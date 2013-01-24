Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Набір для епіляції, кількість обмежена

HP6540
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Завжди на висоті! Завжди на висоті! Завжди на висоті!
    -{discount-value}

    Набір для епіляції, кількість обмежена

    HP6540
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Завжди на висоті!

    Насолоджуйтеся гладенькою шкірою, використовуючи цей новий набір для епіляції всього тіла обмеженої серії. Залишайтеся завжди на висоті завдяки швидкому й ефективному епілятору, точному епілятору для чутливих ділянок та розкішному розумному пінцету для моделювання брів.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Набір для епіляції, кількість обмежена

    Завжди на висоті!

    Насолоджуйтеся гладенькою шкірою, використовуючи цей новий набір для епіляції всього тіла обмеженої серії. Залишайтеся завжди на висоті завдяки швидкому й ефективному епілятору, точному епілятору для чутливих ділянок та розкішному розумному пінцету для моделювання брів.

    Завжди на висоті!

    Насолоджуйтеся гладенькою шкірою, використовуючи цей новий набір для епіляції всього тіла обмеженої серії. Залишайтеся завжди на висоті завдяки швидкому й ефективному епілятору, точному епілятору для чутливих ділянок та розкішному розумному пінцету для моделювання брів.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Набір для епіляції, кількість обмежена

    Завжди на висоті!

    Насолоджуйтеся гладенькою шкірою, використовуючи цей новий набір для епіляції всього тіла обмеженої серії. Залишайтеся завжди на висоті завдяки швидкому й ефективному епілятору, точному епілятору для чутливих ділянок та розкішному розумному пінцету для моделювання брів.

    Подібні вироби

    See all epilators

      Завжди на висоті!

      Епілятор для гладенької шкіри тіла за лічені хвилини

      Фігурна ергономічна ручка для зручного користування

      Фігурна ергономічна ручка для зручного користування

      Завдяки заокругленій формі пристрій ідеально вміщається у руці, що дозволяє зручно видаляти волосся. А ще він чудовий на вигляд!

      Бездротовий міні епілятор для точних результатів

      Бездротовий міні епілятор для точних результатів

      Вишукане рішення для дорогих частин тіла. Граціозний, лагідний точний епілятор ідеально підходить для чутливих ділянок та подорожей.

      Розкішний додатковий пінцет із підсвіткою та дзеркалом

      Розкішний додатковий пінцет із підсвіткою та дзеркалом

      Пінцет у вишуканому футлярі, вбудована підсвітка та дзеркало, ідеальне рішення для брів

      Ефективна система епіляції видаляє волосся з коренем

      Цей епілятор оснащено ефективною системою епіляції, що залишає шкіру гладенькою та без щетини на декілька тижнів.

      Два налаштування швидкості для лагідної епіляції і максимальної ефективності

      Додаткове налаштування швидкості для тонких волосків та важкодоступних місць

      Головку епілятора можна мити – для додаткової гігієни та легкого чищення

      Цей епілятор має епіляційну головку, яку можна мити. Завдяки чому її можна мити під краном для кращої гігієни.

      Технічні характеристики

      • Гарантія

        2 роки
        Так

      • Технічні специфікації

        Напруга
        120–240  В

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Нагороди

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись