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Будь-яка господиня оцінить приготування свіжих якісних страв. Щоб їх приготувати, не потрібно бути професійним кухарем. Завдяки новому ручному блендеру Philips HR1377/90 Ви швидко і легко досягнете професійних результатів!
700 Вт
Металева ніжка, ніж подвійної дії
4 аксесуари
5 режимів швидкості + "турбо"
Велика чаша кухонного комбайна на 1,5 л.
4.7
з 5
18
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Аліна12
22/08/2020
Україна
Працівник Philips
Виріб має чудові функції!
[Employee of philipsglobal] Якщо ти "хозяюшка", то обов'язково повинна придбати цей товар! Користуюсь ним більше 15 років, мабуть, як тільки народила доцю вирішила придбати, тому-що він багатофункційний. Блендер для пюрешок, міксер для млинців і т.д. Якість пластику міцна, ще ні єдиної царапини чи тріщини. Рекомендую!!! Просто супер машина для мам :) Рекомендую
Плюси
Все!!! металева ніжка, ніж подвійної дії, 4 аксесуари, 5 режимів швидкості + "турбо"
Мінуси
не має
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender
Date of Use 2018-08-22
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender
Date of Use 2018-08-22
РА7777
01/04/2019
Україна
Этот продукт просто необходим на кухне
Приобрел данную продукцию несколько лет назад. Очень доволен данной покупкой. В хозяйстве необходимая вещь, помощник на кухне. Легок в использовании. Разбирается и собирается в течении короткого времени. Запаса мощности хватает с головой при этом имеется 5 скоростей и режим ТУРБО (прикольная вещь когда нужно быстро). Все комплектующие насадки моются, не переживаешь за попадание влаги.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender
Marina93
01/04/2019
Україна
Супер помощник
[Employee of philipsglobal] Это просто находка! Столько функций в этом компактном чуде! Пользуюсь давно! Готова рекомендовать всем !
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender