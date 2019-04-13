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  • Кращий захист для здорового та блискучого волосся
  • Кращий захист для здорового та блискучого волосся
  • Кращий захист для здорового та блискучого волосся
  • Кращий захист для здорового та блискучого волосся
  • Кращий захист для здорового та блискучого волосся
  • Кращий захист для здорового та блискучого волосся
  • Кращий захист для здорового та блискучого волосся
  • Кращий захист для здорового та блискучого волосся
  • Кращий захист для здорового та блискучого волосся
  • Кращий захист для здорового та блискучого волосся

Більше не доступний

DryCare PrestigeФен

HP8260/00

4.6
| (27) Відгуки | 93% рекомендують цей виріб
Кращий захист для здорового та блискучого волосся
Фен Philips ProCare захищає волосся від перегрівання завдяки вдосконаленій технології EHD™. Спеціально створений вихідний отвір лагідніше розподіляє тепло на волосся і захищає від температур, які пошкоджують волосся та шкіру голови.
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Фен для максимального догляду

Кращий захист для здорового та блискучого волосся

  • Рівномірний розподіл тепла

  • 2300 Вт

  • ThermoProtect Ionic

  • Дифузор для створення об’єму

Менше перегрівання завдяки технології рівномірного розподілу тепла

Менше перегрівання завдяки технології рівномірного розподілу тепла

Вдосконалена технологія Philips EHD означає, що фен використовує унікальний вихідний отвір для надзвичайно рівномірного розподілу тепла, навіть за високих температур, без пошкодження волосся. Це гарантує неперевершений захист волосся від перегрівання і зберігає його здоровим та блискучим.

Оптимальна температура сушіння волосся із турботою ThermoProtect

Оптимальна температура сушіння волосся із турботою ThermoProtect

Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

За допомогою функції іонізації волосся не електризується під час сушіння. Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – слухняне та гладеньке блискуче волосся.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

27

Відгуки

93%

рекомендують цей виріб

3
2

13/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую.

Феном, моя родина, користується більше року, працює, як бджілка. Волосся завжди гарне та доглянуте, завдяки рівномірному росподілу тепла. Зручний у використанні, т.я. має ергономічну форму та довгий кабель живлення. Моя родина задоволенна, а це найважливіше. Дякую виробникові.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Prestige HP8260/00 Фен

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Prestige HP8260/00 Фен

10/04/2019

Україна

Україна

Гарний прилад

Користуюся більше 3 років. Фен просто чудовий, сушить швидко. Стильний і зручний дизайн. Швидко переключаються всі кнопки, зручно користуватися. Фен однозначно рекомендую.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Prestige HP8260/00 Фен

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Prestige HP8260/00 Фен

15/09/2018

Україна

Україна

Потужний універсальний фен

Користуюсь 4-й рік і дуже часто. Для мого довгого волосся саме те, що я шукала. Потужний, швидко перемикається на прохолодне повітря. Але є один недолік з дизайном. Більша частина корпусу, а саме ті деталі, які на вид ніби як матові (чи то ґумові) через 2 роки стали липкі. Тепер липне до рук, коли користуєшся, залишаються відбитки і прилипає пил. Звичайною вологою серветкою не витирається. Можливо, можна щось зробити чи чимось витерти цей липкий наліт?

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Prestige HP8260/00 Фен

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Prestige HP8260/00 Фен

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