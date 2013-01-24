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SalonDry Active ION

Фен

HP4935/00
Загальна оцінка / 5
  • Швидке сушіння волосся з ефектом блиску Швидке сушіння волосся з ефектом блиску Швидке сушіння волосся з ефектом блиску
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    SalonDry Active ION Фен

    HP4935/00
    Загальна оцінка / 5

    Швидке сушіння волосся з ефектом блиску

    Фен SalonDry Active ION поєднує у собі іонну технологію та потужність сушіння 1800 Вт для швидкого дбайливого сушіння волосся з додаванням блиску. Безсумнівно найбільш ідеальний фен з усіх існуючих. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    SalonDry Active ION Фен

    Швидке сушіння волосся з ефектом блиску

    Фен SalonDry Active ION поєднує у собі іонну технологію та потужність сушіння 1800 Вт для швидкого дбайливого сушіння волосся з додаванням блиску. Безсумнівно найбільш ідеальний фен з усіх існуючих. Переглянути усі переваги

    Швидке сушіння волосся з ефектом блиску

    Фен SalonDry Active ION поєднує у собі іонну технологію та потужність сушіння 1800 Вт для швидкого дбайливого сушіння волосся з додаванням блиску. Безсумнівно найбільш ідеальний фен з усіх існуючих. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    SalonDry Active ION Фен

    Швидке сушіння волосся з ефектом блиску

    Фен SalonDry Active ION поєднує у собі іонну технологію та потужність сушіння 1800 Вт для швидкого дбайливого сушіння волосся з додаванням блиску. Безсумнівно найбільш ідеальний фен з усіх існуючих. Переглянути усі переваги

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      Швидке сушіння волосся з ефектом блиску

      Фен SalonDry Active ION

      • 1800 Вт
      • IonBoost
      1800 Вт для чудових результатів

      1800 Вт для чудових результатів

      Цей фен 1800 Вт забезпечує оптимальний потік повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.

      Холодний струмінь фіксує зачіску

      Холодний струмінь фіксує зачіску

      Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.

      Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

      Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

      Концентратор працює, спрямовуючи потік повітря через отвір на певні ділянки. Це забезпечує точне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.

      6 зручних налаштувань швидкості та температури

      6 зручних налаштувань швидкості та температури

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220–240  В
        Потужність (Вт)
        1800  Вт
        Довжина шнура
        1,8  м
        Колір/обробка
        Темно-сірий металік

      • Характеристики

        Холодний обдув
        Так
        Функція іонізації
        Так
        Петля для підвішування
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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