Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Ручний блендер 2-в-1 із функцією міксера
Ручний блендер Philips обладнано двигуном потужністю 650 Вт, технологією змішування ProMix та режимом "турбо" для отримання ідеальних результатів навіть зі складними в обробці продуктами. Завдяки міксеру можна легко готувати рідке тісто на торт, збивати яєчні білки та вершки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ручний блендер 2-в-1 із функцією міксера
Ручний блендер Philips обладнано двигуном потужністю 650 Вт, технологією змішування ProMix та режимом "турбо" для отримання ідеальних результатів навіть зі складними в обробці продуктами. Завдяки міксеру можна легко готувати рідке тісто на торт, збивати яєчні білки та вершки. Переглянути усі переваги
Ручний блендер 2-в-1 із функцією міксера
Ручний блендер Philips обладнано двигуном потужністю 650 Вт, технологією змішування ProMix та режимом "турбо" для отримання ідеальних результатів навіть зі складними в обробці продуктами. Завдяки міксеру можна легко готувати рідке тісто на торт, збивати яєчні білки та вершки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ручний блендер 2-в-1 із функцією міксера
Ручний блендер Philips обладнано двигуном потужністю 650 Вт, технологією змішування ProMix та режимом "турбо" для отримання ідеальних результатів навіть зі складними в обробці продуктами. Завдяки міксеру можна легко готувати рідке тісто на торт, збивати яєчні білки та вершки. Переглянути усі переваги
Ручний блендер
Ціна магазину Philips
Усього:
Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування.
Завдяки потужному двигуну 650 Вт можна змішати практично будь-які продукти.
Завдяки функції "турбо" ручного блендера Philips Ви зможете подрібнити навіть дуже тверді продукти.
Спеціальна вигнута форма нижньої частини ніжки ручного блендера захищає від розбризкування та безладу під час змішування.
Цей міксер або подвійний збивач для ручного блендера Philips має 2 вінчики. Він дозволяє приготувати навіть рідке тісто на торт. Міксер допомагає змішувати, збивати більшу кількість продуктів швидше та з більшим об’ємом, ніж одинарний вінчик чи вручну. Можна приготувати рідке тісто на торт, бісквітну суміш, кекси, збити вершки, яйця тощо.
За допомогою великого подрібнювача (1000 мл) для ручного блендера Philips Ви зможете за кілька секунд подрібнити великі порції м’яса, зелені, горіхів, сиру, шоколаду та цибулі.
За допомогою системи розблокування 2-ма натисненням із ручного блендера Philips легко знімати насадку для простого миття.
Аксесуари
Особливості конструкції
Загальні специфікації
Технічні характеристики