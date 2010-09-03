  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Розширена гарантія 3 роки

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Відвантаження замовлень тимчасово призупинено у зв'язку з введенням воєнного стану.
дні
год
хв
сек
Відвантаження замовлень тимчасово призупинено у зв'язку з введенням воєнного стану.

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Щипці для розпрямлення волосся

    HP8342
    Загальна оцінка / 5
    • Піклуйтеся про своє волосся вдень і вночі Піклуйтеся про своє волосся вдень і вночі Піклуйтеся про своє волосся вдень і вночі
      -{discount-value}

      Щипці для розпрямлення волосся

      HP8342
      Загальна оцінка / 5

      Піклуйтеся про своє волосся вдень і вночі

      Philips пропонує Вам унікальне налаштування Care Touch® для довшого збереження прямої зачіски та менших пошкоджень. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Щипці для розпрямлення волосся

      Піклуйтеся про своє волосся вдень і вночі

      Philips пропонує Вам унікальне налаштування Care Touch® для довшого збереження прямої зачіски та менших пошкоджень. Переглянути усі переваги

      Піклуйтеся про своє волосся вдень і вночі

      Philips пропонує Вам унікальне налаштування Care Touch® для довшого збереження прямої зачіски та менших пошкоджень. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Щипці для розпрямлення волосся

      Піклуйтеся про своє волосся вдень і вночі

      Philips пропонує Вам унікальне налаштування Care Touch® для довшого збереження прямої зачіски та менших пошкоджень. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. Щипці для розпрямлення волосся

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Щипці для розпрямлення волосся

        Щипці для розпрямлення волосся

        Усього:

        Піклуйтеся про своє волосся вдень і вночі

        SalonStraight Respect

        • SalonStraight
        • Respect
        Здоровіший спосіб відновлення зачіски з автоматичними налаштуваннями більш помірної температури

        Здоровіший спосіб відновлення зачіски з автоматичними налаштуваннями більш помірної температури

        Автоматичне налаштування для здорового відновлення зачіски. Зберігайте зачіску весь день, дбаючи про волосся

        Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

        Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

        Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.

        Цифрові налаштування з можливістю регулювання тепла для гладенького волосся

        Цифрові налаштування з можливістю регулювання тепла для гладенького волосся

        Цифрові налаштування з можливістю регулювання тепла дозволяють зробити гладеньким волосся будь-якого типу

        Технологія EHD+ для додаткового захисту та блиску волосся

        Технологія EHD+ для додаткового захисту та блиску волосся

        Вдосконалена технологія Philips EHD+ означає, що щипці завжди рівномірно розподілятимуть тепло, навіть за високих температур, без пошкодження волосся. Це гарантує додатковий захист і зберігає волосся здоровим та блискучим.

        Швидке нагрівання, готовність до використання через 30 сек.

        Швидке нагрівання, готовність до використання через 30 сек.

        Ці щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 30 секунд.

        Шнур довжиною 2 м для легкого користування

        Шнур довжиною 2 м для легкого користування

        Довгий шнур забезпечує максимальну гнучкість.

        Професійна температура 230 °C для неперевершених професійних результатів

        Професійна температура 230 °C для неперевершених професійних результатів

        Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд так, наче Ви щойно прийшли із салону.

        Універсальна напруга

        Універсальна напруга

        Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах

        Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

        Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

        Автоматичне вимкнення через 1 годину

        Автоматичне вимкнення через 1 годину

        У комплекті ефектний футляр для зручного зберігання

        У комплекті ефектний футляр для зручного зберігання

        Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

        Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Максимальна температура
          230  °C
          Тип нагрівача
          PTC
          Час нагрівання
          30 сек.
          Напруга
          110–240  В

        • Характеристики

          Керамічне покриття
          Так
          Індикатор готовності до використання
          Так
          Гнучкий шнур
          Так

        • Тип волосся

          Результат
          Пряме
          Товщина волосся
          • Середнє
          • Густе
          • Тонке
          Довжина волосся
          • Довге
          • Середнє
          • Коротке

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.