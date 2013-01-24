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Philips Saeco Intelia

Автоматична кавомашина Philips

HD8753/19
Saeco
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Saeco
  • Еспрессо та капучіно одним натисненням Еспрессо та капучіно одним натисненням Еспрессо та капучіно одним натисненням
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    Philips Saeco Intelia Автоматична кавомашина Philips

    HD8753/19
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Еспрессо та капучіно одним натисненням

    Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Intelia забезпечить Вам досконале приготування кави еспрессо. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Готуйте капучіно або еспрессо лише одним натисненням кнопки. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Saeco Intelia Автоматична кавомашина Philips

    Еспрессо та капучіно одним натисненням

    Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Intelia забезпечить Вам досконале приготування кави еспрессо. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Готуйте капучіно або еспрессо лише одним натисненням кнопки. Переглянути усі переваги

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      Еспрессо та капучіно одним натисненням

      Новітня технологія Saeco Latte Perfetto

      • Заварює 7 видів кавових напоїв
      • Вбудований молочник та піноутворювач
      • Чорний
      • Кавомолка з 5 налаштуваннями
      Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

      Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

      Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має п’ять регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

      Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

      Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

      Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.

      Пам’ять для вибору улюбленої міцності кави

      Пам’ять для вибору улюбленої міцності кави

      Коли Ви вже обрали свою ідеальну міцність за допомогою одного з 5 налаштувань, його можна зберегти за допомогою функції пам’яті разом із налаштуваннями бажаного об’єму і температури заварювання. І тоді кожна наступна чашка буде Вам до смаку. І більше не доведеться нагадувати, що саме Вам потрібно, на відміну від бариста.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Європа

      • Надійність

        Споживання електроенергії під час заварювання
        1900  Вт

      • Загальні специфікації

        Різноманіття одним натиском
        7
        Налаштування міцності кави
        3
        Налаштування температури
        3
        Налаштування кавомолки
        5
        Тип дисплея
        РК-дисплей
        Тип молочника
        Стандартний молочник
        Кавові напої
        Еспрессо, капучіно, гаряча вода, кафе крема, спінене молоко, еспрессо макіато, латте макіато
        Підходить для
        Цілі кавові зерна, мелена кава
        Кількість чашок одночасно
        2
        Тип бойлера
        Бойлер Quick Heat
        Налаштування залежно від напою
        • Контроль міцності кави
        • Регульований об’єм чашки
        • Регульована температура
        Легке чищення та технічне обслуговування
        • Автоматичний цикл видалення накипу
        • Цикл автоматичного споліскування
        • Додатковий фільтр для води Brita
        • Знімна група заварювання
        Спеціальні функції
        • Керамічні жорна
        • Можливість нагрівання води
        • Вбудований молочник
        • Ручний піноутворювач Pannarello
        • Попереднє заварювання
        Простота користування та зручність
        • Знімний лоток для крапель
        • Знімний носик
        • Автоматичний режим очікування
        • Автоматичне вимкнення

      • Покриття корпусу

        Матеріал резервуара для води
        Пластик
        Матеріал бойлера
        Нержавіюча сталь (неокислювана)
        Матеріал лотка для крапель
        Нержавіюча сталь
        Матеріал основного корпусу
        Нержавіюча сталь і пластик

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Технічні характеристики

        Час заварювання однієї чашки
        від 45 (еспресо) до 100 (слабша кава)  сек.
        Частота
        50  Гц
        Напруга
        230  В
        Ємність резервуара для води
        1,5  л
        Макс. висота чашки
        110  мм
        Ємність контейнера для кавових зерен
        300  г
        Ємність молочника
        500  л
        Довжина шнура
        0,8  м
        Бойлери для води
        1
        Ємність контейнера для відходів
        10  порції
        Тиск помпи
        15  бар

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Ш х Г х В)
        256 x 340 x 444  мм
        Вага виробу
        8,9  кг

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

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