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Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
Міксер Philips допомагає випікати смачні пухкі торти і хліб для всієї сім’ї. Конічне змішування для насичення киснем дозволяє швидше збивати і змішувати однорідніше рідке тісто на торт. Його потужний двигун 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
Міксер Philips допомагає випікати смачні пухкі торти і хліб для всієї сім’ї. Конічне змішування для насичення киснем дозволяє швидше збивати і змішувати однорідніше рідке тісто на торт. Його потужний двигун 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги
Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
Міксер Philips допомагає випікати смачні пухкі торти і хліб для всієї сім’ї. Конічне змішування для насичення киснем дозволяє швидше збивати і змішувати однорідніше рідке тісто на торт. Його потужний двигун 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
Міксер Philips допомагає випікати смачні пухкі торти і хліб для всієї сім’ї. Конічне змішування для насичення киснем дозволяє швидше збивати і змішувати однорідніше рідке тісто на торт. Його потужний двигун 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги
Міксер
Ціна магазину Philips
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Вінчик конічної форми дозволяє максимально залучити кисень, що сприяє пухкості текстури і легкості тіста для торта
Спеціальна чаша для плавного поєднання вінчиків конічної форми, щоб отримувати кращі результати змішування.
Потужний двигун на 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто.
Одним простим дотиком можна вийняти вінчики або гаки для замішування тіста.
Чаша повертається автоматично для кращого і більш ретельного змішування.
Ніжки з присосками міцно утримують підставку та чашу міксера на поверхні.
Аксесуари
Країна виготовлення
Загальні специфікації
Обслуговування
Надійність
Технічні характеристики
Конструкція
Покриття корпусу