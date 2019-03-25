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  • Смакуйте італійську каву еспресо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспресо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспресо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспресо вдома

Більше не доступний

Philips Saeco SyntiaАвтоматична еспресо кавомашина Philips

HD8833/39

4.2

| (10) Відгуки

Смакуйте італійську каву еспресо вдома

Syntia є ідеальним поєднанням компактності, ефективності, дизайну й висококласних матеріалів — усього, що потрібно для вишуканого італійського еспресо одним натисненням кнопки.

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Компактна і стильна система Bean-to-cup ("від кавового зерна до філіжанки")

Смакуйте італійську каву еспресо вдома

  • Syntia

  • Focus

  • Techno

Компактна та стильна

Компактна та стильна

Компактна і стильна кавомашина Syntia не лише дарує насолоду смаку, але також тішить око й ідеально вписується в сучасну кухню.

Еспресо та лунго одним натисненням

Еспресо та лунго одним натисненням

Незалежно від того, чи ви хочете посмакувати еспресо чи слабшою кавою — ваші улюблені напої на відстані одного натиснення кнопки.

Експериментуйте із насиченістю кави, обираючи різні налаштування помелу

Експериментуйте із насиченістю кави, обираючи різні налаштування помелу

Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Ця еспресо кавомашина має 5 регульованих налаштувань помелу — від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

10

Відгуки

2
1

25/03/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry kompaktowy expres

Szukałem przede wszystkim expresu który nie zajmuje zbyt dużo miejsca. Użytkuję go już ponad dwa lata dosyć intensywnie tj 1kg kawy na tydzień. Na razie działa bez zarzutu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19

22/09/2013

Polska

Polska

Ten ekspres jest odpowiedni do domu.

Ekspres jest naprawdę rewelacyjny. Wystarczy wsypać kawę i wlać wodę i kawa zrobiona, bez zbędnych czynności, może to zrobić nawet dziecko. Jedyną wadą jest mały zbiornik na wodę.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19

30/10/2012

Polska

Polska

Doskonały produkt pod każdym kątem

To jeden z najpraktyczniejszych ekspresów. Długo szukałem takiego urządzenia, które będzie małe, zgrabne i pochodziło od dobrego producenta.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19

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