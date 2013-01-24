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Daily Collection

Ручний блендер

HR1627/00
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    Daily Collection Ручний блендер

    HR1627/00
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    Більше потужності для кращих результатів

    Ручний блендер Philips обладнано двигуном потужністю 650 Вт, технологією змішування ProMix та функцією "турбо" для отримання ідеальних результатів навіть зі складними в обробці продуктами. Завдяки великому подрібнювачу та вінчикам тепер можна подрібнювати цибулю та збивати креми. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Daily Collection Ручний блендер

    Більше потужності для кращих результатів

    Ручний блендер Philips обладнано двигуном потужністю 650 Вт, технологією змішування ProMix та функцією "турбо" для отримання ідеальних результатів навіть зі складними в обробці продуктами. Завдяки великому подрібнювачу та вінчикам тепер можна подрібнювати цибулю та збивати креми. Переглянути усі переваги

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      Ручний блендер ProMix на 650 Вт із функцією "турбо"

      • 650 Вт, металева ніжка
      • ProMix
      • Мірний стакан 0,5л, подрібнювач, вінчик
      • 2 режими швидкості (включаючи "турбо")
      Захист від розбризкування завдяки спеціальній вигнутій формі

      Захист від розбризкування завдяки спеціальній вигнутій формі

      Спеціальна вигнута форма нижньої частини ніжки ручного блендера захищає від розбризкування та безладу під час змішування.

      Насадка для збивання вершків, майонезу тощо

      Насадка для збивання вершків, майонезу тощо

      Одинарний вінчик ручного блендера Philips дозволяє збивати вершки, майонез, рідке тісто для торта тощо. Це робить Ваш ручний блендер багатофункціональним та універсальним пристроєм.

      Великий подрібнювач для обробки великої кількості продуктів

      Великий подрібнювач для обробки великої кількості продуктів

      За допомогою великого подрібнювача (1000 мл) для ручного блендера Philips Ви зможете за кілька секунд подрібнити великі порції м’яса, зелені, горіхів, сиру, шоколаду та цибулі.

      Система розблокування 2-ма натисненнями для легкого виймання насадки блендера

      Система розблокування 2-ма натисненнями для легкого виймання насадки блендера

      За допомогою системи розблокування 2-ма натисненням із ручного блендера Philips легко знімати насадку для простого миття.

      Оптимальний потік та ефективність змішування

      Оптимальний потік та ефективність змішування

      Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування.

      0,5 л мірний стакан ручного блендера

      0,5 л мірний стакан ручного блендера

      Завдяки мірному стакану на 0,5 л Ви зможете відмірювати продукти для своїх рецептів, а також швидко змішувати супи, пюре або коктейлі.

      Потужний двигун для оптимального приготування їжі

      Потужний двигун для оптимального приготування їжі

      Завдяки потужному двигуну 650 Вт можна змішати практично будь-які продукти.

      Кнопка "турбо" для твердих продуктів

      Кнопка "турбо" для твердих продуктів

      Завдяки функції "турбо" ручного блендера Philips Ви зможете подрібнити навіть дуже тверді продукти.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Мірний стакан
        0,5 л
        Подрібнювач
        Великий подрібнювач
        Вінчик
        Так

      • Особливості дизайну

        Колір (кольори)
        Білий, чорний і червоний
        Матеріал насадки
        Метал
        Матеріал корпусу
        PP та гума
        Матеріал мірного стакана
        SAN
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь

      • Загальні специфікації

        Знімна насадка
        Із 2 кнопками
        Режими швидкості
        2 (включаючи "турбо")
        Функція "турбо"
        Так

      • Технічні специфікації

        Довжина шнура
        1,25  м
        Частота
        50 / 60  Гц
        Потужність
        650  Вт
        Напруга
        220–240  В

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