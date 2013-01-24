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Satinelle Essential

Епілятор, міні-епілятор, пінцет

HP6550/01
Загальна оцінка / 5
  • Насолоджуйтеся гладенькою шкірою на тілі протягом тривалого часу Насолоджуйтеся гладенькою шкірою на тілі протягом тривалого часу Насолоджуйтеся гладенькою шкірою на тілі протягом тривалого часу
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    Satinelle Essential Епілятор, міні-епілятор, пінцет

    HP6550/01
    Загальна оцінка / 5

    Насолоджуйтеся гладенькою шкірою на тілі протягом тривалого часу

    Насолоджуйтеся швидким видаленням волосся на ногах та руках із епілятором Satinelle, а також делікатною, точною епіляцією пахв та зони бікіні з міні-епілятором. Використовуйте пінцет для корекції обличчя та брів. БОНУС: сумка для зберігання обмеженої серії Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Satinelle Essential Епілятор, міні-епілятор, пінцет

    Насолоджуйтеся гладенькою шкірою на тілі протягом тривалого часу

    Насолоджуйтеся швидким видаленням волосся на ногах та руках із епілятором Satinelle, а також делікатною, точною епіляцією пахв та зони бікіні з міні-епілятором. Використовуйте пінцет для корекції обличчя та брів. БОНУС: сумка для зберігання обмеженої серії Переглянути усі переваги

    Насолоджуйтеся гладенькою шкірою на тілі протягом тривалого часу

    Насолоджуйтеся швидким видаленням волосся на ногах та руках із епілятором Satinelle, а також делікатною, точною епіляцією пахв та зони бікіні з міні-епілятором. Використовуйте пінцет для корекції обличчя та брів. БОНУС: сумка для зберігання обмеженої серії Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Satinelle Essential Епілятор, міні-епілятор, пінцет

    Насолоджуйтеся гладенькою шкірою на тілі протягом тривалого часу

    Насолоджуйтеся швидким видаленням волосся на ногах та руках із епілятором Satinelle, а також делікатною, точною епіляцією пахв та зони бікіні з міні-епілятором. Використовуйте пінцет для корекції обличчя та брів. БОНУС: сумка для зберігання обмеженої серії Переглянути усі переваги

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      Насолоджуйтеся гладенькою шкірою на тілі протягом тривалого часу

      Три предмети для гладенької шкіри з ексклюзивним футляром

      • Для ніг, тіла та обличчя
      Ефективне видалення волосся з коренями

      Ефективне видалення волосся з коренями

      Наші епілятори мають унікальні точні диски, які захоплюють навіть найкоротші волоски (0,5 мм). Тобто, у 4 рази коротше волосся, ніж у разі воскової епіляції, для гладенької шкіри до 4 тижнів.

      Рішення для швидкої епіляції ніг та рук

      Рішення для швидкої епіляції ніг та рук

      Епілятор Satinelle має велику головку для швидкої епіляції ніг та рук. Його заокруглену форму ідеально тримати у руці для зручного видалення волосся.

      Рішення для делікатної епіляції чутливих ділянок

      Рішення для делікатної епіляції чутливих ділянок

      Міні-епілятор має вузьку головку, спеціально створену для захоплення волосків у важкодоступних місцях без пощипування шкіри. Він працює від батареї для максимальної зручності.

      Спеціальний пінцет для вдосконалення обличчя та брів

      Спеціальний пінцет для вдосконалення обличчя та брів

      У комплекті відповідний пінцет, що ідеально підходить для видалення волосся на обличчі (верхня губа, підборіддя) або для надання форми бровам.

      У комплекті щітка для очищення та головка епілятора, яку можна мити.

      У комплекті щітка для очищення та головка епілятора, яку можна мити.

      У комплекті щітка для очищення дисків епілятора від волосся. Епіляційні головки, які можна мити, забезпечують гігієну.

      Ексклюзивний футляр

      Зберігання епіляторів у сухому місці без пилу гарантує їхню гігієнічність. У набір входить спеціальна сумка для зберігання (кількість обмежена)!

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Щітка для очищення
        Так
        Футляр
        Ексклюзивний футляр

      • Характеристики

        Диски, що лагідно вищипують волосся
        Так
        Налаштування швидкості
        1 налаштування

      • Простота у користуванні

        Ручка
        Ергономічна

      • Ефективність

        Головка епілятора
        • Епілятор: 23,5 мм
        • Міні-епілятор: 10 мм
        • Можна промивати водою
        Епіляційні диски
        Металеві диски

      • Потужність

        Тип батареї
        Міні-епілятор: 2x AA

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки

      • Технічні характеристики

        Колір (кольори)
        Пурпуровий декор, білий
        Кількість точок захоплення
        Епілятор: 20, міні-епілятор: 12
        К-сть захоплень на хвилину
        Міні-епілятор: 32 000
        Кількість дисків
        Епілятор: 21
        Кількість пінцетів
        Міні-епілятор: 8
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 1
        Епілятор: 600
        К-сть обертів на хвилину
        Міні-епілятор: 4000
        Напруга
        Епілятор: 13 В, міні-епілятор: 3 В, адаптер: 13 В/400 мА
        Частота
        Епілятор: 50–60  Гц
        Потужність (Вт)
        Епілятор: 5 Вт, міні-епілятор: 5  Вт

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