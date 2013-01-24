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Фен

HP8250/00
Загальна оцінка / 5
  • Таємна зброя спеціалістів Таємна зброя спеціалістів Таємна зброя спеціалістів
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    Фен

    HP8250/00
    Загальна оцінка / 5

    Таємна зброя спеціалістів

    Новий та вдосконалений SalonDry Pro 2300. Цей фен Philips тепер на 20% легший і забезпечує на 30% більше потоку повітря Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Фен

    Таємна зброя спеціалістів

    Новий та вдосконалений SalonDry Pro 2300. Цей фен Philips тепер на 20% легший і забезпечує на 30% більше потоку повітря Переглянути усі переваги

    Таємна зброя спеціалістів

    Новий та вдосконалений SalonDry Pro 2300. Цей фен Philips тепер на 20% легший і забезпечує на 30% більше потоку повітря Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Фен

    Таємна зброя спеціалістів

    Новий та вдосконалений SalonDry Pro 2300. Цей фен Philips тепер на 20% легший і забезпечує на 30% більше потоку повітря Переглянути усі переваги

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      Таємна зброя спеціалістів

      Фен SalonDry Pro 2300

      • 2300 Вт
      • Функція іонізації
      • з дифузором для створення об’єму
      • Керамічне покриття
      Професійна потужність 2300 Вт для чудової укладки волосся

      Професійна потужність 2300 Вт для чудової укладки волосся

      Професійна потужність 2300 Вт для чудової укладки волосся

      Керамічний елемент для забезпечення гладкості волосся

      Керамічний елемент для забезпечення гладкості волосся

      Керамічний елемент використовується для запобігання пересушуванню. Він створює інфрачервоне випромінювання з лагідним теплом, яке висушує волосся зсередини та захищає його від пересушування без зменшення швидкості й погіршення ефективності.

      Дифузор збільшує об’єм для створення хвилястих та "живих" зачіcок

      Дифузор збільшує об’єм для створення хвилястих та "живих" зачіcок

      Дифузор для створення об’єму висушує волосся здоровим способом, зменшує скуйовдження та збільшує об’єм, розподіляючи потік повітря по волоссю. Він піднімає волосся та збільшує об’єм, особливо в разі використання на тім’ї та біля коренів, що є ідеальним варіантом для створення хвилястих та "живих" зачісок

      Шнур довжиною 2,5 м

      Шнур довжиною 2,5 м

      Більша довжина покращує гнучкість та спрощує використання, завдяки чому пристрій можна використовувати будь-де.

      Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

      Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

      Концентратор працює, спрямовуючи потік повітря через отвір на певні ділянки. Це забезпечує точне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.

      6 зручних налаштувань швидкості та температури

      6 зручних налаштувань швидкості та температури

      Холодний обдув для надання блиску та фіксації зачіски

      Холодний обдув для надання блиску та фіксації зачіски

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Знімна решітка для повітря забезпечує легке чищення

      Решітку для повітря цього фену можна зняти для чищення. Знімайте та чистіть регулярно для запобігання накопиченню бруду.

      Технічні характеристики

      • Технічні специфікації

        Довжина шнура
        2,5  м
        Потужність (Вт)
        2300  Вт

      • Функції

        Керамічне покриття
        Так
        Холодний обдув
        Так
        Подвійна напруга
        Ні
        Петля для підвішування
        Так
        Функція іонізації
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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