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Більше не доступний

Щипці для розпрямлення волосся

HP8342

5

| (6) Відгуки | 80% рекомендують цей виріб

Піклуйтеся про своє волосся вдень і вночі

Philips пропонує Вам унікальне налаштування Care Touch® для довшого збереження прямої зачіски та менших пошкоджень.

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SalonStraight Respect

Піклуйтеся про своє волосся вдень і вночі

  • SalonStraight

  • Respect

Здоровіший спосіб відновлення зачіски з автоматичними налаштуваннями більш помірної температури

Здоровіший спосіб відновлення зачіски з автоматичними налаштуваннями більш помірної температури

Автоматичне налаштування для здорового відновлення зачіски. Зберігайте зачіску весь день, дбаючи про волосся

Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.

Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

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Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

6

Відгуки

80%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

05/03/2017

Polska

Polska

karolas

polecam.wlosy sa gladkie i lsniace, nie elektryzuja sie. nie niszczy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8342 Straightener

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8342 Straightener

03/12/2013

Polska

Polska

SUPER PRODUKT

SPRZĘT BARDZO DOBRY, JEDYNA WADA TO TO ŻE PO DŁUGIM UŻYTKOWANIU ŚCIERA SIĘ ZEWNĘTRZNA POWŁOKA

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8342 Straightener

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8342 Straightener

02/12/2013

Polska

Polska

Wiele doskonałych funkcji

idealny produkt spełniający swoją funkcję w 100%!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8342 Straightener

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8342 Straightener

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