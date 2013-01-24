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    Viva Collection

    Міксер

    HR3750/00
    Загальна оцінка / 5
    • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
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      Viva Collection Міксер

      HR3750/00
      Загальна оцінка / 5

      Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста

      Міксер Philips допомагає випікати смачні пухкі торти і хліб для всієї сім’ї. Конічне змішування для насичення киснем дозволяє швидше збивати і змішувати однорідніше рідке тісто на торт. Його потужний двигун 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Viva Collection Міксер

      Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста

      Міксер Philips допомагає випікати смачні пухкі торти і хліб для всієї сім’ї. Конічне змішування для насичення киснем дозволяє швидше збивати і змішувати однорідніше рідке тісто на торт. Його потужний двигун 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги

      Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста

      Міксер Philips допомагає випікати смачні пухкі торти і хліб для всієї сім’ї. Конічне змішування для насичення киснем дозволяє швидше збивати і змішувати однорідніше рідке тісто на торт. Його потужний двигун 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Viva Collection Міксер

      Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста

      Міксер Philips допомагає випікати смачні пухкі торти і хліб для всієї сім’ї. Конічне змішування для насичення киснем дозволяє швидше збивати і змішувати однорідніше рідке тісто на торт. Його потужний двигун 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Міксер

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста

        До 25% швидше* з потужним двигуном 450 Вт

        • 450 Вт
        • 5 режимів швидкості + "турбо"
        • Чаша на 3 л з автоматичним приводом
        • Сірий кашемір
        Вінчик конічної форми для максимального залучення кисню

        Вінчик конічної форми для максимального залучення кисню

        Вінчик конічної форми дозволяє максимально залучити кисень, що сприяє пухкості текстури і легкості тіста для торта

        Досконале змішування для легкого тіста

        Досконале змішування для легкого тіста

        Спеціальна чаша для плавного поєднання вінчиків конічної форми, щоб отримувати кращі результати змішування.

        Двигун потужністю 450 Вт для легко замішування навіть найгустішого тіста

        Двигун потужністю 450 Вт для легко замішування навіть найгустішого тіста

        Потужний двигун на 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто.

        Кнопка легкого виймання вінчика

        Кнопка легкого виймання вінчика

        Одним простим дотиком можна вийняти вінчики або гаки для замішування тіста.

        Чаша на 3,0 л з автоматичним приводом для ретельного змішування

        Чаша на 3,0 л з автоматичним приводом для ретельного змішування

        Чаша повертається автоматично для кращого і більш ретельного змішування.

        Ніжки з присосками для стійкості під час змішування

        Ніжки з присосками для стійкості під час змішування

        Ніжки з присосками міцно утримують підставку та чашу міксера на поверхні.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          У комплекті
          • Подвійний об’ємний вінчик
          • Насадка для замішування

        • Країна виготовлення

          Виготовлено у
          Китай

        • Загальні специфікації

          Кількість режимів швидкості
          5 + "турбо"
          Характеристики виробу
          • Пристосування для шнура
          • Перемикач "увімк./вимк."
          • Функція "турбо"

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Надійність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Технічні характеристики

          Ємність чаші
          3  л
          Довжина шнура
          1,2  м
          Частота
          50 / 60  Гц
          Потужність
          450  Вт

        • Конструкція

          Колір
          Білий
          Колір панелі керування
          Сірий кашемір

        • Покриття корпусу

          Матеріал аксесуарів
          Нержавіюча сталь
          Матеріал основного корпусу
          Пластик ABS

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            • Збивання 4 білків порівняно з попередньою моделлю

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