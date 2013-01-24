SalonDry `n Straight
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonDry `n Straight
SalonDry `n Straight
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonDry `n Straight
Гребінець для розпрямлення волосся легко захоплює та напрямляє волосся для чудових прямих зачісок
Холодний струмінь фіксує зачіску і додає їй блиску
Плаваючий гребінець повторює контури голови і дозволяє розпрямити волосся від коренів до кінчиків
Струмінь іонів у поєднанні з турмаліном робить волосся слухняним та блискучим
Технічні характеристики
Розміри і вага
Термін експлуатації
Блок
Дані логістики