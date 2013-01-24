Набір для випікання
Із цим спеціальним набором для випікання в мультипечі Philips Ви можете випікати за усіма своїми улюбленими рецептами. Навчіться, як випікати смачні торти, хліб та готувати запіканки, кіш та інші страви у легкий, швидкий та здоровий спосіб. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Набір для випікання
Із цим спеціальним набором для випікання в мультипечі Philips Ви можете випікати за усіма своїми улюбленими рецептами. Навчіться, як випікати смачні торти, хліб та готувати запіканки, кіш та інші страви у легкий, швидкий та здоровий спосіб. Переглянути усі переваги
Набір для випікання
Із цим спеціальним набором для випікання в мультипечі Philips Ви можете випікати за усіма своїми улюбленими рецептами. Навчіться, як випікати смачні торти, хліб та готувати запіканки, кіш та інші страви у легкий, швидкий та здоровий спосіб. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Набір для випікання
Із цим спеціальним набором для випікання в мультипечі Philips Ви можете випікати за усіма своїми улюбленими рецептами. Навчіться, як випікати смачні торти, хліб та готувати запіканки, кіш та інші страви у легкий, швидкий та здоровий спосіб. Переглянути усі переваги
У комплекті брошура з порадами від кухаря, рецептами для початківців і часом приготування в мультипечі
Форма для випікання Philips чудово підходить для готування рагу, рататуя, фрітати, лазаньї, запіканки, м’яса з соусом та інших страв. Насолоджуйтеся!
Виймати мафіни або кекси із цих форм для мафінів для мультипечі легко завдяки гнучкому матеріалу. Гофровані краї надають мафінам ще кращого вигляду! Ці форми для мафінів для мультипечі, виготовлені із силікону без запаху, можна використовувати повторно!
Цю форму для випікання та форми для мафінів для мультипечі можна безпечно класти в посудомийну машину, що полегшує повторне використання!
Надійність
Вага та розміри
Аксесуари в комплекті
Сумісність виробу