SalonDry Compact потужністю 1600 Вт
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonDry Compact потужністю 1600 Вт
SalonDry Compact потужністю 1600 Вт
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonDry Compact потужністю 1600 Вт
Холодний струмінь повітря фіксує зачіску для забезпечення бажаних довготривалих результатів
Компактний фен потужністю 1600 Вт для швидкого висушування волосся та чудових результатів.
Вибирайте бажаний режим нагрівання/швидкості для зручного вкладання і висушування волосся
Технічні характеристики
Розміри і вага
Термін експлуатації
Блок
Дані логістики