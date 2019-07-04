КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

  • Таємна зброя спеціалістів
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Таємна зброя спеціалістів
  • Таємна зброя спеціалістів
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Таємна зброя спеціалістів

Більше не доступний

Фен

HP8250/00

5
| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Таємна зброя спеціалістів
Новий та вдосконалений SalonDry Pro 2300. Цей фен Philips тепер на 20% легший і забезпечує на 30% більше потоку повітря
Переглянути всі переваги

Фен SalonDry Pro 2300

Таємна зброя спеціалістів

  • 2300 Вт

  • Функція іонізації

  • з дифузором для створення об’єму

  • Керамічне покриття

Професійна потужність 2300 Вт для чудової укладки волосся

Професійна потужність 2300 Вт для чудової укладки волосся

Професійна потужність 2300 Вт для чудової укладки волосся

6 зручних налаштувань швидкості та температури

6 зручних налаштувань швидкості та температури

Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Фен бомба

Я оооочень довольна удобный в использовании насадки хорошие

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8250/00 Hairdryer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8250/00 Hairdryer

08/11/2022

Polska

Polska

Mocny strumień powietrza

Kilka stopni regulacji nadmuchu i temperatury. Zapewnia szybkie suszenie włosów, ale nie uszkadza ich struktury. Lubię jej poręczność, dobrze leży w ręce i nie jest za ciężka.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8250/00 Suszarka do włosów

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8250/00 Suszarka do włosów

20/10/2015

Polska

Polska

Bardzo dobra suszarka

Suszarka ma bardzo dużą moc i to jest jej największa zaleta. Pozwala to wysuszyć nawet długie i grube włosy w krótkim czasie. Używam jej codziennie, polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8250/00 Suszarka do włosów

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8250/00 Suszarka do włosów

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.