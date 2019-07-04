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Satinelle HP6402/00 Epilator

HP6402/00

4.6

| (9) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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4.6

з 5

9

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Любимый эпилятор уже много лет

Простой в использовании, пользуюсь уже много лет. Очень довольна им. И красивый дизайн

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle HP6402/00 Epilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle HP6402/00 Epilator

04/01/2018

Україна

Україна

Продукт виконує свої функції на 100%

Зручний у використанні. Має дві швидкості. Ефективно видаляє волосся.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle HP6402/00 Epilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle HP6402/00 Epilator

20/05/2012

Polska

Polska

Doskonale spełnia swoją funkcję.

Prosty w użyciu, bez zbędnych gadżetów i dlatego doskonale spełnia swoją funkcję.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle HP6402/00 Epilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle HP6402/00 Epilator

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