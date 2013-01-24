Більше потужності для кращих результатів
Ручний блендер Philips обладнано двигуном потужністю 650 Вт, технологією змішування ProMix та функцією "турбо" для отримання ідеальних результатів навіть зі складними в обробці продуктами. Завдяки великому подрібнювачу та вінчикам тепер можна подрібнювати цибулю та збивати креми. Переглянути усі переваги
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Більше потужності для кращих результатів
Ручний блендер Philips обладнано двигуном потужністю 650 Вт, технологією змішування ProMix та функцією "турбо" для отримання ідеальних результатів навіть зі складними в обробці продуктами. Завдяки великому подрібнювачу та вінчикам тепер можна подрібнювати цибулю та збивати креми. Переглянути усі переваги
Спеціальна вигнута форма нижньої частини ніжки ручного блендера захищає від розбризкування та безладу під час змішування.
Одинарний вінчик ручного блендера Philips дозволяє збивати вершки, майонез, рідке тісто для торта тощо. Це робить Ваш ручний блендер багатофункціональним та універсальним пристроєм.
За допомогою великого подрібнювача (1000 мл) для ручного блендера Philips Ви зможете за кілька секунд подрібнити великі порції м’яса, зелені, горіхів, сиру, шоколаду та цибулі.
За допомогою системи розблокування 2-ма натисненням із ручного блендера Philips легко знімати насадку для простого миття.
Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування.
Завдяки мірному стакану на 0,5 л Ви зможете відмірювати продукти для своїх рецептів, а також швидко змішувати супи, пюре або коктейлі.
Завдяки потужному двигуну 650 Вт можна змішати практично будь-які продукти.
Завдяки функції "турбо" ручного блендера Philips Ви зможете подрібнити навіть дуже тверді продукти.
Аксесуари
Особливості дизайну
Загальні специфікації
Технічні специфікації