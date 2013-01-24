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Viva Collection

Мультипіч

HD9220/40
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Загальна оцінка / 5
  • Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!* Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!* Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
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    Viva Collection Мультипіч

    HD9220/40
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*

    Унікальна технологія Philips Rapid Air дозволяє смажити з доступом повітря, завдяки чому страви виходять ніжними всередині та з хрусткою скоринкою. Для забезпечення оптимальної текстури та неперевершеного смаку потрібно лише трохи олії або не потрібно взагалі! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Viva Collection Мультипіч

    Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*

    Унікальна технологія Philips Rapid Air дозволяє смажити з доступом повітря, завдяки чому страви виходять ніжними всередині та з хрусткою скоринкою. Для забезпечення оптимальної текстури та неперевершеного смаку потрібно лише трохи олії або не потрібно взагалі! Переглянути усі переваги

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      Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*

      Найкращі результати з технологією Rapid Air

      • Мультипіч із низьким використанням жиру
      • Мультиварка
      • Білий із бузковим
      • 800 г
      Технологія Rapid Air для здоровішого смаження

      Технологія Rapid Air для здоровішого смаження

      Унікальна технологія мультипечі – Rapid Air – дає змогу смажити, пекти, запікати та готувати на грилі найсмачніші закуски та страви, використовуючи менше жиру порівняно зі звичайною фритюрницею або ж не використовуючи жиру взагалі! Мультипіч Philips із технологією Rapid Air також створює менше запаху порівняно зі звичними фритюрницями, її легко мити, вона безпечна та економна для щоденного використання!

      Регульований час та температура

      Регульований час та температура

      Вбудований таймер дає змогу попередньо налаштовувати час приготування аж до 30 хвилин. Функція автоматичного вимкнення включає звуковий індикатор "готовності". Регулятор температури дає змогу попередньо встановити найоптимальнішу температуру приготування страви аж до 200 градусів. Насолоджуйтеся хрумкою підрум’яненою до золотистого кольору картоплею, легкими закусками, курчам, м’ясом тощо, адже все це буде приготоване за правильного налаштування часу й температури для найкращого результату!

      За допомогою мультипечі можна смажити, підсмажувати, запікати і навіть пекти

      За допомогою мультипечі можна смажити, підсмажувати, запікати і навіть пекти

      За допомогою інноваційної мультипечі Philips із технологією Rapid Air можна не лише смажити, але й готувати на грилі, пекти та навіть запікати. Усі Ваші улюблені страви – один пристрій.

      Унікальний дизайн для смачних страв із низьким вмістом жиру

      Унікальний дизайн для смачних страв із низьким вмістом жиру

      Унікальна конструкція мультипечі Philips поєднує швидко циркулююче розігріте повітря, дизайн Starfish (морської зірки) та оптимальну систему нагрівання для швидкого і простого смаження та приготування корисних страв без обов’язкового додавання олії.

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Знімну чашу з антипригарним покриттям та кошик для їжі легко мити в посудомийній машині.

      Великі можливості приготування за усіма Вашими улюбленими рецептами

      Великі можливості приготування за усіма Вашими улюбленими рецептами

      Надзвичайно потужна ефективність для швидкого приготування

      Надзвичайно потужна ефективність для швидкого приготування

      Книга із дивовижними рецептами

      У цій книзі рецептів, створеній кулінарними експертами, подано різні смажені страви із низьким вмістом жиру, які можна готувати у мультипечі, а також рецепти, які демонструють універсальність пристрою, щоб Ви могли також готувати на грилі, смажити й пекти їжу у більш здоровий спосіб, швидше та зручніше.

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Характеристики виробу
        • Автоматичне вимкнення
        • Термоізольовані зовнішні стінки
        • Пристосування для шнура
        • Сигнал "готовності"
        • Контроль температури
        • Книга з рецептами та додаток
        • Неслизька основа
        • Запатентована технологія Rapid Air
        • Регулятор часу
        Регулятор часу
        До 30 хвилин

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        0,8  м
        Потужність
        1425  Вт
        Напруга
        230  В
        Ємність кошика
        0,8  кг
        Частота
        50 / 60  Гц

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        287 x 315 x 384  мм
        Вага виробу
        7,0  кг

      • Конструкція

        Колір
        Білий і лавандовий

      • Покриття корпусу

        Матеріал основного корпусу
        Пластик

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

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          • Порівняно зі свіжою смаженою картоплею, приготованою у звичайній фритюрниці Philips.

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