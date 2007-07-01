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Пристрій для моделювання зачісок
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Пристрій для моделювання зачісок
Пристрій для моделювання зачісок
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Пристрій для моделювання зачісок
щипці для укладки + бритва для обличчя
Усього:
Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд, наче Ви щойно прийшли із салону.
Цей жаростійкий футляр ідеально підходить для укладок у дорозі. Більше не потрібно чекати, поки плойка охолоне. Просто зберігайте її у жаростійкому футлярі з комплекту.
Перевіряйте, чи зачіска й надалі виглядає ідеально.