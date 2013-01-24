Швидке сушіння волосся з ефектом блиску
Фен SalonDry Active ION поєднує у собі іонну технологію та потужність сушіння 1800 Вт для швидкого дбайливого сушіння волосся з додаванням блиску. Безсумнівно найбільш ідеальний фен з усіх існуючих. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке сушіння волосся з ефектом блиску
Фен SalonDry Active ION поєднує у собі іонну технологію та потужність сушіння 1800 Вт для швидкого дбайливого сушіння волосся з додаванням блиску. Безсумнівно найбільш ідеальний фен з усіх існуючих. Переглянути усі переваги
Швидке сушіння волосся з ефектом блиску
Фен SalonDry Active ION поєднує у собі іонну технологію та потужність сушіння 1800 Вт для швидкого дбайливого сушіння волосся з додаванням блиску. Безсумнівно найбільш ідеальний фен з усіх існуючих. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке сушіння волосся з ефектом блиску
Фен SalonDry Active ION поєднує у собі іонну технологію та потужність сушіння 1800 Вт для швидкого дбайливого сушіння волосся з додаванням блиску. Безсумнівно найбільш ідеальний фен з усіх існуючих. Переглянути усі переваги
Цей фен 1800 Вт забезпечує оптимальний потік повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.
Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.
Концентратор працює, спрямовуючи потік повітря через отвір на певні ділянки. Це забезпечує точне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.
Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування