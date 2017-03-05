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Піклуйтеся про своє волосся вдень і вночі
Philips пропонує Вам унікальне налаштування Care Touch® для довшого збереження прямої зачіски та менших пошкоджень.
SalonStraight
Respect
Автоматичне налаштування для здорового відновлення зачіски. Зберігайте зачіску весь день, дбаючи про волосся
Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.
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5.0
з 5
6
Відгуки
80%
рекомендують цей виріб
karola03
05/03/2017
Polska
karolas
polecam.wlosy sa gladkie i lsniace, nie elektryzuja sie. nie niszczy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8342 Straightener
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8342 Straightener
HALINKA222222
03/12/2013
Polska
SUPER PRODUKT
SPRZĘT BARDZO DOBRY, JEDYNA WADA TO TO ŻE PO DŁUGIM UŻYTKOWANIU ŚCIERA SIĘ ZEWNĘTRZNA POWŁOKA
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8342 Straightener
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8342 Straightener
justi13
02/12/2013
Polska
Wiele doskonałych funkcji
idealny produkt spełniający swoją funkcję w 100%!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8342 Straightener
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8342 Straightener