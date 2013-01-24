Головний гриль-набір
Із цим спеціальним набором для приготування на грилі в мультипечі Philips Ви можете все. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Головний гриль-набір
Із цим спеціальним набором для приготування на грилі в мультипечі Philips Ви можете все. Переглянути усі переваги
Головний гриль-набір
Із цим спеціальним набором для приготування на грилі в мультипечі Philips Ви можете все. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Головний гриль-набір
Із цим спеціальним набором для приготування на грилі в мультипечі Philips Ви можете все. Переглянути усі переваги
У комплекті брошура з порадами від кухаря, рецептами для початківців і часом приготування в мультипечі
Смакуйте ідеальну та кориснішу смажену рибу, м’ясо й овочі завдяки надзвичайно великому дну для грилю та його унікальній поверхні з отворами й типовими ребрами. Завдяки антипригарному покриттю їжа легко відривається, а дно для грилю легко чистити.
Використовуйте шампури для приготування овочевого або м’ясного шашлику.
Це дно для грилю та шампури для мультипечі можна безпечно класти в посудомийну машину, що полегшує повторне використання!
Надійність
Вага та розміри
Аксесуари в комплекті
Сумісність виробу