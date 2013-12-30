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Ідеальний подарунок для Вашого волосся
Кілька режимів швидкості та температури для отримання потрібного струменя повітря. Режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. CurlControl для природних локонів із захисним керамічним покриттям та можливістю регулювання температури. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальний подарунок для Вашого волосся
Кілька режимів швидкості та температури для отримання потрібного струменя повітря. Режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. CurlControl для природних локонів із захисним керамічним покриттям та можливістю регулювання температури. Переглянути усі переваги
Ідеальний подарунок для Вашого волосся
Кілька режимів швидкості та температури для отримання потрібного струменя повітря. Режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. CurlControl для природних локонів із захисним керамічним покриттям та можливістю регулювання температури. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальний подарунок для Вашого волосся
Кілька режимів швидкості та температури для отримання потрібного струменя повітря. Режим ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури. CurlControl для природних локонів із захисним керамічним покриттям та можливістю регулювання температури. Переглянути усі переваги
Фен та плойка
Усього:
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
За допомогою циліндра діаметром 25 мм можна отримати модні та природні на вигляд завитки без жодних зусиль.
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.
Ідеальні зачіски та блискучий, бездоганний вигляд завдяки тонкій насадці для точної укладки.
Захисне керамічне покриття забезпечує рівномірний розподіл тепла та запобігає пошкодженню волосся, сприяє його блиску та м’якості.
Кільцевий регулятор із можливістю налаштування 8 режимів температури (від 130 до 200 °C) дозволяє вибрати температуру, яка підходить Вашого типу волосся
Функцію автоматичного вимкнення створено для цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.
Носик стайлера виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним; його можна безпечно тримати під час укладки для оптимального простого використання.
Технічні характеристики
Обслуговування