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    Фен та плойка

    HP8641/00
    Загальна оцінка / 5
    • Ідеальний подарунок для Вашого волосся Ідеальний подарунок для Вашого волосся Ідеальний подарунок для Вашого волосся
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      Фен та плойка

      HP8641/00
      Загальна оцінка / 5

      Ідеальний подарунок для Вашого волосся

      Кілька режимів швидкості та температури для отримання потрібного струменя повітря. Режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. CurlControl для природних локонів із захисним керамічним покриттям та можливістю регулювання температури. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Фен та плойка

      Ідеальний подарунок для Вашого волосся

      Кілька режимів швидкості та температури для отримання потрібного струменя повітря. Режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. CurlControl для природних локонів із захисним керамічним покриттям та можливістю регулювання температури. Переглянути усі переваги

      Ідеальний подарунок для Вашого волосся

      Кілька режимів швидкості та температури для отримання потрібного струменя повітря. Режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. CurlControl для природних локонів із захисним керамічним покриттям та можливістю регулювання температури. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Фен та плойка

      Ідеальний подарунок для Вашого волосся

      Кілька режимів швидкості та температури для отримання потрібного струменя повітря. Режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. CurlControl для природних локонів із захисним керамічним покриттям та можливістю регулювання температури. Переглянути усі переваги

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        Фен та плойка

        Фен та плойка

        Усього:

        Ідеальний подарунок для Вашого волосся

        ThermoProtect та CurlControl

        • Подарунковий набір
        • Обмежена серія
        Фен: оптимальна температура сушіння волосся із турботою ThermoProtect

        Фен: оптимальна температура сушіння волосся із турботою ThermoProtect

        Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

        Плойка: із 25-мм циліндром для створення природних завитків

        Плойка: із 25-мм циліндром для створення природних завитків

        За допомогою циліндра діаметром 25 мм можна отримати модні та природні на вигляд завитки без жодних зусиль.

        Професійна температура 200 °C для неперевершених результатів

        Професійна температура 200 °C для неперевершених результатів

        Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.

        Фен: ідеальні зачіски завдяки тонкій насадці для укладки

        Фен: ідеальні зачіски завдяки тонкій насадці для укладки

        Ідеальні зачіски та блискучий, бездоганний вигляд завдяки тонкій насадці для точної укладки.

        Плойка: захисне керамічне покриття та рівномірний розподіл тепла

        Плойка: захисне керамічне покриття та рівномірний розподіл тепла

        Захисне керамічне покриття забезпечує рівномірний розподіл тепла та запобігає пошкодженню волосся, сприяє його блиску та м’якості.

        Фен: кабель живлення довжиною 1,8 м

        Фен: кабель живлення довжиною 1,8 м

        Фен: холодний струмінь для фіксації зачіски

        Фен: холодний струмінь для фіксації зачіски

        Фен: професійна потужність 2100 Вт для створення ідеального об’єму

        Фен: професійна потужність 2100 Вт для створення ідеального об’єму

        Фен: 6 налаштувань температури/швидкості для повної гнучкості

        Фен: 6 налаштувань температури/швидкості для повної гнучкості

        Плойка: кільцевий регулятор із можливістю налаштування 8 режимів температури (від 130 до 200 °C)

        Кільцевий регулятор із можливістю налаштування 8 режимів температури (від 130 до 200 °C) дозволяє вибрати температуру, яка підходить Вашого типу волосся

        Плойка: автоматичне вимкнення через 60 хвилин

        Функцію автоматичного вимкнення створено для цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.

        Плойка: холодний носик для більш зручного та безпечного використання

        Носик стайлера виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним; його можна безпечно тримати під час укладки для оптимального простого використання.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Довжина шнура
          1,8 m
          Діаметр циліндра
          25 mm
          Керамічне покриття
          Так
          Колір/обробка
          Чорний та бузково-фіолетовий
          Максимальна температура
          Плойка 200 °C
          Потужність (Вт)
          Фен 2100 W
          Холодний обдув
          Так
          Петля для підвішування
          Так

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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