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Більше не доступний

Плойка

HP8602/00

4.3

| (4) Відгуки

Роблячи завитки, подбайте про волосся

Виразні, пружні локони та спіральки для створення веселого молодіжного образу. Тепер легко створити такий образ завдяки новому стайлеру CurlCeramic із захисним керамічним покриттям

Переглянути всі переваги

Стайлер із керамічним покриттям

Роблячи завитки, подбайте про волосся

  • 16-мм циліндр

  • Температура 190 C

  • Керамічне покриття

16-мм циліндр для яскравих, пружних локонів

16-мм циліндр для яскравих, пружних локонів

За допомогою циліндра діаметром 16 мм можна створити пружні, сповнені життєвої сили локони та спіральки для радісного молодіжного образу

Захисне керамічне покриття

Захисне керамічне покриття

Захисне керамічне покриття забезпечує рівномірний розподіл тепла та запобігає пошкодженню волосся, сприяє його блиску та м’якості.

Найвища температура 190 °C для ідеальної укладки

Найвища температура 190 °C для ідеальної укладки

Найвища температура 190 ºC гарантує оптимальні результати з мінімальним негативним впливом на волосся.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

4

Відгуки

2
1

13/11/2019

Україна

Україна

швидкість нагріву

Хороша і надійна річ. швидко нагрівається, зручна у використанні.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8602/00 Плойка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8602/00 Плойка

03/04/2019

Україна

Україна

За своі гроші - просто супер!

Купила пару років тому. Я рідко кудрі кручу, але така річ повинна бути в домі. Зараз на дитячі свята виручає мене, раз-два і зачіска готова. Обирала по співвідношенню: надійність бренда і ціна. Якщо вам потрібна надійна, проста і зручна - раджу!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8602/00 Плойка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP8602/00 Плойка

20/07/2013

Polska

Polska

Ten produkt trudno ustawić

Lokówka posiada za wąską podpórkę, ciagle sie przewraca nawet na równej powierzchni co jest kłopotliwe gdy jest gorąca i kiedy się śpieszę. Temperatura dla moich włosów jest za wysoka bo się dymią.

Цей відгук про HP8602/00 Lokówka

Цей відгук про HP8602/00 Lokówka

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