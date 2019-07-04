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Більше не доступний
4.6
з 5
9
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Lelja
04/07/2019
Україна
Любимый эпилятор уже много лет
Простой в использовании, пользуюсь уже много лет. Очень довольна им. И красивый дизайн
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle HP6402/00 Epilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle HP6402/00 Epilator
Ilona
04/01/2018
Україна
Продукт виконує свої функції на 100%
Зручний у використанні. Має дві швидкості. Ефективно видаляє волосся.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle HP6402/00 Epilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle HP6402/00 Epilator
emi21
20/05/2012
Polska
Doskonale spełnia swoją funkcję.
Prosty w użyciu, bez zbędnych gadżetów i dlatego doskonale spełnia swoją funkcję.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle HP6402/00 Epilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle HP6402/00 Epilator