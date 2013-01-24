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Daily Collection

Ручний блендер

HR1605/00
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Корисні домашні страви готувати легко Корисні домашні страви готувати легко Корисні домашні страви готувати легко
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    Daily Collection Ручний блендер

    HR1605/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Корисні домашні страви готувати легко

    Ручний блендер Philips Daily Collection поєднує двигун потужністю 550 Вт із насадкою для змішування унікальної конструкції та подрібнювачем. Виняткові результати змішування супів та подрібнення трав. Приготування корисної їжі ще не було таким легким! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Daily Collection Ручний блендер

    Корисні домашні страви готувати легко

    Ручний блендер Philips Daily Collection поєднує двигун потужністю 550 Вт із насадкою для змішування унікальної конструкції та подрібнювачем. Виняткові результати змішування супів та подрібнення трав. Приготування корисної їжі ще не було таким легким! Переглянути усі переваги

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      Корисні домашні страви готувати легко

      Для ідеально змішаних супів і подрібнених трав

      • 550 Вт, металева ніжка
      • ProMix
      • Мірний стакан 0,5 л, подрібнювач
      • 1 режим швидкості
      Система розблокування 2-ма натисненнями для легкого виймання насадки блендера

      Система розблокування 2-ма натисненнями для легкого виймання насадки блендера

      За допомогою системи розблокування 2-ма натисненням із ручного блендера Philips легко знімати насадку для простого миття.

      Один перемикач

      Один перемикач

      Один перемикач для легкого використання.

      Тонка ручка, зручна для будь-якої руки

      Тонка ручка, зручна для будь-якої руки

      Ручний блендер Daily Collection має тонку ручку, зручну для будь-якої руки.

      Потужний двигун 550 Вт

      Потужний двигун 550 Вт

      Потужний двигун 550 Вт для найтвердіших продуктів.

      Оптимальний потік та ефективність змішування

      Оптимальний потік та ефективність змішування

      Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування.

      Подрібнювач для зелені, горіхів, сиру, шоколаду і цибулі

      Подрібнювач для зелені, горіхів, сиру, шоколаду і цибулі

      За допомогою компактного подрібнювача для ручного блендера Philips Ви зможете подрібнювати зелень, горіхи, сир, шоколад і цибулю.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Мірний стакан
        0,5 л
        Подрібнювач
        Компактний подрібнювач

      • Особливості дизайну

        Колір (кольори)
        Білий
        Матеріал насадки
        Метал
        Матеріал корпусу
        PP та гума
        Матеріал мірного стакана
        SAN
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь

      • Загальні специфікації

        Знімна насадка
        Із 2 кнопками
        Режими швидкості
        1

      • Технічні специфікації

        Частота
        50 / 60  Гц
        Потужність
        550  Вт
        Напруга
        220–240  В

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