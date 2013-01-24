Роблячи завитки, подбайте про волосся
Виразні, пружні локони та спіральки для створення веселого молодіжного образу. Тепер легко створити такий образ завдяки новому стайлеру CurlCeramic із захисним керамічним покриттям Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Роблячи завитки, подбайте про волосся
Виразні, пружні локони та спіральки для створення веселого молодіжного образу. Тепер легко створити такий образ завдяки новому стайлеру CurlCeramic із захисним керамічним покриттям Переглянути усі переваги
За допомогою циліндра діаметром 16 мм можна створити пружні, сповнені життєвої сили локони та спіральки для радісного молодіжного образу
Захисне керамічне покриття забезпечує рівномірний розподіл тепла та запобігає пошкодженню волосся для блиску та м’якості.
Найвища температура 190 ºC гарантує оптимальні результати з мінімальним негативним впливом на волосся.
Деякі щипці для розпрямлення волосся та стайлери оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для Вашого цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.
Носик стайлера виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним; його можна безпечно тримати під час укладки для оптимального простого використання.
Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах
Світлодіодний індикатор перестає блимати, коли плойка нагрілася і готова до використання.
Безпечна підставка дозволяє безпечно ставити плойку під час використання.
Технічні специфікації
Функції
Тип волосся
Обслуговування