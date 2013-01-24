Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Плойка

HP8602/00
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Роблячи завитки, подбайте про волосся Роблячи завитки, подбайте про волосся Роблячи завитки, подбайте про волосся
    -{discount-value}

    Плойка

    HP8602/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Роблячи завитки, подбайте про волосся

    Виразні, пружні локони та спіральки для створення веселого молодіжного образу. Тепер легко створити такий образ завдяки новому стайлеру CurlCeramic із захисним керамічним покриттям Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Плойка

    Роблячи завитки, подбайте про волосся

    Виразні, пружні локони та спіральки для створення веселого молодіжного образу. Тепер легко створити такий образ завдяки новому стайлеру CurlCeramic із захисним керамічним покриттям Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all curlers

      Роблячи завитки, подбайте про волосся

      Стайлер із керамічним покриттям

      • 16-мм циліндр
      • Температура 190 C
      • Керамічне покриття
      16-мм циліндр для яскравих, пружних локонів

      16-мм циліндр для яскравих, пружних локонів

      За допомогою циліндра діаметром 16 мм можна створити пружні, сповнені життєвої сили локони та спіральки для радісного молодіжного образу

      Захисне керамічне покриття

      Захисне керамічне покриття

      Захисне керамічне покриття забезпечує рівномірний розподіл тепла та запобігає пошкодженню волосся для блиску та м’якості.

      Найвища температура 190 °C для ідеальної укладки

      Найвища температура 190 °C для ідеальної укладки

      Найвища температура 190 ºC гарантує оптимальні результати з мінімальним негативним впливом на волосся.

      Автоматичне вимкнення через 60 хвилин

      Автоматичне вимкнення через 60 хвилин

      Деякі щипці для розпрямлення волосся та стайлери оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для Вашого цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.

      Холодний носик для легшого та безпечнішого використання

      Холодний носик для легшого та безпечнішого використання

      Носик стайлера виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним; його можна безпечно тримати під час укладки для оптимального простого використання.

      Універсальна напруга

      Універсальна напруга

      Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Світлодіодний індикатор повідомляє про готовність плойки до використання

      Світлодіодний індикатор перестає блимати, коли плойка нагрілася і готова до використання.

      Безпечна підставка для простого використання

      Безпечна підставка дозволяє безпечно ставити плойку під час використання.

      Технічні характеристики

      • Технічні специфікації

        Максимальна температура
        190  °C
        Діапазон температури
        одне налаштування
        Довжина шнура
        1,8  м
        Колір/обробка
        чорний з білим
        Тип нагрівача
        PTC
        Час нагрівання
        60 сек.
        Напруга
        універсальна
        Діаметр циліндра
        16  мм

      • Функції

        Керамічне покриття
        Так
        Індикатор готовності до використання
        Так
        Холодний носик
        Так
        Гнучкий шнур
        Так
        Петля для підвішування
        Так

      • Тип волосся

        Результат
        Тугі локони та спіральки
        Довжина волосся
        • Довге
        • Середнє
        Товщина волосся
        • Середнє
        • Густе
        • Тонке

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Нагороди

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись