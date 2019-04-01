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1700W SalonDry `n StraightФен

HP4867/00

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

SalonDry `n Straight

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Висушуйте та моделюйте волосся від коренів до кінчиків

SalonDry `n Straight

Гребінець для розпрямлення волосся легко захоплює та напрямляє волосся

Потік повітря спрямований на гребінець, який ковзає по волоссю і допомагає досягти відмінних результатів випрямлення простіше, ніж будь-коли. Гребінець можна використовувати для точного випрямлення чи довершення зачіски.

1800 Вт для чудових результатів

1800 Вт для чудових результатів

Цей фен 1800 Вт забезпечує оптимальний потік повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.

Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точного й найкращої укладки.

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Фен пичайно що Philips тому що ціна та якість відповідає цьому продукту!

Фен просто чудовий, вибирала між Philips і Soni то звичайно що Philips тому що ціна та якість відповідає цьому продукту! Дійсно хороший вен! Уже вашою продукцією користуємось більше 10 років! Дякую за результати вашої роботи!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer

06/06/2013

Polska

Polska

Fajna suszarka !

Mocny nawiew, dwie końcówki. Naprawdę warto kupić ! Włosy po nakładce prostującej są cudowne i wygładzone. Nie są idealnie proste jednak bardzo okiełznane. Super jest regulacja temperatury ! Można idealnie dostosować do naszych potrzeb ;)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer

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