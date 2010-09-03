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Піклуйтеся про своє волосся вдень і вночі
Philips пропонує Вам унікальне налаштування Care Touch® для довшого збереження прямої зачіски та менших пошкоджень. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Піклуйтеся про своє волосся вдень і вночі
Philips пропонує Вам унікальне налаштування Care Touch® для довшого збереження прямої зачіски та менших пошкоджень. Переглянути усі переваги
Піклуйтеся про своє волосся вдень і вночі
Philips пропонує Вам унікальне налаштування Care Touch® для довшого збереження прямої зачіски та менших пошкоджень. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Піклуйтеся про своє волосся вдень і вночі
Philips пропонує Вам унікальне налаштування Care Touch® для довшого збереження прямої зачіски та менших пошкоджень. Переглянути усі переваги
Щипці для розпрямлення волосся
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Автоматичне налаштування для здорового відновлення зачіски. Зберігайте зачіску весь день, дбаючи про волосся
Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.
Цифрові налаштування з можливістю регулювання тепла дозволяють зробити гладеньким волосся будь-якого типу
Вдосконалена технологія Philips EHD+ означає, що щипці завжди рівномірно розподілятимуть тепло, навіть за високих температур, без пошкодження волосся. Це гарантує додатковий захист і зберігає волосся здоровим та блискучим.
Ці щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 30 секунд.
Довгий шнур забезпечує максимальну гнучкість.
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд так, наче Ви щойно прийшли із салону.
Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах
Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.
Технічні характеристики
Характеристики
Тип волосся
Обслуговування