Потужне сушіння та захищене волосся
Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Цей фен для волосся має кілька налаштувань швидкості й температури. Однією з функцій є ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. Переглянути усі переваги
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Потужне сушіння та захищене волосся
Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Цей фен для волосся має кілька налаштувань швидкості й температури. Однією з функцій є ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. Переглянути усі переваги
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Цей фен Philips ThermoProtect має потужність 2200 Вт для швидкого та потужного струменя повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точної й найкращої укладки.
Надтонка насадка для укладки концентрує потік повітря через 11-мм насадку для точної укладки певних ділянок. Чудово підходить для довершення стилю.
Дифузор для створення об’єму розподіляє потік повітря по волоссю, збільшуючи об’єм та зменшуючи скуйовдження під час сушіння. Для найкращих результатів тримайте дифузор близько до тім’я та коренів. Дрібні текстурні пальчики дифузора допоможуть надати об’єму, пружності, збільшити густоту та сформувати локони.
Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.
Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.
Гумовий гачок знаходиться на основі ручки. Використовуйте його для легкого зберігання вдома або в готелі.
Характеристики
Обслуговування
Технічні характеристики