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Більше не доступний
Рівномірний розподіл тепла
2300 Вт
ThermoProtect Ionic
Дифузор для створення об’єму
Вдосконалена технологія Philips EHD означає, що фен використовує унікальний вихідний отвір для надзвичайно рівномірного розподілу тепла, навіть за високих температур, без пошкодження волосся. Це гарантує неперевершений захист волосся від перегрівання і зберігає його здоровим та блискучим.
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
За допомогою функції іонізації волосся не електризується під час сушіння. Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – слухняне та гладеньке блискуче волосся.
4.6
з 5
27
Відгуки
93%
рекомендують цей виріб
Натусік
13/04/2019
Україна
Рекомендую.
Феном, моя родина, користується більше року, працює, як бджілка. Волосся завжди гарне та доглянуте, завдяки рівномірному росподілу тепла. Зручний у використанні, т.я. має ергономічну форму та довгий кабель живлення. Моя родина задоволенна, а це найважливіше. Дякую виробникові.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Prestige HP8260/00 Фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Prestige HP8260/00 Фен
MalinaTa
10/04/2019
Україна
Гарний прилад
Користуюся більше 3 років. Фен просто чудовий, сушить швидко. Стильний і зручний дизайн. Швидко переключаються всі кнопки, зручно користуватися. Фен однозначно рекомендую.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Prestige HP8260/00 Фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Prestige HP8260/00 Фен
JuliBV
15/09/2018
Україна
Потужний універсальний фен
Користуюсь 4-й рік і дуже часто. Для мого довгого волосся саме те, що я шукала. Потужний, швидко перемикається на прохолодне повітря. Але є один недолік з дизайном. Більша частина корпусу, а саме ті деталі, які на вид ніби як матові (чи то ґумові) через 2 роки стали липкі. Тепер липне до рук, коли користуєшся, залишаються відбитки і прилипає пил. Звичайною вологою серветкою не витирається. Можливо, можна щось зробити чи чимось витерти цей липкий наліт?
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Prestige HP8260/00 Фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Prestige HP8260/00 Фен