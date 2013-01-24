Завжди на висоті!
Насолоджуйтеся гладенькою шкірою, використовуючи цей новий набір для епіляції всього тіла обмеженої серії. Залишайтеся завжди на висоті завдяки швидкому й ефективному епілятору, точному епілятору для чутливих ділянок та розкішному розумному пінцету для моделювання брів.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Завжди на висоті!
Насолоджуйтеся гладенькою шкірою, використовуючи цей новий набір для епіляції всього тіла обмеженої серії. Залишайтеся завжди на висоті завдяки швидкому й ефективному епілятору, точному епілятору для чутливих ділянок та розкішному розумному пінцету для моделювання брів.
Завжди на висоті!
Насолоджуйтеся гладенькою шкірою, використовуючи цей новий набір для епіляції всього тіла обмеженої серії. Залишайтеся завжди на висоті завдяки швидкому й ефективному епілятору, точному епілятору для чутливих ділянок та розкішному розумному пінцету для моделювання брів.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Завжди на висоті!
Насолоджуйтеся гладенькою шкірою, використовуючи цей новий набір для епіляції всього тіла обмеженої серії. Залишайтеся завжди на висоті завдяки швидкому й ефективному епілятору, точному епілятору для чутливих ділянок та розкішному розумному пінцету для моделювання брів.
Завдяки заокругленій формі пристрій ідеально вміщається у руці, що дозволяє зручно видаляти волосся. А ще він чудовий на вигляд!
Вишукане рішення для дорогих частин тіла. Граціозний, лагідний точний епілятор ідеально підходить для чутливих ділянок та подорожей.
Пінцет у вишуканому футлярі, вбудована підсвітка та дзеркало, ідеальне рішення для брів
Цей епілятор оснащено ефективною системою епіляції, що залишає шкіру гладенькою та без щетини на декілька тижнів.
Додаткове налаштування швидкості для тонких волосків та важкодоступних місць
Цей епілятор має епіляційну головку, яку можна мити. Завдяки чому її можна мити під краном для кращої гігієни.