Більше потужності для оптимальної універсальності
Будь-яка господиня оцінить приготування свіжих якісних страв. Щоб їх приготувати, не потрібно бути професійним кухарем. Завдяки новому ручному блендеру Philips HR1377/90 Ви швидко і легко досягнете професійних результатів! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Більше потужності для оптимальної універсальності
Будь-яка господиня оцінить приготування свіжих якісних страв. Щоб їх приготувати, не потрібно бути професійним кухарем. Завдяки новому ручному блендеру Philips HR1377/90 Ви швидко і легко досягнете професійних результатів! Переглянути усі переваги
Більше потужності для оптимальної універсальності
Будь-яка господиня оцінить приготування свіжих якісних страв. Щоб їх приготувати, не потрібно бути професійним кухарем. Завдяки новому ручному блендеру Philips HR1377/90 Ви швидко і легко досягнете професійних результатів! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Більше потужності для оптимальної універсальності
Будь-яка господиня оцінить приготування свіжих якісних страв. Щоб їх приготувати, не потрібно бути професійним кухарем. Завдяки новому ручному блендеру Philips HR1377/90 Ви швидко і легко досягнете професійних результатів! Переглянути усі переваги
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Особливості дизайну
Аксесуари