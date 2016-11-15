КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб

Більше не доступний

Philips Saeco XelsisАвтоматична еспресо кавомашина Philips

HD8943/19

4.8

| (9) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Кілька напоїв, для кількох осіб

З еспресо кавомашиною Xelsis кожен член сім’ї може насолодитися улюбленою кавою. Завдяки унікальній функції для використання кількома особами можна створити до 6 особистих користувацьких профілів, а для кожного такого профілю можна вибрати до 9 напоїв.

Переглянути всі переваги

із функцією повністю автоматичного подвійного чищення молочника

Кілька напоїв, для кількох осіб

  • Вбудований молочник і піноутворювач

  • Чорна, нержавіюча сталь

Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.

Експериментуйте із насиченістю кави, обираючи різні налаштування помелу

Експериментуйте із насиченістю кави, обираючи різні налаштування помелу

Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Ця еспресо кавомашина має 8 регульованих налаштувань помелу — від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.

Персоналізуйте свою каву із 6 користувацькими профілями

Персоналізуйте свою каву із 6 користувацькими профілями

Ця еспресо машина Saeco підтримує 6 настроюваних профілів зі збереженими особистими вподобання щодо різних кавових напоїв. Завдяки цьому ви зможете легко насолоджуватися ідеальною кавою за власним смаком, навіть якщо машиною користуєтеся не лише ви.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.8

з 5

9

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

15/11/2016

Polska

Polska

Produkt godny polecenia

Ekspresu używam już ponad trzy lata i jestem bardzo zadowolony z urządzenia. Dużo automatycznych programów oraz możliwość ich zmiany tylko podnosi wartość ekspresu, a do tego piękny wygląd. Polecam. Kawa smakuje tak samo jak z kawiarni :-)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Xelsis HD8943/29 W pełni automatyczny ekspres do kawy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Xelsis HD8943/29 W pełni automatyczny ekspres do kawy

14/11/2016

Polska

Polska

Super urządzenie - świetna kawa

Super urządzenie przygotowujące pyszną kawę. Szeroka gama zaprogramowanych gotowych napojów sprawia, że każdy znajdzie sobie coś dobrego. Ceramiczny młynek do ziarna sprawia, że każdy napój jest pachnący i aromatyczny. Zintegrowany dzbanek ze spieniaczem do mleka zaspokoi gusta wielbicieli napoi mlecznych. Bardzo prosta obsługa.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Xelsis HD8943/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Xelsis HD8943/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy

18/12/2013

Polska

Polska

Piękny wyglad i dobry smak kawy.

Polecam ten produkt ze względu na jakość i design. Cena mogła by być niższa ale to kwestia portfela. Kawy robi dobre i w miare cicho.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Xelsis HD8943/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Xelsis HD8943/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції