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Більше не доступний
2300 Вт
Функція іонізації
з дифузором для створення об’єму
Керамічне покриття
Професійна потужність 2300 Вт для чудової укладки волосся
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Irina23
04/07/2019
Україна
Фен бомба
Я оооочень довольна удобный в использовании насадки хорошие
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8250/00 Hairdryer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8250/00 Hairdryer
krolowakarolina
08/11/2022
Polska
Mocny strumień powietrza
Kilka stopni regulacji nadmuchu i temperatury. Zapewnia szybkie suszenie włosów, ale nie uszkadza ich struktury. Lubię jej poręczność, dobrze leży w ręce i nie jest za ciężka.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8250/00 Suszarka do włosów
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8250/00 Suszarka do włosów
Joana
20/10/2015
Polska
Bardzo dobra suszarka
Suszarka ma bardzo dużą moc i to jest jej największa zaleta. Pozwala to wysuszyć nawet długie i grube włosy w krótkim czasie. Używam jej codziennie, polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8250/00 Suszarka do włosów
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8250/00 Suszarka do włosów