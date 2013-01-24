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Pure Essentials Collection

Ручний блендер

HR1377/90
Загальна оцінка / 5
  • Більше потужності для оптимальної універсальності Більше потужності для оптимальної універсальності Більше потужності для оптимальної універсальності
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    Pure Essentials Collection Ручний блендер

    HR1377/90
    Загальна оцінка / 5

    Більше потужності для оптимальної універсальності

    Будь-яка господиня оцінить приготування свіжих якісних страв. Щоб їх приготувати, не потрібно бути професійним кухарем. Завдяки новому ручному блендеру Philips HR1377/90 Ви швидко і легко досягнете професійних результатів! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Pure Essentials Collection Ручний блендер

    Більше потужності для оптимальної універсальності

    Будь-яка господиня оцінить приготування свіжих якісних страв. Щоб їх приготувати, не потрібно бути професійним кухарем. Завдяки новому ручному блендеру Philips HR1377/90 Ви швидко і легко досягнете професійних результатів! Переглянути усі переваги

    Більше потужності для оптимальної універсальності

    Будь-яка господиня оцінить приготування свіжих якісних страв. Щоб їх приготувати, не потрібно бути професійним кухарем. Завдяки новому ручному блендеру Philips HR1377/90 Ви швидко і легко досягнете професійних результатів! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Pure Essentials Collection Ручний блендер

    Більше потужності для оптимальної універсальності

    Будь-яка господиня оцінить приготування свіжих якісних страв. Щоб їх приготувати, не потрібно бути професійним кухарем. Завдяки новому ручному блендеру Philips HR1377/90 Ви швидко і легко досягнете професійних результатів! Переглянути усі переваги

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      Кнопка "турбо" для обробки важких продуктів

      Насадка для збивання дозволяє збивати вершки, яєчні білки і муси

      Насадка для збивання дозволяє збивати вершки, яєчні білки і муси

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Швидкості
        5
        Функція "турбо"
        Так
        Знімна насадка
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        700  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Довжина шнура
        1,3  м

      • Особливості дизайну

        Колір (кольори)
        Чорний, метал і червоний
        Матеріал корпусу
        Нержавіюча сталь, гума та поліпропілен
        Матеріал глеків
        SAN
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Матеріал насадки
        Метал

      • Аксесуари

        Чаша кухонного комбайна
        1,5 л
        Вінчик
        Так
        Чаша з кришкою
        1  л

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