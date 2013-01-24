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Ідеальне, гаряче, чисте.
Кавомашина Exprelia завжди готова подати Ваш улюблений кавовий напій. Чого б Ви не забажали, це можна приготувати одним натисненням кнопки завдяки інтерфейсу миттєвого вибору напою – й одразу насолоджуватися завдяки двом бойлерам кавомашини. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальне, гаряче, чисте.
Кавомашина Exprelia завжди готова подати Ваш улюблений кавовий напій. Чого б Ви не забажали, це можна приготувати одним натисненням кнопки завдяки інтерфейсу миттєвого вибору напою – й одразу насолоджуватися завдяки двом бойлерам кавомашини. Переглянути усі переваги
Ідеальне, гаряче, чисте.
Кавомашина Exprelia завжди готова подати Ваш улюблений кавовий напій. Чого б Ви не забажали, це можна приготувати одним натисненням кнопки завдяки інтерфейсу миттєвого вибору напою – й одразу насолоджуватися завдяки двом бойлерам кавомашини. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальне, гаряче, чисте.
Кавомашина Exprelia завжди готова подати Ваш улюблений кавовий напій. Чого б Ви не забажали, це можна приготувати одним натисненням кнопки завдяки інтерфейсу миттєвого вибору напою – й одразу насолоджуватися завдяки двом бойлерам кавомашини. Переглянути усі переваги
Автоматична кавомашина Philips
Ціна магазину Philips
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Ультрасучасний дизайн еспресо кавомашини Saeco завершено покриттям із нержавіючої сталі. Нержавіюча сталь надає високоякісного вигляду і виділятиметься на кухні. Крім того, вона забезпечує більшу надійність для тривалого функціонування.
Цю еспрессо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспрессо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби та цілком безшумну роботу.
Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Ця еспресо кавомашина має 8 регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.
Ви завжди отримуватимете ідеальну чашку еспрессо, завареного на Ваш смак, завдяки нашій інноваційній функції пам’яті, яка дає змогу регулювати налаштування об’єму, міцності й температури кави. Насолоджуйтеся чудовою кавою в улюбленій чашці лише одним натисненням кнопки.
Група заварювання – це винахід Saeco та серце еспрессо кавомашин, що забезпечує процес автоматизації. Група заварювання легкодоступна спереду чи збоку (залежно від моделі). Її можна вийняти без особливих зусиль та легко промити під струменем води для максимальної гігієни.
Ця еспресо кавомашина Saeco має функцією повністю автоматичного подвійного очищення молочника. Функція подвійного чищення використовує два незалежні парові цикли для швидкого споліскування молочника після кожного приготування молочного напою для завжди свіжого молочного смаку. Гігієнічне спінювання молока ще ніколи не було таким легким.
У цій еспрессо кавомашині Saeco є функція автоматичного очищення каналів подачі кави водою під час запуску або вимкнення кавомашини, що дозволяє насолоджуватися чудовим свіжим смаком у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби еспрессо кавомашини. Цей пристрій не лише нагадає, коли буде потрібно видалити накип, – почнеться автоматичний процес видалення накипу, і пристрій покаже, що й коли потрібно робити, за допомогою чітких екранних повідомлень. Видаляти накип ще ніколи не було так легко!
Завдяки 2 окремим системам нагрівання для оптимальної температури кави чи спінювання молока ця повністю автоматична кавомашина Saeco гарантує професійну роботу і швидкість. Ви можете приготувати потрібну кількість лате макіато та капучіно з однаковим смаком у кожній чашці без зволікання.
Насолоджуйтеся напоями з молоком завдяки автоматичному молочнику із функцією автоматичного очищення. Просто налийте молоко в молочник, встановіть молочник у кавомашину та виберіть улюблений кавовий напій. Лате макіато, капучіно чи кава лате будуть готові за кілька секунд. Молочник еспресо кавомашини Saeco має зручну функцію автоматичного очищення, а це означає, що два цикли автоматичного споліскування парою митимуть трубки молочника після кожного використання для завжди свіжого смаку молока.
Ця кавомашина Saeco має нашу запатентовану функцію приготування пінки та основної частини кави під більшим тиском. Цей регулятор, зручно розміщений біля носика кавомашини, дозволяє легко регулювати зустрічний тиск для вдосконалення основної частини та пінки еспресо. Спробуйте самі й знайдіть свій улюблений смак.
Технічні характеристики
Надійність
Неперевершена кава еспресо
Обслуговування
Кілька напоїв
Легкість у використанні
Вага та розміри
CA6704/10
CA6705/10