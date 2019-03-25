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Більше не доступний
HD8833/39
Смакуйте італійську каву еспресо вдома
Syntia є ідеальним поєднанням компактності, ефективності, дизайну й висококласних матеріалів — усього, що потрібно для вишуканого італійського еспресо одним натисненням кнопки.
Syntia
Focus
Techno
Компактна і стильна кавомашина Syntia не лише дарує насолоду смаку, але також тішить око й ідеально вписується в сучасну кухню.
Незалежно від того, чи ви хочете посмакувати еспресо чи слабшою кавою — ваші улюблені напої на відстані одного натиснення кнопки.
Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Ця еспресо кавомашина має 5 регульованих налаштувань помелу — від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.
4.2
з 5
10
Відгуки
Ząbek23
25/03/2019
Polska
Bardzo dobry kompaktowy expres
Szukałem przede wszystkim expresu który nie zajmuje zbyt dużo miejsca. Użytkuję go już ponad dwa lata dosyć intensywnie tj 1kg kawy na tydzień. Na razie działa bez zarzutu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19
Так, я рекомендую цей продукт
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k1999g
22/09/2013
Polska
Ten ekspres jest odpowiedni do domu.
Ekspres jest naprawdę rewelacyjny. Wystarczy wsypać kawę i wlać wodę i kawa zrobiona, bez zbędnych czynności, może to zrobić nawet dziecko. Jedyną wadą jest mały zbiornik na wodę.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19
Так, я рекомендую цей продукт
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Pawww72
30/10/2012
Polska
Doskonały produkt pod każdym kątem
To jeden z najpraktyczniejszych ekspresów. Długo szukałem takiego urządzenia, które będzie małe, zgrabne i pochodziło od dobrego producenta.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8833/19