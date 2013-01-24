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    Фен та щипці для розпрямлення волосся

    HP8299/00
    Загальна оцінка / 5
    • Виблискуйте! Виблискуйте! Виблискуйте!
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      Фен та щипці для розпрямлення волосся

      HP8299/00
      Загальна оцінка / 5

      Виблискуйте!

      Цей набір Shine, до якого входять фен та щипці для розпрямлення волосся за професійної температури – це спеціально розроблений подарунковий набір із обох пристроїв в одному стилі. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Фен та щипці для розпрямлення волосся

      Виблискуйте!

      Цей набір Shine, до якого входять фен та щипці для розпрямлення волосся за професійної температури – це спеціально розроблений подарунковий набір із обох пристроїв в одному стилі. Переглянути усі переваги

      Виблискуйте!

      Цей набір Shine, до якого входять фен та щипці для розпрямлення волосся за професійної температури – це спеціально розроблений подарунковий набір із обох пристроїв в одному стилі. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Фен та щипці для розпрямлення волосся

      Виблискуйте!

      Цей набір Shine, до якого входять фен та щипці для розпрямлення волосся за професійної температури – це спеціально розроблений подарунковий набір із обох пристроїв в одному стилі. Переглянути усі переваги

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        Фен та щипці для розпрямлення волосся

        Ціна магазину Philips

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        SalonDry Active ION та SalonStraight Active ION XL

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        • Обмежена серія
        Щипці: функція іонізації для блискучого та слухняного волосся

        Щипці: функція іонізації для блискучого та слухняного волосся

        Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони усувають електростатику, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся гладеньке, слухняне та блискуче.

        Щипці: керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

        Щипці: керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

        Кераміка досконало гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Керамічні пластини ретельно обробляються для підвищення характеристик ковзання кераміки, що сприяє кращому догляду за волоссям та його ідеальному блиску.

        Щипці: професійна температура 210 °C для неперевершеного результату

        Щипці: професійна температура 210 °C для неперевершеного результату

        Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.

        Фен: функція іонізації для блискучого та слухняного волосся

        Фен: функція іонізації для блискучого та слухняного волосся

        Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони усувають електростатику, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся гладеньке, слухняне та блискуче.

        Щипці: надзвичайно широкі пластини для кращих результатів

        Щипці: надзвичайно широкі пластини для кращих результатів

        Ці надзвичайно широкі розпрямлюючі пластини спеціально створені для густого або довгого волосся. Пластини з більшою шириною допоможуть випрямити більше волосся за один раз та швидше отримати бажані результати.

        Щипці: система блокування ручки для зручного зберігання

        Щипці: система блокування ручки для зручного зберігання

        Система блокування ручки для зручного зберігання.

        Фен: ідеальні зачіски завдяки тонкій насадці для укладки

        Фен: ідеальні зачіски завдяки тонкій насадці для укладки

        Ідеальні зачіски та блискучий, бездоганний вигляд завдяки тонкій насадці для точної укладки.

        Фен: 6 налаштувань температури/швидкості для повної гнучкості

        Фен: 6 налаштувань температури/швидкості для повної гнучкості

        Фен: холодний струмінь для фіксації зачіски

        Фен: холодний струмінь для фіксації зачіски

        Щипці: швидке нагрівання, готовність до використання через 30 секунд

        Щипці: швидке нагрівання, готовність до використання через 30 секунд

        Щипці: кабель живлення довжиною 1,8 м

        Щипці: кабель живлення довжиною 1,8 м

        Фен: кабель живлення довжиною 1,8 м

        Фен: кабель живлення довжиною 1,8 м

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Напруга
          Два режими напруги  В
          Потужність (Вт)
          Фен 2000  Вт
          Довжина шнура
          1,8  м
          Колір/обробка
          Чорний із пурпуровими точками
          Потужність (Тайвань)
          1500  Вт

        • Характеристики

          Холодний обдув
          Так
          Керамічне покриття
          Так
          Гнучкий шнур
          Так
          Функція іонізації
          Так
          Петля для підвішування
          Так

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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