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Мультипіч XXL, набір аксесуарів

HD9951/00
Загальна оцінка / 5
  • Головний гриль-набір Головний гриль-набір Головний гриль-набір
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    Мультипіч XXL, набір аксесуарів

    HD9951/00
    Загальна оцінка / 5

    Головний гриль-набір

    Із цим спеціальним набором для приготування на грилі в мультипечі Philips Ви можете все. Переглянути усі переваги

    Мультипіч XXL, набір аксесуарів

    Головний гриль-набір

    Із цим спеціальним набором для приготування на грилі в мультипечі Philips Ви можете все. Переглянути усі переваги

    Головний гриль-набір

    Із цим спеціальним набором для приготування на грилі в мультипечі Philips Ви можете все. Переглянути усі переваги

    Мультипіч XXL, набір аксесуарів

    Головний гриль-набір

    Із цим спеціальним набором для приготування на грилі в мультипечі Philips Ви можете все. Переглянути усі переваги

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      Головний гриль-набір

      Аксесуари і підказки для приготування на грилі в мультипечі

      • Головний гриль-набір
      • 1 дно для грилю
      • 6 шампурів
      • 1 брошура з рецептами
      Брошура з рецептами для приготування страв на грилі

      Брошура з рецептами для приготування страв на грилі

      У комплекті брошура з порадами від кухаря, рецептами для початківців і часом приготування в мультипечі

      Дно для грилю з антипригарним покриттям ідеально підходить для мультипечі XXL

      Смакуйте ідеальну та кориснішу смажену рибу, м’ясо й овочі завдяки надзвичайно великому дну для грилю та його унікальній поверхні з отворами й типовими ребрами. Завдяки антипригарному покриттю їжа легко відривається, а дно для грилю легко чистити.

      6 шампурів для приготування страв на грилі

      Використовуйте шампури для приготування овочевого або м’ясного шашлику.

      Зручне чищення – частини, які можна мити в посудомийній машині

      Це дно для грилю та шампури для мультипечі можна безпечно класти в посудомийну машину, що полегшує повторне використання!

      Технічні характеристики

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        240 x 240 x 90  мм
        Вага виробу
        0,403  кг

      • Аксесуари в комплекті

        Брошура
        Так
        6 шампурів
        так
        Дно для грилю
        так

      • Сумісність виробу

        Сумісність із
        Мультипіч Philips XXL: HD963x та HD965x

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