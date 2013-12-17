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  • Різноманіття свіжих страв щодня
  • Різноманіття свіжих страв щодня
  • Різноманіття свіжих страв щодня
  • Різноманіття свіжих страв щодня

Більше не доступний

Блендер

HR2074/50

4

| (3) Відгуки

Різноманіття свіжих страв щодня

Цей блендер Philips допоможе щодня готувати різноманітні страви. Приготуйте свіжий сік, поживний коктейль чи смачний домашній суп. Завдяки потужності 600 Вт, кільком режимам швидкості та додатковому млинку можливостям блендера немає меж.

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Готуйте надзвичайні коктейлі, смачні супи та свіжі соки

Різноманіття свіжих страв щодня

  • 600 Вт

  • Скляна чаша на 2 л

  • із фільтром

  • 5 швидкостей та імпульсний режим

Фільтр для приготування прозорого соку

Фільтр для приготування прозорого соку

Завдяки цьому зручному фільтру можна запобігти потраплянню зернят і насіння в сік.

Кнопка для подрібнення льоду

Кнопка для подрібнення льоду

Подрібнюйте лід одним натисненням кнопки.

Зубчасті ножі із тривалим терміном експлуатації

Зубчасті ножі із тривалим терміном експлуатації

Ці надзвичайно гострі ножі блендера Philips із тривалим терміном експлуатації дозволяють досконало подрібнювати та змішувати продукти.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

3

Відгуки

2
1

17/12/2013

Polska

Polska

BARDZO ŁATWY W UŻYTKOWANIU I PRAKTYCZNY

Mikser jest bardzo pomocny w kuchni, polecam go ze względu na jego łatwość demontowania i mycia. Super sprawdza się w przypadku przyrządzania zupek dla dzieci, naleśników, koktajli oraz przetworów na zimę. Bardzo dobrze miksuje i jest niezawodny a mam go około 5 lat.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Blender HR2074

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Blender HR2074

01/03/2019

România

România

Multumita

Rapid, foarte bun pentru prepararea piureurilor și supelor crema pentru bebelușul meu și nu numai.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Blender HR2074

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Blender HR2074

03/08/2017

Magyarország

Magyarország

Az árát a hibái miatt nem éri meg.

Használható, de a felsorolt hibái miatt túlárazott Ennyit nem ér. Filléres módosításokkal akár kiváló is lehetne, de így nem az.

Цей відгук про HR2074 turmixgép

Цей відгук про HR2074 turmixgép

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