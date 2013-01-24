Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*

Унікальна технологія Philips Rapid Air дозволяє смажити з доступом повітря, завдяки чому страви виходять ніжними всередині та з хрусткою скоринкою. Для забезпечення оптимальної текстури та неперевершеного смаку потрібно лише трохи олії або не потрібно взагалі! Переглянути усі переваги