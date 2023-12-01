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Насолоджуйтеся смузі з ніжною текстурою без зайвих зусиль
Перетворіть тверді інгредієнти, як-от заморожені фрукти та горіхи, на смачні смузі за допомогою блендера Philips серії 5000 із двигуном потужністю 1200 Вт. Налаштування очищення роблять процес легким від початку до кінця. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся смузі з ніжною текстурою без зайвих зусиль
Перетворіть тверді інгредієнти, як-от заморожені фрукти та горіхи, на смачні смузі за допомогою блендера Philips серії 5000 із двигуном потужністю 1200 Вт. Налаштування очищення роблять процес легким від початку до кінця. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся смузі з ніжною текстурою без зайвих зусиль
Перетворіть тверді інгредієнти, як-от заморожені фрукти та горіхи, на смачні смузі за допомогою блендера Philips серії 5000 із двигуном потужністю 1200 Вт. Налаштування очищення роблять процес легким від початку до кінця. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся смузі з ніжною текстурою без зайвих зусиль
Перетворіть тверді інгредієнти, як-от заморожені фрукти та горіхи, на смачні смузі за допомогою блендера Philips серії 5000 із двигуном потужністю 1200 Вт. Налаштування очищення роблять процес легким від початку до кінця. Переглянути усі переваги
Блендер
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За рахунок збільшення потужності* мотора на 50 %, робити напої, супи та соуси, навіть із найтвердіших інгредієнтів, таких як заморожені фрукти, лід або горіхи стало набагато легше.
Вдосконалені леза тепер довші та товщі, щоб подрібнювати та змішувати навіть найтвердіші інгредієнти.
Ребра на склянці спрямовують інгредієнти у воронку для забезпечення оптимальної циркуляції та досягнення ідеальних результатів.
Приготуйте оксамитові смузі та смузі-боули з заморожених фруктів, використовуючи мінімальну кількість рідини або навіть без неї. Для досягнення ідеальної консистенції, використовуйте трамбувальник для занурення інгредієнтів та забезпечення їх рівномірної циркуляції.
Велика 2-літрова чаша з робочою ємністю 1,5 л підходить для приготування корисних для здоров’я та смачних смузі для всієї родини за один раз.
Виберіть один із трьох режимів швидкості для твердих і м’яких інгредієнтів. Або скористайтеся функцією Pulse для підсилення потужності, коли це потрібно.
Витягніть блок ножів із чаші для змішування, щоб помити його вручну або в посудомийній машині.
Очищення просте завдяки ручному налаштуванню очищення. Забудьте про тертя!
Усі знімні деталі блендера Philips можна мити в посудомийній машині.
Відкрийте для себе світ рецептів смачних страв! Ознайомтеся з нашою програмою NutriU, щоб знайти рецепти смачних напоїв, супів, соусів тощо, а також поради та вказівки щодо користування блендером.
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