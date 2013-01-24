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ThermoProtect

Фен

HP8217/00
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  • Потужне сушіння та захищене волосся Потужне сушіння та захищене волосся Потужне сушіння та захищене волосся
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    ThermoProtect Фен

    HP8217/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Потужне сушіння та захищене волосся

    Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Цей фен для волосся має кілька налаштувань швидкості й температури. Однією з функцій є ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    ThermoProtect Фен

    Потужне сушіння та захищене волосся

    Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Цей фен для волосся має кілька налаштувань швидкості й температури. Однією з функцій є ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. Переглянути усі переваги

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      Потужне сушіння та захищене волосся

      • ThermoProtect
      • 2200 Вт
      ThermoProtect захищає Ваше волосся від перегрівання

      ThermoProtect захищає Ваше волосся від перегрівання

      Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

      Двигун постійного струму і потужний струмінь повітря 2200 Вт

      Двигун постійного струму і потужний струмінь повітря 2200 Вт

      Цей фен Philips ThermoProtect має потужність 2200 Вт для швидкого та потужного струменя повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

      Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

      Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

      Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точної й найкращої укладки.

      Тонкий концентратор повітря для ідеального вкладання

      Тонкий концентратор повітря для ідеального вкладання

      Надтонка насадка для укладки концентрує потік повітря через 11-мм насадку для точної укладки певних ділянок. Чудово підходить для довершення стилю.

      Спеціальний дифузор вдосконалює об’ємні, завиті та кучеряві зачіски

      Спеціальний дифузор вдосконалює об’ємні, завиті та кучеряві зачіски

      Дифузор для створення об’єму розподіляє потік повітря по волоссю, збільшуючи об’єм та зменшуючи скуйовдження під час сушіння. Для найкращих результатів тримайте дифузор близько до тім’я та коренів. Дрібні текстурні пальчики дифузора допоможуть надати об’єму, пружності, збільшити густоту та сформувати локони.

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Гумовий гачок знаходиться на основі ручки. Використовуйте його для легкого зберігання вдома або в готелі.

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        Керамічне покриття
        Ні
        Холодний обдув
        Так
        Дифузор
        Так
        Подвійна напруга
        Ні
        Складана ручка
        Ні
        Петля для підвішування
        Так
        Функція іонізації
        Ні
        Насадка/концентратор
        Так
        Кількість насадок
        2
        У комплекті дорожній футляр
        Ні

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Технічні характеристики

        Колір/обробка
        Матовий чорний
        Довжина шнура
        1,8  м
        Частота
        50–60  Гц
        Двигун
        Двигун постійного струму
        Потужність
        2200  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Потужність (Вт)
        2200  Вт

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