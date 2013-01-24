Таємна зброя спеціалістів
Новий та вдосконалений SalonDry Pro 2300. Цей фен Philips тепер на 20% легший і забезпечує на 30% більше потоку повітря Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Таємна зброя спеціалістів
Новий та вдосконалений SalonDry Pro 2300. Цей фен Philips тепер на 20% легший і забезпечує на 30% більше потоку повітря Переглянути усі переваги
Таємна зброя спеціалістів
Новий та вдосконалений SalonDry Pro 2300. Цей фен Philips тепер на 20% легший і забезпечує на 30% більше потоку повітря Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Таємна зброя спеціалістів
Новий та вдосконалений SalonDry Pro 2300. Цей фен Philips тепер на 20% легший і забезпечує на 30% більше потоку повітря Переглянути усі переваги
Професійна потужність 2300 Вт для чудової укладки волосся
Керамічний елемент використовується для запобігання пересушуванню. Він створює інфрачервоне випромінювання з лагідним теплом, яке висушує волосся зсередини та захищає його від пересушування без зменшення швидкості й погіршення ефективності.
Дифузор для створення об’єму висушує волосся здоровим способом, зменшує скуйовдження та збільшує об’єм, розподіляючи потік повітря по волоссю. Він піднімає волосся та збільшує об’єм, особливо в разі використання на тім’ї та біля коренів, що є ідеальним варіантом для створення хвилястих та "живих" зачісок
Більша довжина покращує гнучкість та спрощує використання, завдяки чому пристрій можна використовувати будь-де.
Концентратор працює, спрямовуючи потік повітря через отвір на певні ділянки. Це забезпечує точне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.
Решітку для повітря цього фену можна зняти для чищення. Знімайте та чистіть регулярно для запобігання накопиченню бруду.
Технічні специфікації
Функції
Обслуговування