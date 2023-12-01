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    5000 Series

    Блендер

    HR3030/00
    Загальна оцінка / 5
    • Насолоджуйтеся смузі з ніжною текстурою без зайвих зусиль Насолоджуйтеся смузі з ніжною текстурою без зайвих зусиль Насолоджуйтеся смузі з ніжною текстурою без зайвих зусиль
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      5000 Series Блендер

      HR3030/00
      Загальна оцінка / 5

      Насолоджуйтеся смузі з ніжною текстурою без зайвих зусиль

      Перетворіть тверді інгредієнти, як-от заморожені фрукти та горіхи, на смачні смузі за допомогою блендера Philips серії 5000 із двигуном потужністю 1200 Вт. Налаштування очищення роблять процес легким від початку до кінця. Переглянути усі переваги

      5000 Series Блендер

      Насолоджуйтеся смузі з ніжною текстурою без зайвих зусиль

      Перетворіть тверді інгредієнти, як-от заморожені фрукти та горіхи, на смачні смузі за допомогою блендера Philips серії 5000 із двигуном потужністю 1200 Вт. Налаштування очищення роблять процес легким від початку до кінця. Переглянути усі переваги

      Насолоджуйтеся смузі з ніжною текстурою без зайвих зусиль

      Перетворіть тверді інгредієнти, як-от заморожені фрукти та горіхи, на смачні смузі за допомогою блендера Philips серії 5000 із двигуном потужністю 1200 Вт. Налаштування очищення роблять процес легким від початку до кінця. Переглянути усі переваги

      5000 Series Блендер

      Насолоджуйтеся смузі з ніжною текстурою без зайвих зусиль

      Перетворіть тверді інгредієнти, як-от заморожені фрукти та горіхи, на смачні смузі за допомогою блендера Philips серії 5000 із двигуном потужністю 1200 Вт. Налаштування очищення роблять процес легким від початку до кінця. Переглянути усі переваги

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        5000 Series

        5000 Series

        Блендер

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        Насолоджуйтеся смузі з ніжною текстурою без зайвих зусиль

        На 50% потужніший* завдяки технології ProBlend Plus

        • Технологія ProBlend Plus
        • 1200 Вт мотор ProBlend Plus
        • Густі смузі із заморожених фруктів без додавання води
        Мотор ProBlend Plus потужністю 1200 Вт зможе змішати найтвердіші інгредієнти

        Мотор ProBlend Plus потужністю 1200 Вт зможе змішати найтвердіші інгредієнти

        За рахунок збільшення потужності* мотора на 50 %, робити напої, супи та соуси, навіть із найтвердіших інгредієнтів, таких як заморожені фрукти, лід або горіхи стало набагато легше.

        Нові леза ProBlend Plus забезпечують однорідне подрібнення інгредієнтів із рівномірною щільністю.

        Нові леза ProBlend Plus забезпечують однорідне подрібнення інгредієнтів із рівномірною щільністю.

        Вдосконалені леза тепер довші та товщі, щоб подрібнювати та змішувати навіть найтвердіші інгредієнти.

        Ребриста скляна банка ProBlend Plus для ідеальної циркуляції рідини в ній

        Ребриста скляна банка ProBlend Plus для ідеальної циркуляції рідини в ній

        Ребра на склянці спрямовують інгредієнти у воронку для забезпечення оптимальної циркуляції та досягнення ідеальних результатів.

        Густі смузі із заморожених фруктів без додавання води

        Густі смузі із заморожених фруктів без додавання води

        Приготуйте оксамитові смузі та смузі-боули з заморожених фруктів, використовуючи мінімальну кількість рідини або навіть без неї. Для досягнення ідеальної консистенції, використовуйте трамбувальник для занурення інгредієнтів та забезпечення їх рівномірної циркуляції.

        Ємність 2 л для всієї родини

        Ємність 2 л для всієї родини

        Велика 2-літрова чаша з робочою ємністю 1,5 л підходить для приготування корисних для здоров’я та смачних смузі для всієї родини за один раз.

        Три режими швидкості та функція Pulse для відчуття повного контролю

        Три режими швидкості та функція Pulse для відчуття повного контролю

        Виберіть один із трьох режимів швидкості для твердих і м’яких інгредієнтів. Або скористайтеся функцією Pulse для підсилення потужності, коли це потрібно.

        Знімні ножі для легкого чищення

        Знімні ножі для легкого чищення

        Витягніть блок ножів із чаші для змішування, щоб помити його вручну або в посудомийній машині.

        Легке чищення без тертя

        Легке чищення без тертя

        Очищення просте завдяки ручному налаштуванню очищення. Забудьте про тертя!

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Усі знімні деталі блендера Philips можна мити в посудомийній машині.

        Програма NutriU для всього, що вам потрібно

        Програма NutriU для всього, що вам потрібно

        Відкрийте для себе світ рецептів смачних страв! Ознайомтеся з нашою програмою NutriU, щоб знайти рецепти смачних напоїв, супів, соусів тощо, а також поради та вказівки щодо користування блендером.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Входить в комплект
          Засіб для трамбування

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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