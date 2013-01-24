Насолоджуйтеся гладенькою шкірою на тілі протягом тривалого часу
Насолоджуйтеся швидким видаленням волосся на ногах та руках із епілятором Satinelle, а також делікатною, точною епіляцією пахв та зони бікіні з міні-епілятором. Використовуйте пінцет для корекції обличчя та брів. БОНУС: сумка для зберігання обмеженої серії Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся гладенькою шкірою на тілі протягом тривалого часу
Насолоджуйтеся швидким видаленням волосся на ногах та руках із епілятором Satinelle, а також делікатною, точною епіляцією пахв та зони бікіні з міні-епілятором. Використовуйте пінцет для корекції обличчя та брів. БОНУС: сумка для зберігання обмеженої серії Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся гладенькою шкірою на тілі протягом тривалого часу
Насолоджуйтеся швидким видаленням волосся на ногах та руках із епілятором Satinelle, а також делікатною, точною епіляцією пахв та зони бікіні з міні-епілятором. Використовуйте пінцет для корекції обличчя та брів. БОНУС: сумка для зберігання обмеженої серії Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся гладенькою шкірою на тілі протягом тривалого часу
Насолоджуйтеся швидким видаленням волосся на ногах та руках із епілятором Satinelle, а також делікатною, точною епіляцією пахв та зони бікіні з міні-епілятором. Використовуйте пінцет для корекції обличчя та брів. БОНУС: сумка для зберігання обмеженої серії Переглянути усі переваги
Наші епілятори мають унікальні точні диски, які захоплюють навіть найкоротші волоски (0,5 мм). Тобто, у 4 рази коротше волосся, ніж у разі воскової епіляції, для гладенької шкіри до 4 тижнів.
Епілятор Satinelle має велику головку для швидкої епіляції ніг та рук. Його заокруглену форму ідеально тримати у руці для зручного видалення волосся.
Міні-епілятор має вузьку головку, спеціально створену для захоплення волосків у важкодоступних місцях без пощипування шкіри. Він працює від батареї для максимальної зручності.
У комплекті відповідний пінцет, що ідеально підходить для видалення волосся на обличчі (верхня губа, підборіддя) або для надання форми бровам.
У комплекті щітка для очищення дисків епілятора від волосся. Епіляційні головки, які можна мити, забезпечують гігієну.
Зберігання епіляторів у сухому місці без пилу гарантує їхню гігієнічність. У набір входить спеціальна сумка для зберігання (кількість обмежена)!
Аксесуари
Характеристики
Простота у користуванні
Ефективність
Потужність
Обслуговування
Технічні характеристики