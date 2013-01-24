Кращий захист для здорового та блискучого волосся
Фен Philips ProCare захищає волосся від перегрівання завдяки вдосконаленій технології EHD™. Спеціально створений вихідний отвір лагідніше розподіляє тепло на волосся і захищає від температур, які пошкоджують волосся та шкіру голови. Переглянути усі переваги
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Кращий захист для здорового та блискучого волосся
Фен Philips ProCare захищає волосся від перегрівання завдяки вдосконаленій технології EHD™. Спеціально створений вихідний отвір лагідніше розподіляє тепло на волосся і захищає від температур, які пошкоджують волосся та шкіру голови. Переглянути усі переваги
Вдосконалена технологія Philips EHD означає, що фен використовує унікальний вихідний отвір для надзвичайно рівномірного розподілу тепла, навіть за високих температур, без пошкодження волосся. Це гарантує неперевершений захист волосся від перегрівання і зберігає його здоровим та блискучим.
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
За допомогою функції іонізації волосся не електризується під час сушіння. Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – слухняне та гладеньке блискуче волосся.
Керамічний елемент створює інфрачервоне випромінювання з лагідним теплом, яке сушить волосся зсередини та захищає його від пересушування без зменшення швидкості й погіршення ефективності.
Ідеальні зачіски та блискучий, бездоганний вигляд завдяки тонкій насадці для точної укладки.
Дифузор для створення об’єму сушить волосся здоровим способом, зменшує скуйовдження та збільшує об’єм, розподіляючи потік повітря по волоссю. Він піднімає волосся та збільшує об’єм, особливо в разі використання на тім’ї та біля коренів, що є ідеальним варіантом для створення хвилястих та "живих" зачісок
Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точної й найкращої укладки.
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування