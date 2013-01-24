Еспрессо та капучіно одним натисненням
Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Intelia забезпечить Вам досконале приготування кави еспрессо. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Готуйте капучіно або еспрессо лише одним натисненням кнопки. Переглянути усі переваги
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Еспрессо та капучіно одним натисненням
Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Intelia забезпечить Вам досконале приготування кави еспрессо. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Готуйте капучіно або еспрессо лише одним натисненням кнопки. Переглянути усі переваги
Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має п’ять регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.
Коли Ви вже обрали свою ідеальну міцність за допомогою одного з 5 налаштувань, його можна зберегти за допомогою функції пам’яті разом із налаштуваннями бажаного об’єму і температури заварювання. І тоді кожна наступна чашка буде Вам до смаку. І більше не доведеться нагадувати, що саме Вам потрібно, на відміну від бариста.
Країна виготовлення
Надійність
Загальні специфікації
Покриття корпусу
Обслуговування
Технічні характеристики
Вага та розміри
Конструкція
CA6704/10
CA6705/10