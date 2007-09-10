Збирання та розбирання частин одним дотиком за допомогою кнопки Click&Go

Збирати та розбирати кухонний комбайн ще ніколи не було так легко: тепер немає проблем зі встановленням чаші чи кришки: для цього досить просто натиснути кнопку Click&Go