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SalonDry `n Straight
Потік повітря спрямований на гребінець, який ковзає по волоссю і допомагає досягти відмінних результатів випрямлення простіше, ніж будь-коли. Гребінець можна використовувати для точного випрямлення чи довершення зачіски.
Цей фен 1800 Вт забезпечує оптимальний потік повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точного й найкращої укладки.
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
DINA
01/04/2019
Україна
Фен пичайно що Philips тому що ціна та якість відповідає цьому продукту!
Фен просто чудовий, вибирала між Philips і Soni то звичайно що Philips тому що ціна та якість відповідає цьому продукту! Дійсно хороший вен! Уже вашою продукцією користуємось більше 10 років! Дякую за результати вашої роботи!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer
Lotta
06/06/2013
Polska
Fajna suszarka !
Mocny nawiew, dwie końcówki. Naprawdę warto kupić ! Włosy po nakładce prostującej są cudowne i wygładzone. Nie są idealnie proste jednak bardzo okiełznane. Super jest regulacja temperatury ! Można idealnie dostosować do naszych potrzeb ;)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer