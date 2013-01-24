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    Епілятор

    HP6482
    Загальна оцінка / 5
    • Більш лагідний, більш швидкий Більш лагідний, більш швидкий Більш лагідний, більш швидкий
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      Епілятор

      HP6482
      Загальна оцінка / 5

      Більш лагідний, більш швидкий

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Більш лагідний, більш швидкий

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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        Епілятор

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Більш лагідний, більш швидкий

        Епілятор із заспокійливою системою охолодження та масажу

        Касета з льодом для заспокійливого ефекту

        Пом'якшує неприємні відчуття від епіляції

        Керамічна система епіляції

        Унікальний керамічний матеріал та ергономічний дизайн прискорюють процес епіляції на 20%.* *У порівнянні з моделлю Philips Satin Ice

        Система активного масажу

        Значно зменшує відчуття пощипування для додаткової зручності

        Головку епілятора можна мити

        Для додаткової гігієни та легкого чищення

        Ручка із м'якою гелевою накладкою

        Завдяки цьому інноваційному та м'якому на дотик гелевому матеріалу ручка пристрою зручна і нею легко користуватися. У порівнянні зі звичайним м'яким матеріалом, цей гелевий матеріал не забруднюється на полиці.

        Технічні характеристики

        • Характеристики

          Касета з льодом для заспокійливого ефекту
          Керамічна система епіляції
          Система активного масажу
          2 режими швидкості

        • Аксесуари

          Обмежуюча насадка для чутливих ділянок
          Подушечка для злущування
          Розкішний футляр для зберігання
          Щітка для чищення

        • Вага і розміри коробки F

          Розміри коробки F
          235 x 174 x 95 (ВxШxТ)  мм
          Вага коробки F
          634  г

        • Вага і розміри коробки A

          Розміри коробки A
          248 x 595 x 180 (ВxШxТ)  мм
          Вага коробки A
          4085  г

        • Країна виготовлення

          Країна виготовлення
          Словенія

        • Технічні характеристики

          Джерело живлення
          • Змінний струм - живлення від мережі
          Напруга
          100-240  В
          Двигун
          Постійний струм 12  В
          Споживання енергії
          6  Вт
          Кількість дисків
          13
          Кількість точок захоплення
          24
          Обертів/хв.
          швидкість I: 2200, швидкість II: 2700
          К-сть операцій видалення/сек.
          швидкість I: 880, швидкість II: 1080

        • Дані логістики

          Розмір палети (Європа)
          113,3 x 120 x 80 (ВxШxТ)  см
          Розмір палети (Великобританія)
          113,3 x 120 x 100 (ДxШxТ)  см
          Кількість палет (Європа)
          192 коробки F
          Кількість палет (Великобританія)
          240 коробок F
          Кількість шарів
          4
          Кількість коробок у коробці
          • 6 коробок F
          Вага палети (Європа)
          145,7  кг
          Вага палети (Великобританія)
          178,4  кг

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