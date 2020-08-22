КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

  • Більше потужності для оптимальної універсальності
  • Більше потужності для оптимальної універсальності
  • Більше потужності для оптимальної універсальності
  • Більше потужності для оптимальної універсальності
  • Більше потужності для оптимальної універсальності
  • Більше потужності для оптимальної універсальності
  • Більше потужності для оптимальної універсальності
  • Більше потужності для оптимальної універсальності

Більше не доступний

Pure Essentials CollectionРучний блендер

HR1377/90

4.7

| (18) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Більше потужності для оптимальної універсальності

Будь-яка господиня оцінить приготування свіжих якісних страв. Щоб їх приготувати, не потрібно бути професійним кухарем. Завдяки новому ручному блендеру Philips HR1377/90 Ви швидко і легко досягнете професійних результатів!

Переглянути всі переваги

Потужний двигун 700 Вт і чаша кухонного комбайна

Більше потужності для оптимальної універсальності

  • 700 Вт

  • Металева ніжка, ніж подвійної дії

  • 4 аксесуари

  •  5 режимів швидкості + "турбо"

Велика чаша кухонного комбайна на 1,5 л

Велика чаша кухонного комбайна на 1,5 л

Велика чаша кухонного комбайна на 1,5 л.

5 режимів швидкості для оптимальної роботи

Кнопка "турбо" для обробки важких продуктів

Кнопка "турбо" для обробки важких продуктів

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.7

з 5

18

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

22/08/2020

Україна

Україна

Працівник Philips

Виріб має чудові функції!

[Employee of philipsglobal] Якщо ти "хозяюшка", то обов'язково повинна придбати цей товар! Користуюсь ним більше 15 років, мабуть, як тільки народила доцю вирішила придбати, тому-що він багатофункційний. Блендер для пюрешок, міксер для млинців і т.д. Якість пластику міцна, ще ні єдиної царапини чи тріщини. Рекомендую!!! Просто супер машина для мам :) Рекомендую

Плюси

Все!!! металева ніжка, ніж подвійної дії, 4 аксесуари, 5 режимів швидкості + "турбо"

Мінуси

не має

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender

Date of Use 2018-08-22

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender

Date of Use 2018-08-22

01/04/2019

Україна

Україна

Этот продукт просто необходим на кухне

Приобрел данную продукцию несколько лет назад. Очень доволен данной покупкой. В хозяйстве необходимая вещь, помощник на кухне. Легок в использовании. Разбирается и собирается в течении короткого времени. Запаса мощности хватает с головой при этом имеется 5 скоростей и режим ТУРБО (прикольная вещь когда нужно быстро). Все комплектующие насадки моются, не переживаешь за попадание влаги.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender

01/04/2019

Україна

Україна

Супер помощник

[Employee of philipsglobal] Это просто находка! Столько функций в этом компактном чуде! Пользуюсь давно! Готова рекомендовать всем !

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції