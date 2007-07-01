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    щипці для укладки + бритва для обличчя

    HP4625/00
    Загальна оцінка / 5
    • Пристрій для моделювання зачісок Пристрій для моделювання зачісок Пристрій для моделювання зачісок
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      щипці для укладки + бритва для обличчя

      HP4625/00
      Загальна оцінка / 5

      Пристрій для моделювання зачісок

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      щипці для укладки + бритва для обличчя

      Пристрій для моделювання зачісок

      Пристрій для моделювання зачісок

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      щипці для укладки + бритва для обличчя

      Пристрій для моделювання зачісок

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        щипці для укладки + бритва для обличчя

        щипці для укладки + бритва для обличчя

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        Пристрій для моделювання зачісок

        Завжди гарна зачіска

        Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

        Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

        Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.

        Температура 180 °C для чудових результатів

        Температура 180 °C для чудових результатів

        Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд, наче Ви щойно прийшли із салону.

        Жаростійкий дорожній футляр

        Цей жаростійкий футляр ідеально підходить для укладок у дорозі. Більше не потрібно чекати, поки плойка охолоне. Просто зберігайте її у жаростійкому футлярі з комплекту.

        Зручне кишенькове дзеркало

        Перевіряйте, чи зачіска й надалі виглядає ідеально.

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