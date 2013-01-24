Корисні домашні страви готувати легко
Ручний блендер Philips Daily Collection поєднує двигун потужністю 550 Вт із ніжкою блендера унікальної конструкції та вінчиком. Виняткові результати змішування супів та збивання вершків. Приготування корисної їжі ще не було таким легким! Переглянути усі переваги
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Корисні домашні страви готувати легко
Ручний блендер Philips Daily Collection поєднує двигун потужністю 550 Вт із ніжкою блендера унікальної конструкції та вінчиком. Виняткові результати змішування супів та збивання вершків. Приготування корисної їжі ще не було таким легким! Переглянути усі переваги
Одинарний вінчик ручного блендера Philips дозволяє збивати вершки, майонез, рідке тісто для торта тощо. Це робить Ваш ручний блендер багатофункціональним та універсальним пристроєм.
За допомогою системи розблокування 2-ма натисненням із ручного блендера Philips легко знімати насадку для простого миття.
Один перемикач для легкого використання.
Ручний блендер Daily Collection має тонку ручку, зручну для будь-якої руки.
Потужний двигун 550 Вт для найтвердіших продуктів.
Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування.
Аксесуари
Особливості дизайну
Загальні специфікації
Технічні характеристики