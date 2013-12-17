Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
HR2074/50
Різноманіття свіжих страв щодня
Цей блендер Philips допоможе щодня готувати різноманітні страви. Приготуйте свіжий сік, поживний коктейль чи смачний домашній суп. Завдяки потужності 600 Вт, кільком режимам швидкості та додатковому млинку можливостям блендера немає меж.
600 Вт
Скляна чаша на 2 л
із фільтром
5 швидкостей та імпульсний режим
Завдяки цьому зручному фільтру можна запобігти потраплянню зернят і насіння в сік.
Подрібнюйте лід одним натисненням кнопки.
Ці надзвичайно гострі ножі блендера Philips із тривалим терміном експлуатації дозволяють досконало подрібнювати та змішувати продукти.
4.0
з 5
3
Відгуки
smykolina
17/12/2013
Polska
BARDZO ŁATWY W UŻYTKOWANIU I PRAKTYCZNY
Mikser jest bardzo pomocny w kuchni, polecam go ze względu na jego łatwość demontowania i mycia. Super sprawdza się w przypadku przyrządzania zupek dla dzieci, naleśników, koktajli oraz przetworów na zimę. Bardzo dobrze miksuje i jest niezawodny a mam go około 5 lat.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Blender HR2074
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Blender HR2074
Spring
01/03/2019
România
Multumita
Rapid, foarte bun pentru prepararea piureurilor și supelor crema pentru bebelușul meu și nu numai.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Blender HR2074
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Blender HR2074
István
03/08/2017
Magyarország
Az árát a hibái miatt nem éri meg.
Használható, de a felsorolt hibái miatt túlárazott Ennyit nem ér. Filléres módosításokkal akár kiváló is lehetne, de így nem az.
Цей відгук про HR2074 turmixgép
Цей відгук про HR2074 turmixgép