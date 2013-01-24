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Мультипіч XXL, набір аксесуарів

HD9952/00
Загальна оцінка / 5
  • Набір для випікання Набір для випікання Набір для випікання
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    Мультипіч XXL, набір аксесуарів

    HD9952/00
    Загальна оцінка / 5

    Набір для випікання

    Із цим спеціальним набором для випікання в мультипечі Philips Ви можете випікати за усіма своїми улюбленими рецептами. Навчіться, як випікати смачні торти, хліб та готувати запіканки, кіш та інші страви у легкий, швидкий та здоровий спосіб. Переглянути усі переваги

    Мультипіч XXL, набір аксесуарів

    Набір для випікання

    Із цим спеціальним набором для випікання в мультипечі Philips Ви можете випікати за усіма своїми улюбленими рецептами. Навчіться, як випікати смачні торти, хліб та готувати запіканки, кіш та інші страви у легкий, швидкий та здоровий спосіб. Переглянути усі переваги

    Набір для випікання

    Із цим спеціальним набором для випікання в мультипечі Philips Ви можете випікати за усіма своїми улюбленими рецептами. Навчіться, як випікати смачні торти, хліб та готувати запіканки, кіш та інші страви у легкий, швидкий та здоровий спосіб. Переглянути усі переваги

    Мультипіч XXL, набір аксесуарів

    Набір для випікання

    Із цим спеціальним набором для випікання в мультипечі Philips Ви можете випікати за усіма своїми улюбленими рецептами. Навчіться, як випікати смачні торти, хліб та готувати запіканки, кіш та інші страви у легкий, швидкий та здоровий спосіб. Переглянути усі переваги

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      Набір для випікання

      Аксесуари і поради щодо випікання в мультипечі

      • Набір для випікання
      • 1 форма для випікання
      • 9 силіконових форм для мафінів
      • 1 брошура з рецептами
      Брошура з рецептами для випікання

      Брошура з рецептами для випікання

      У комплекті брошура з порадами від кухаря, рецептами для початківців і часом приготування в мультипечі

      Форма для випікання з антипригарним покриттям ідеально підходить для мультипечі XXL

      Форма для випікання Philips чудово підходить для готування рагу, рататуя, фрітати, лазаньї, запіканки, м’яса з соусом та інших страв. Насолоджуйтеся!

      9 силіконових форм для мафінів для випікання різних страв

      Виймати мафіни або кекси із цих форм для мафінів для мультипечі легко завдяки гнучкому матеріалу. Гофровані краї надають мафінам ще кращого вигляду! Ці форми для мафінів для мультипечі, виготовлені із силікону без запаху, можна використовувати повторно!

      Зручне чищення – частини, які можна мити в посудомийній машині

      Цю форму для випікання та форми для мафінів для мультипечі можна безпечно класти в посудомийну машину, що полегшує повторне використання!

      Технічні характеристики

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        220 x 208 x 73  мм
        Розміри упаковки (Д х Ш х В)
        240 x 240 x 90  мм
        Вага виробу
        0,506  кг

      • Аксесуари в комплекті

        Брошура
        Так
        Аксесуари для випікання
        Так
        Форма для випікання
        Так
        9 форм для мафінів
        Так

      • Сумісність виробу

        Сумісність із
        Мультипіч Philips XXL: HD963x та HD965x

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