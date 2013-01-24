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Daily Collection

Ручний блендер

HR1607/00
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Корисні домашні страви готувати легко Корисні домашні страви готувати легко Корисні домашні страви готувати легко
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    Daily Collection Ручний блендер

    HR1607/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Корисні домашні страви готувати легко

    Ручний блендер Philips Daily Collection поєднує двигун потужністю 550 Вт із насадкою для змішування унікальної конструкції, подрібнювачем і вінчиком. Виняткові результати змішування супів, подрібнення трав і збивання крему. Приготування корисної їжі ще не було таким легким! Переглянути усі переваги

    Daily Collection Ручний блендер

    Корисні домашні страви готувати легко

    Ручний блендер Philips Daily Collection поєднує двигун потужністю 550 Вт із насадкою для змішування унікальної конструкції, подрібнювачем і вінчиком. Виняткові результати змішування супів, подрібнення трав і збивання крему. Приготування корисної їжі ще не було таким легким! Переглянути усі переваги

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      Корисні домашні страви готувати легко

      для ідеально змішаних супів і подрібнених трав

      • 550 Вт, металева ніжка
      • ProMix
      • Мірний стакан 0,5л, подрібнювач, вінчик
      • 1 режим швидкості
      Система розблокування 2-ма натисненнями для легкого виймання насадки блендера

      Система розблокування 2-ма натисненнями для легкого виймання насадки блендера

      За допомогою системи розблокування 2-ма натисненням із ручного блендера Philips легко знімати насадку для простого миття.

      Тонка ручка, зручна для будь-якої руки

      Тонка ручка, зручна для будь-якої руки

      Ручний блендер Daily Collection має тонку ручку, зручну для будь-якої руки.

      Потужний двигун 550 Вт

      Потужний двигун 550 Вт

      Потужний двигун 550 Вт для найтвердіших продуктів.

      Оптимальний потік та ефективність змішування

      Оптимальний потік та ефективність змішування

      Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування.

      Подрібнювач для зелені, горіхів, сиру, шоколаду і цибулі

      Подрібнювач для зелені, горіхів, сиру, шоколаду і цибулі

      За допомогою компактного подрібнювача для ручного блендера Philips Ви зможете подрібнювати зелень, горіхи, сир, шоколад і цибулю.

      Насадка для збивання вершків, майонезу тощо

      Насадка для збивання вершків, майонезу тощо

      Одинарний вінчик ручного блендера Philips дозволяє збивати вершки, майонез, рідке тісто для торта тощо. Це робить Ваш ручний блендер багатофункціональним та універсальним пристроєм.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Мірний стакан
        0,5 л
        Подрібнювач
        Компактний подрібнювач
        Вінчик
        Так

      • Особливості дизайну

        Колір (кольори)
        Білий
        Матеріал насадки
        Метал
        Матеріал корпусу
        PP та гума
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь

      • Загальні специфікації

        Знімна насадка
        Із 2 кнопками
        Режими швидкості
        1

      • Технічні специфікації

        Частота
        50 / 60  Гц
        Потужність
        550  Вт
        Напруга
        220–240  В

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