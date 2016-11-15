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Кілька напоїв, для кількох осіб
З еспресо кавомашиною Xelsis кожен член сім’ї може насолодитися улюбленою кавою. Завдяки унікальній функції для використання кількома особами можна створити до 6 особистих користувацьких профілів, а для кожного такого профілю можна вибрати до 9 напоїв.
Вбудований молочник і піноутворювач
Чорна, нержавіюча сталь
Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.
Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Ця еспресо кавомашина має 8 регульованих налаштувань помелу — від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.
Ця еспресо машина Saeco підтримує 6 настроюваних профілів зі збереженими особистими вподобання щодо різних кавових напоїв. Завдяки цьому ви зможете легко насолоджуватися ідеальною кавою за власним смаком, навіть якщо машиною користуєтеся не лише ви.
4.8
з 5
9
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
GrzegorzPL
15/11/2016
Polska
Produkt godny polecenia
Ekspresu używam już ponad trzy lata i jestem bardzo zadowolony z urządzenia. Dużo automatycznych programów oraz możliwość ich zmiany tylko podnosi wartość ekspresu, a do tego piękny wygląd. Polecam. Kawa smakuje tak samo jak z kawiarni :-)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Xelsis HD8943/29 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Xelsis HD8943/29 W pełni automatyczny ekspres do kawy
DariuszBiałystok70
14/11/2016
Polska
Super urządzenie - świetna kawa
Super urządzenie przygotowujące pyszną kawę. Szeroka gama zaprogramowanych gotowych napojów sprawia, że każdy znajdzie sobie coś dobrego. Ceramiczny młynek do ziarna sprawia, że każdy napój jest pachnący i aromatyczny. Zintegrowany dzbanek ze spieniaczem do mleka zaspokoi gusta wielbicieli napoi mlecznych. Bardzo prosta obsługa.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Xelsis HD8943/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Xelsis HD8943/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy
gawelek81
18/12/2013
Polska
Piękny wyglad i dobry smak kawy.
Polecam ten produkt ze względu na jakość i design. Cena mogła by być niższa ale to kwestia portfela. Kawy robi dobre i w miare cicho.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Xelsis HD8943/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Xelsis HD8943/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy