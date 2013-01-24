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Цей набір Shine, до якого входять фен та щипці для розпрямлення волосся за професійної температури – це спеціально розроблений подарунковий набір із обох пристроїв в одному стилі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Виблискуйте!
Цей набір Shine, до якого входять фен та щипці для розпрямлення волосся за професійної температури – це спеціально розроблений подарунковий набір із обох пристроїв в одному стилі. Переглянути усі переваги
Виблискуйте!
Цей набір Shine, до якого входять фен та щипці для розпрямлення волосся за професійної температури – це спеціально розроблений подарунковий набір із обох пристроїв в одному стилі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Виблискуйте!
Цей набір Shine, до якого входять фен та щипці для розпрямлення волосся за професійної температури – це спеціально розроблений подарунковий набір із обох пристроїв в одному стилі. Переглянути усі переваги
Фен та щипці для розпрямлення волосся
Ціна магазину Philips
Усього:
Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони усувають електростатику, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся гладеньке, слухняне та блискуче.
Кераміка досконало гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Керамічні пластини ретельно обробляються для підвищення характеристик ковзання кераміки, що сприяє кращому догляду за волоссям та його ідеальному блиску.
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.
Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони усувають електростатику, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся гладеньке, слухняне та блискуче.
Ці надзвичайно широкі розпрямлюючі пластини спеціально створені для густого або довгого волосся. Пластини з більшою шириною допоможуть випрямити більше волосся за один раз та швидше отримати бажані результати.
Система блокування ручки для зручного зберігання.
Ідеальні зачіски та блискучий, бездоганний вигляд завдяки тонкій насадці для точної укладки.
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування