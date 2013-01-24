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    Daily Collection

    Ручний блендер

    HR1628/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Ручний блендер 2-в-1 із функцією міксера Ручний блендер 2-в-1 із функцією міксера Ручний блендер 2-в-1 із функцією міксера
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      Daily Collection Ручний блендер

      HR1628/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Ручний блендер 2-в-1 із функцією міксера

      Ручний блендер Philips обладнано двигуном потужністю 650 Вт, технологією змішування ProMix та режимом "турбо" для отримання ідеальних результатів навіть зі складними в обробці продуктами. Завдяки міксеру можна легко готувати рідке тісто на торт, збивати яєчні білки та вершки. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Daily Collection Ручний блендер

      Ручний блендер 2-в-1 із функцією міксера

      Ручний блендер Philips обладнано двигуном потужністю 650 Вт, технологією змішування ProMix та режимом "турбо" для отримання ідеальних результатів навіть зі складними в обробці продуктами. Завдяки міксеру можна легко готувати рідке тісто на торт, збивати яєчні білки та вершки. Переглянути усі переваги

      Ручний блендер 2-в-1 із функцією міксера

      Ручний блендер Philips обладнано двигуном потужністю 650 Вт, технологією змішування ProMix та режимом "турбо" для отримання ідеальних результатів навіть зі складними в обробці продуктами. Завдяки міксеру можна легко готувати рідке тісто на торт, збивати яєчні білки та вершки. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Daily Collection Ручний блендер

      Ручний блендер 2-в-1 із функцією міксера

      Ручний блендер Philips обладнано двигуном потужністю 650 Вт, технологією змішування ProMix та режимом "турбо" для отримання ідеальних результатів навіть зі складними в обробці продуктами. Завдяки міксеру можна легко готувати рідке тісто на торт, збивати яєчні білки та вершки. Переглянути усі переваги

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Ручний блендер

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Ручний блендер 2-в-1 із функцією міксера

        650 Вт ProMix із режимом "турбо" та міксером

        • 650 Вт
        • Металева ніжка ProMix
        • 2 режими швидкості (включаючи "турбо")
        • Міксер, великий подрібнювач
        Оптимальний потік та ефективність змішування

        Оптимальний потік та ефективність змішування

        Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування.

        Потужний двигун для оптимального приготування їжі

        Потужний двигун для оптимального приготування їжі

        Завдяки потужному двигуну 650 Вт можна змішати практично будь-які продукти.

        Кнопка "турбо" для твердих продуктів

        Кнопка "турбо" для твердих продуктів

        Завдяки функції "турбо" ручного блендера Philips Ви зможете подрібнити навіть дуже тверді продукти.

        Захист від розбризкування завдяки спеціальній вигнутій формі

        Захист від розбризкування завдяки спеціальній вигнутій формі

        Спеціальна вигнута форма нижньої частини ніжки ручного блендера захищає від розбризкування та безладу під час змішування.

        Міксер із двома вінчиками для ручного блендера Philips

        Міксер із двома вінчиками для ручного блендера Philips

        Цей міксер або подвійний збивач для ручного блендера Philips має 2 вінчики. Він дозволяє приготувати навіть рідке тісто на торт. Міксер допомагає змішувати, збивати більшу кількість продуктів швидше та з більшим об’ємом, ніж одинарний вінчик чи вручну. Можна приготувати рідке тісто на торт, бісквітну суміш, кекси, збити вершки, яйця тощо.

        Великий подрібнювач для цибулі, м’яса, горіхів, сиру, шоколаду

        Великий подрібнювач для цибулі, м’яса, горіхів, сиру, шоколаду

        За допомогою великого подрібнювача (1000 мл) для ручного блендера Philips Ви зможете за кілька секунд подрібнити великі порції м’яса, зелені, горіхів, сиру, шоколаду та цибулі.

        Система розблокування 2-ма натисненнями для легкого виймання насадки блендера

        Система розблокування 2-ма натисненнями для легкого виймання насадки блендера

        За допомогою системи розблокування 2-ма натисненням із ручного блендера Philips легко знімати насадку для простого миття.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Подрібнювач
          Великий подрібнювач
          Міксер
          Так

        • Особливості конструкції

          Колір (кольори)
          Білий
          Матеріал насадки
          Метал
          Матеріал корпусу
          Пластик PP
          Матеріал ножа
          Нержавіюча сталь

        • Загальні специфікації

          Знімна насадка
          Із 2 кнопками
          Режими швидкості
          2 (включаючи "турбо")

        • Технічні характеристики

          Довжина шнура
          1,2  м
          Частота
          50 / 60  Гц
          Потужність
          650  Вт
          Напруга
          220–240  В

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