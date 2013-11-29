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Більше не доступний
HR1853/55
Готувати свіжий сік надзвичайно легко
Готувати сік ще ніколи не було так легко. Ця соковижималка Philips HR1853/55 потужністю 550 Вт із надзвичайно широким отвором для подачі не потребує попереднього подрібнення фруктів та овочів. Вона містить також ємність для соку, яка надовго зберігатиме свіжість соку.
550 Вт
1,5 л
Великий отвір для подачі
Надзвичайно широкий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі, тому не потрібно їх попередньо подрібнювати.
Зберігайте сік свіжим ще довше у цій ємності для соку на 700 мл.
Збирач м’якоті на 1,5 л і ємність для соку на 700 мл дозволяють приготувати більше соку за один раз.
4.7
з 5
3
Відгуки
człowiekzmazur7
29/11/2013
Polska
Bardzo ciekawa propozycja za te pieniądze
Ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony działaniem urządzenia. Robi to co od sokowirówki się wymaga.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Sokowirówka Viva Collection HR1853/00
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Sokowirówka Viva Collection HR1853/00
MILAmlica
07/02/2017
Hrvatska
EXTRA
JAKO DOBAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! brzzzzz, super
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1853/55 Sokovnik
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1853/55 Sokovnik
smutny
02/12/2013
Polska
ten produkt ma za dużo elementów
za dużo elementów do składania i mycia, podczas pracy zabija się odstojnik na odpady.
Цей відгук про Sokowirówka Viva Collection HR1853/00
Цей відгук про Sokowirówka Viva Collection HR1853/00