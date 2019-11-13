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Більше не доступний
HP8602/00
Роблячи завитки, подбайте про волосся
Виразні, пружні локони та спіральки для створення веселого молодіжного образу. Тепер легко створити такий образ завдяки новому стайлеру CurlCeramic із захисним керамічним покриттям
16-мм циліндр
Температура 190 C
Керамічне покриття
За допомогою циліндра діаметром 16 мм можна створити пружні, сповнені життєвої сили локони та спіральки для радісного молодіжного образу
Захисне керамічне покриття забезпечує рівномірний розподіл тепла та запобігає пошкодженню волосся, сприяє його блиску та м’якості.
Найвища температура 190 ºC гарантує оптимальні результати з мінімальним негативним впливом на волосся.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.3
з 5
4
Відгуки
Amazing
13/11/2019
Україна
швидкість нагріву
Хороша і надійна річ. швидко нагрівається, зручна у використанні.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8602/00 Плойка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8602/00 Плойка
Innes
03/04/2019
Україна
За своі гроші - просто супер!
Купила пару років тому. Я рідко кудрі кручу, але така річ повинна бути в домі. Зараз на дитячі свята виручає мене, раз-два і зачіска готова. Обирала по співвідношенню: надійність бренда і ціна. Якщо вам потрібна надійна, проста і зручна - раджу!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8602/00 Плойка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP8602/00 Плойка
AGNIESZKA51
20/07/2013
Polska
Ten produkt trudno ustawić
Lokówka posiada za wąską podpórkę, ciagle sie przewraca nawet na równej powierzchni co jest kłopotliwe gdy jest gorąca i kiedy się śpieszę. Temperatura dla moich włosów jest za wysoka bo się dymią.
Цей відгук про HP8602/00 Lokówka
Цей відгук про HP8602/00 Lokówka