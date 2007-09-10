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    Кухонний комбайн

    HR7745/55
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    • Універсальність без зусиль Універсальність без зусиль Універсальність без зусиль
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      Кухонний комбайн

      HR7745/55
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        Кухонний комбайн

        Кухонний комбайн

        Усього:

        Універсальність без зусиль

        Легке збирання та розбирання усіх частин завдяки системі Click&Go

        • Насичений оранжевий
        Від 29 до 33 функцій

        Від 29 до 33 функцій

        Завдяки цій лінійці кухонних комбайнів можна приготувати багато страв, використовуючи 29-33 різних технік приготування ("функцій") - від кришення та приготування однорідної маси до додавання продуктів. Кількість функцій приготування їжі різна, залежно від моделі: моделі HR7735 та HR7739 мають 29 функцій приготування їжі, модель HR7740 - 31 функцію, модель HR7744 - 32 функції, а модель HR7745 пропонує найбільше можливостей завдяки 33 функціям приготування їжі

        Збирання та розбирання частин одним дотиком за допомогою кнопки Click&Go

        Збирання та розбирання частин одним дотиком за допомогою кнопки Click&Go

        Збирати та розбирати кухонний комбайн ще ніколи не було так легко: тепер немає проблем зі встановленням чаші чи кришки: для цього досить просто натиснути кнопку Click&Go

        Фіксація під кутом 360 градусів

        Фіксація під кутом 360 градусів

        Завдяки спеціальному ергономічному дизайну нижньої частини чаші та кришки, їх не потрібно підлаштовувати у потрібне положення, щоб зафіксувати. Вони розроблені таким чином, що легко встановлюються під будь-яким кутом

        Велика чаша ємністю для 1,8 л супу, 1,25 кг тіста

        Велика чаша ємністю для 1,8 л супу, 1,25 кг тіста

        Надзвичайно велика чаша дозволяє переробляти велику кількість продуктів: до 1,25 кг густого тіста, 2 кг рідкого тіста, 1,8 л супу та 7 яєчних білків

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Насадка середнього розміру для подрібнення
          Для подрібнення картоплі
          Ніж для подрібнення із нержавіючої сталі
          Для нарізання овочів та фруктів
          Безпека
          Автоматична система вимкнення для захисту двигуна із можливістю скидання
          Чищення
          • Кнопка чищення
          • Усі аксесуари можна мити в посудомийній машині

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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