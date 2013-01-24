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DryCare Prestige

Фен

HP8260/00
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Кращий захист для здорового та блискучого волосся Кращий захист для здорового та блискучого волосся Кращий захист для здорового та блискучого волосся
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    DryCare Prestige Фен

    HP8260/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Кращий захист для здорового та блискучого волосся

    Фен Philips ProCare захищає волосся від перегрівання завдяки вдосконаленій технології EHD™. Спеціально створений вихідний отвір лагідніше розподіляє тепло на волосся і захищає від температур, які пошкоджують волосся та шкіру голови. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    DryCare Prestige Фен

    Кращий захист для здорового та блискучого волосся

    Фен Philips ProCare захищає волосся від перегрівання завдяки вдосконаленій технології EHD™. Спеціально створений вихідний отвір лагідніше розподіляє тепло на волосся і захищає від температур, які пошкоджують волосся та шкіру голови. Переглянути усі переваги

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      Кращий захист для здорового та блискучого волосся

      Фен для максимального догляду

      • Рівномірний розподіл тепла
      • 2300 Вт
      • ThermoProtect Ionic
      • Дифузор для створення об’єму
      Менше перегрівання завдяки технології рівномірного розподілу тепла

      Менше перегрівання завдяки технології рівномірного розподілу тепла

      Вдосконалена технологія Philips EHD означає, що фен використовує унікальний вихідний отвір для надзвичайно рівномірного розподілу тепла, навіть за високих температур, без пошкодження волосся. Це гарантує неперевершений захист волосся від перегрівання і зберігає його здоровим та блискучим.

      Оптимальна температура сушіння волосся із турботою ThermoProtect

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      Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

      Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

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      Керамічний елемент створює інфрачервоне випромінювання з лагідним теплом, яке сушить волосся зсередини та захищає його від пересушування без зменшення швидкості й погіршення ефективності.

      Ідеальні зачіски завдяки тонкій насадці для укладки

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      Холодний обдув фіксує зачіску

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.

      Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

      Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

      Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точної й найкращої укладки.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Потужність (Вт)
        2300  Вт
        Довжина шнура
        2,5  м
        Колір/обробка
        Пурпуровий

      • Характеристики

        Холодний обдув
        Так
        Подвійна напруга
        Ні
        Керамічне покриття
        Так
        Функція іонізації
        Так
        Петля для підвішування
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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