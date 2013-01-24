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Фен

HP4867
Загальна оцінка / 5
  • SalonDry `n Straight SalonDry `n Straight SalonDry `n Straight
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    Фен

    HP4867
    Загальна оцінка / 5

    SalonDry `n Straight

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    SalonDry `n Straight

    SalonDry `n Straight

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Напруга
        110-127 та 220-240  В
        Щипці: матеріал корпусу
        різні
        Довжина шнура
        1,8  хв.
        Потужність
        1800  Вт

      • Розміри і вага

        Вага нетто продукту з насадками
        600  г
        Розміри коробки F
        270 x 95 x 305  мм
        Вага коробки F з продуктом
        745  г
        Розміри коробки A
        556 x 308 x 324  мм
        Вага коробки A
        6420  г
        Кількість коробок F у коробці A
        6

      • Термін експлуатації

        Заміна

      • Блок

        Кількість
        1200 x 800
        Кількість шарів
        6
        Кількість коробок A на один шар
        6

      • Дані логістики

        Код 12 NC
        88448670001
        EAN коробка F
        Див. інструкції для Вашої країни
        EAN коробка A
        Див. інструкції для Вашої країни
        Країна виготовлення
        PRC

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