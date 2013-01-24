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Viva Collection

Міксер

HR3740/00
Загальна оцінка / 5
  • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
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    Viva Collection Міксер

    HR3740/00
    Загальна оцінка / 5

    Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста

    Міксер Philips допомагає випікати смачні пухкі торти і хліб для всієї сім’ї. Конічне змішування для насичення киснем дозволяє швидше збивати і змішувати однорідніше рідке тісто на торт. Його потужний двигун 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги

    Viva Collection Міксер

    Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста

    Міксер Philips допомагає випікати смачні пухкі торти і хліб для всієї сім’ї. Конічне змішування для насичення киснем дозволяє швидше збивати і змішувати однорідніше рідке тісто на торт. Його потужний двигун 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги

    Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста

    Міксер Philips допомагає випікати смачні пухкі торти і хліб для всієї сім’ї. Конічне змішування для насичення киснем дозволяє швидше збивати і змішувати однорідніше рідке тісто на торт. Його потужний двигун 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги

    Viva Collection Міксер

    Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста

    Міксер Philips допомагає випікати смачні пухкі торти і хліб для всієї сім’ї. Конічне змішування для насичення киснем дозволяє швидше збивати і змішувати однорідніше рідке тісто на торт. Його потужний двигун 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги

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      Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста

      До 25% швидше* з потужним двигуном 450 Вт

      • 450 Вт
      • 5 режимів швидкості + "турбо"
      • Сірий кашемір
      Вінчик конічної форми для максимального залучення кисню

      Вінчик конічної форми для максимального залучення кисню

      Вінчик конічної форми дозволяє максимально залучити кисень, що сприяє пухкості текстури і легкості тіста для торта

      Двигун потужністю 450 Вт для легко замішування навіть найгустішого тіста

      Двигун потужністю 450 Вт для легко замішування навіть найгустішого тіста

      Потужний двигун на 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто.

      5 режимів швидкості для кращого контролю

      5 режимів швидкості для кращого контролю

      Широкий діапазон швидкості забезпечує кращий контроль під час змішування.

      Функція "турбо"

      Функція "турбо"

      Функція "турбо" забезпечує додаткову потужність саме тоді, коли вона потрібна.

      Легке встановлення вінчика

      Легке встановлення вінчика

      Вінчики мають різні кріплення на одному кінці, щоб їх можна було легко зібрати для швидкого налаштування.

      Кнопка легкого виймання вінчика

      Кнопка легкого виймання вінчика

      Одним простим дотиком можна вийняти вінчики або гаки для замішування тіста.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Подвійний об’ємний вінчик
        • Насадка для замішування

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китай

      • Загальні специфікації

        Кількість режимів швидкості
        5 + "турбо"
        Характеристики виробу
        • Пристосування для шнура
        • Перемикач "увімк./вимк."
        • Функція "турбо"

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        1,2  м
        Частота
        50 / 60  Гц
        Потужність
        450  Вт

      • Конструкція

        Колір
        Білий
        Колір панелі керування
        Сірий кашемір

      • Покриття корпусу

        Матеріал аксесуарів
        Нержавіюча сталь
        Матеріал основного корпусу
        Пластик ABS

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