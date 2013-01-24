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ProCare Keratin

HP8362/00
Загальна оцінка / 5
  • Максимальний захист, неперевершений блиск Максимальний захист, неперевершений блиск Максимальний захист, неперевершений блиск
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    ProCare Keratin

    HP8362/00
    Загальна оцінка / 5

    Максимальний захист, неперевершений блиск

    Неперевершений догляд за волоссям. Щипці для розпрямлення волосся Philips ActiveCare захищають волосся від перегрівання завдяки новим пластинам Triple-Care™ зі сталою температурою, технологією EHD technology™ та звуковою технологією. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    ProCare Keratin

    Максимальний захист, неперевершений блиск

    Неперевершений догляд за волоссям. Щипці для розпрямлення волосся Philips ActiveCare захищають волосся від перегрівання завдяки новим пластинам Triple-Care™ зі сталою температурою, технологією EHD technology™ та звуковою технологією. Переглянути усі переваги

    Максимальний захист, неперевершений блиск

    Неперевершений догляд за волоссям. Щипці для розпрямлення волосся Philips ActiveCare захищають волосся від перегрівання завдяки новим пластинам Triple-Care™ зі сталою температурою, технологією EHD technology™ та звуковою технологією. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    ProCare Keratin

    Максимальний захист, неперевершений блиск

    Неперевершений догляд за волоссям. Щипці для розпрямлення волосся Philips ActiveCare захищають волосся від перегрівання завдяки новим пластинам Triple-Care™ зі сталою температурою, технологією EHD technology™ та звуковою технологією. Переглянути усі переваги

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      Максимальний захист, неперевершений блиск

      Випрямляйте без перегрівання

      • Керамічні пластини
      • Рівномірний розподіл тепла 199 °C
      • Функція іонізації
      • Час нагрівання 15 сек.
      Дбайливе та ефективне випрямлення волосся зі сталою температурою

      Дбайливе та ефективне випрямлення волосся зі сталою температурою

      Ці щипці для розпрямлення волосся підтримують більш сталу температуру. Завдяки високоефективному нагрівачеві вони дозволяють випрямляти волосся за дбайливішої температури, забезпечуючи потрібний результат!

      Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

      Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

      Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.

      Більше жодних випадкових змін налаштувань завдяки функції блокування кнопок

      Більше жодних випадкових змін налаштувань завдяки функції блокування кнопок

      Усе завжди під контролем. Більше жодного випадкового ввімкнення/вимкнення щипців або зміни температури завдяки функції блокування кнопок. Для розблокування натисніть та утримуйте кнопку 3 секунди.

      Замок блокування для фіксації ручки для легкого та безпечного зберігання

      Замок блокування для фіксації ручки для легкого та безпечного зберігання

      Щипці для розпрямлення волосся мають замок блокування. Цей замок, розміщений внизу щипців, блокує пластини, забезпечуючи швидке та легке зберігання та запобігаючи випадковому пошкодженню щипців.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 15 секунд

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 15 секунд

      Ці щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 15 секунд.

      Автоматичне вимкнення через 60 хвилин

      Автоматичне вимкнення через 60 хвилин

      Деякі щипці для розпрямлення волосся та стайлери оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для Вашого цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.

      Універсальна напруга

      Універсальна напруга

      Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах

      Чудові результати швидше завдяки легкій звуковій вібрації

      Чудові результати швидше завдяки легкій звуковій вібрації

      Здорове волосся без "гарячих точок" з рівномірним розподілом тепла

      Вдосконалена технологія Philips EHD+ означає, що щипці завжди рівномірно розподілятимуть тепло, навіть за високих температур, без пошкодження волосся. Це гарантує додатковий захист і зберігає волосся здоровим та блискучим.

      У комплекті: жаростійкий килимок

      У комплекті: жаростійкий килимок

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Час нагрівання
        15 сек.
        Довжина шнура
        2  м
        Тип нагрівача
        Високоефективний
        Колір/обробка
        Білий золотистий
        Максимальна температура
        199  °C
        Напруга
        110–240  В

      • Характеристики

        Гнучкий шнур
        Так
        Керамічне покриття
        Так
        Індикатор готовності до використання
        Так

      • Тип волосся

        Результат
        Пряме
        Товщина волосся
        • Середній
        • Густе
        • Тонке
        Довжина волосся
        • Довге
        • Середній
        • Коротке

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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