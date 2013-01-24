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    3000 Series

    Блендер

    HR2291/41
    Загальна оцінка / 5
    • Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд* Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд* Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*
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      3000 Series Блендер

      HR2291/41
      Загальна оцінка / 5

      Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*

      Розроблений, щоб покращити якість подрібнення під час приготування щоденних страв, цей прилад потужністю 600 Вт ефективно подрібнюватиме будь-які інгредієнти – навіть лід. Забезпечує однорідність консистенції з мінімальними зусиллями та в найкоротші терміни. Переглянути усі переваги

      3000 Series Блендер

      Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*

      Розроблений, щоб покращити якість подрібнення під час приготування щоденних страв, цей прилад потужністю 600 Вт ефективно подрібнюватиме будь-які інгредієнти – навіть лід. Забезпечує однорідність консистенції з мінімальними зусиллями та в найкоротші терміни. Переглянути усі переваги

      Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*

      Розроблений, щоб покращити якість подрібнення під час приготування щоденних страв, цей прилад потужністю 600 Вт ефективно подрібнюватиме будь-які інгредієнти – навіть лід. Забезпечує однорідність консистенції з мінімальними зусиллями та в найкоротші терміни. Переглянути усі переваги

      3000 Series Блендер

      Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*

      Розроблений, щоб покращити якість подрібнення під час приготування щоденних страв, цей прилад потужністю 600 Вт ефективно подрібнюватиме будь-які інгредієнти – навіть лід. Забезпечує однорідність консистенції з мінімальними зусиллями та в найкоротші терміни. Переглянути усі переваги

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        3000 Series

        3000 Series

        Блендер

        Усього:

        Однорідне подрібнення без грудочок за 45 секунд*

        Унікальна система ProBlend

        • Система ProBlend
        • Максимальна місткість 2 л
        • Ефективна місткість 1,25 л
        • Два режими швидкості + імпульсний режим
        • Скляна чаша
        Унікальна система ProBlend забезпечує однорідну консистенцію сумішей

        Унікальна система ProBlend забезпечує однорідну консистенцію сумішей

        Унікальна система ProBlend ідеально поєднує три технології, розроблені спеціально для того, щоб забезпечити однорідне подрібнювання інгредієнтів без грудочок всього за 45 секунд*. Двигун потужністю 600 Вт забезпечує рівномірну циркуляцію всіх інгредієнтів, а інноваційний дизайн лез розроблений спеціально для максимального захоплення площі подрібнення. І останнє, але не за важливістю: у конструкції чаші передбачені спеціальні грані, завдяки яким інгредієнти безперервно спрямовуються назад у потік подрібнення.

        Подрібнює лід на дрібні шматочки всього за 45 секунд**

        Подрібнює лід на дрібні шматочки всього за 45 секунд**

        Використовуйте систему ProBlend разом із імпульсним режимом, щоб подрібнювати кубики льоду на дрібні шматочки всього за 45 секунд**. Ідеальне рішення для приготування ваших улюблених охолоджених напоїв і смузі, а також особливих десертів.

        Два режими швидкості + налаштування імпульсного режиму на вибір

        Два режими швидкості + налаштування імпульсного режиму на вибір

        Готуйте різноманітні напої і швидко підготовляйте інгредієнти для улюблених страв із двома швидкостями та налаштуваннями імпульсного режиму на вибір. Подрібнюйте як трави, спеції та овочі, так і кавові зерна й навіть лід для приготування смачного охолодженого смузі.

        Велика чаша ідеально підходить для задоволення потреб усієї родини

        Велика чаша ідеально підходить для задоволення потреб усієї родини

        Приготування до 6 напоїв (з урахуванням розміру склянки 200 мл) завдяки ефективній місткості 1,25 л.***

        Завантажте програму NutriU для приготування здорових і смачних страв, які люблять усі члени родини

        Завантажте програму NutriU для приготування здорових і смачних страв, які люблять усі члени родини

        Завантажте та відкрийте для себе програму NutriU, що містить більш ніж 200 ідей щодо приготування улюблених напоїв, страв та закусок за допомогою нового блендера. Приготування корисної їжі має бути простим і таким, щоб ваша сім’я бажала насолоджуватися нею і надалі. Ось чому програма NutriU пропонує різноманітні корисні альтернативи вашим улюбленим стравам. Від здорових шоколадних десертів до основних страв, збагачених поживними речовинами, — ми розробляємо наші рецепти так, щоб вони були корисними, але й мали вишуканий смак.

        Датчик температури двигуна (MTP) запобігає перегріванню двигуна

        Датчик температури двигуна (MTP) запобігає перегріванню двигуна

        Спеціальний датчик температури двигуна (MTP) призначений для запобігання перегріванню двигуна й захисту від надструмів під час використання.

        Ергономічна й міцна конструкція для зручності використання

        Ергономічна й міцна конструкція для зручності використання

        Під час розробки дизайну враховувалися вимоги як ергономічності, так і міцності, у тому числі вимоги щодо сучасного вигляду, стилю та розміру, які б відповідали кухні будь-якого типу. Чашу зручно тримати, а поворотний регулятор забезпечує простоту експлуатації.

        Легко чистити, можна мити в посудомийній машині

        Легко чистити, можна мити в посудомийній машині

        Чаша має знімну кришку, що полегшує процес миття. Чашу, леза та кришку можна мити в посудомийній машині.

        Міцні леза з нержавіючої сталі

        Міцні леза з нержавіючої сталі

        Міцні леза з нержавіючої сталі довше залишаються гострими й захищені від появи іржі та потемнінь.

        Ніжки-присоски забезпечують відсутність вібрацій під час використання приладу

        Ніжки-присоски забезпечують відсутність вібрацій під час використання приладу

        Блендер оснащений ніжками-присосками для стійкості й зменшення вібрації під час використання.

        2 роки гарантії

        2 роки гарантії

        Для додаткової впевненості на блендер надається 2-річна гарантія.

        Зручна чашка, з якою ви можете брати смузі із собою

        Зручна чашка, з якою ви можете брати смузі із собою

        Використовуйте чашку, щоб брати смузі із собою і насолоджуватися ними на ходу, коли вам не вистачає часу. Можна також використовувати для змішування меншої кількості інгредієнтів усього на 1 порцію.

        Технічні характеристики

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Yes
          Гарантія
          2 years global warranty

        • Технічні характеристики

          Потужність
          600 Вт W
          Виготовлено у
          Китай
          Колір
          Black
          Інтерфейс із режимом швидкості
          Поворотний регулятор
          Аксесуари в комплекті
          Кухоль
          Можна мити в посудомийній машині
          Yes
          Довжина шнура
          0,85 м m
          Максимальна ємність чаші
          2 l
          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          168 x 192 x 384 мм mm
          Ефективна ємність
          1,25 л L
          Характеристики виробу
          • Problend technology with 4 star stainless steel blade
          • Durability: Motor Thermo protection sensor
          • Easy to clean: Dishwasher safe
          • Jar size: 2L maximum capacity
          • Jar size: 1.25L effective capacity
          • Speed settings: 2 speed+pulse
          • Easy to clean: Detachable blade
          • Easy to store: Integrated power and cord storage
          • Jar material: Glass jar
          • Accessories: tumbler

        • Гарантія

          2 роки гарантії
          Yes

        • Завершення

          Матеріал корпусу
          Plastic and stainless steel
          Матеріал лез
          Stainless steel
          Матеріал чаші
          Glass

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            • * Перевірено в режимі MAX на різних рецептах
            • ** Якщо мати на увазі склянку 200 мл

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