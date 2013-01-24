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Avance Collection

Велика мультипіч

HD9240/30
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!* Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!* Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*
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    Avance Collection Велика мультипіч

    HD9240/30
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*

    Унікальна технологія Philips Rapid Air дозволяє смажити з доступом повітря, завдяки чому страви виходять ніжними всередині та з хрусткою скоринкою. Для забезпечення оптимальної текстури та неперевершеного смаку потрібно лише трохи олії або не потрібно взагалі! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Avance Collection Велика мультипіч

    Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*

    Унікальна технологія Philips Rapid Air дозволяє смажити з доступом повітря, завдяки чому страви виходять ніжними всередині та з хрусткою скоринкою. Для забезпечення оптимальної текстури та неперевершеного смаку потрібно лише трохи олії або не потрібно взагалі! Переглянути усі переваги

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      Смачна смажена їжа і до 80% менше жиру!*

      Найкращі результати з технологією Rapid Air

      • Мультипіч із низьким використанням жиру
      • Мультиварка 1,2 кг
      • Білий
      Технологія Rapid Air для здоровішого смаження

      Технологія Rapid Air для здоровішого смаження

      Унікальна технологія мультипечі – Rapid Air – дає змогу смажити, пекти, запікати та готувати на грилі найсмачніші закуски та страви, використовуючи менше жиру порівняно зі звичайною фритюрницею або ж не використовуючи жиру взагалі! Мультипіч Philips із технологією Rapid Air також створює менше запаху порівняно зі звичними фритюрницями, її легко мити, вона безпечна та економна для щоденного використання!

      Можливість приготування великої порції на 1,2 кг – це більше смачних чудових страв

      Можливість приготування великої порції на 1,2 кг – це більше смачних чудових страв

      Об’єм 1,2 кг дозволяє нагодувати до 5 людей. Тепер навіть більші сім’ї можуть користуватися мультипіччю завдяки на 50% більшому додатковому об’єму**

      Цифровий екран для легкого контролю часу та температури

      Цифровий екран для легкого контролю часу та температури

      Завдяки цифровому сенсорному екрану можна керувати часом і температурою приготування у більш простий та точний спосіб. Смакуйте улюбленими стравами, приготованими за відповідної температури й часу для найкращого результату!

      Розумна кнопка попередніх налаштувань для улюблених страв

      Розумна кнопка попередніх налаштувань для улюблених страв

      Зберігайте налаштування улюблених страв, щоб наступного разу Ваша страва була готова після одного натиснення кнопки!

      За допомогою мультипечі можна смажити, підсмажувати, запікати і навіть пекти

      За допомогою мультипечі можна смажити, підсмажувати, запікати і навіть пекти

      За допомогою інноваційної мультипечі Philips із технологією Rapid Air можна не лише смажити, але й готувати на грилі, пекти та навіть запікати. Усі Ваші улюблені страви – один пристрій.

      Книга із дивовижними рецептами

      Книга із дивовижними рецептами

      У цій книзі рецептів, створеній кулінарними експертами, подано різні смажені страви із низьким вмістом жиру, які можна готувати у мультипечі, а також рецепти, які демонструють універсальність пристрою, щоб Ви могли також готувати на грилі, смажити й пекти їжу у більш здоровий спосіб, швидше та зручніше.

      Більша потужність для швидших результатів приготування

      Більша потужність для швидших результатів приготування

      Краща ефективність для ще швидших результатів! Тепер можна насолоджуватися більшою потужністю* для чудової смаженої їжі з меншою кількістю жиру!*

      Унікальний дизайн для смачних страв із низьким вмістом жиру

      Унікальний дизайн для смачних страв із низьким вмістом жиру

      Унікальна конструкція мультипечі Philips поєднує швидко циркулююче розігріте повітря, дизайн Starfish (морської зірки) та оптимальну систему нагрівання для швидкого і простого смаження та приготування корисних страв без обов’язкового додавання олії.

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Знімну чашу з антипригарним покриттям та кошик для їжі легко мити в посудомийній машині.

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Характеристики виробу
        • Автоматичне вимкнення
        • Термоізольовані зовнішні стінки
        • Можна мити в посудомийній машині
        • Сигнал "готовності"
        • Контроль температури
        • Книга з рецептами та додаток
        • Вбудований блок для зберігання шнура
        • Неслизька основа
        • Запатентована технологія Rapid Air
        • Попередньо налаштована функція приготування
        Регулятор часу
        До 60 хвилин

      • Технічні характеристики

        Ємність кошика
        1,2  кг
        Довжина шнура
        0,8  м
        Потужність
        2100  Вт

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        422 x 314 x 302  мм
        Вага виробу
        7  кг

      • Конструкція

        Колір
        Білий

      • Покриття корпусу

        Матеріал основного корпусу
        Пластик

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

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          • Порівняно зі свіжою смаженою картоплею, приготованою у звичайній фритюрниці Philips.

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