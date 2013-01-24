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Набір для відновлення фар

HRK00XM
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    Набір для відновлення фар

    HRK00XM

    Бачте чітко, їдьте безпечніше

    Порівняно з іншими комплектами, для яких потрібні електроінструменти, наша прогресивна технологія забезпечує вражаючі результати з мінімумом зусиль та є простою в користуванні. Виконавши чотири прості дії, користувачі можуть отримати професійні результати без електроінструментів. Переглянути усі переваги

    Набір для відновлення фар

    Бачте чітко, їдьте безпечніше

    Порівняно з іншими комплектами, для яких потрібні електроінструменти, наша прогресивна технологія забезпечує вражаючі результати з мінімумом зусиль та є простою в користуванні. Виконавши чотири прості дії, користувачі можуть отримати професійні результати без електроінструментів. Переглянути усі переваги

    Бачте чітко, їдьте безпечніше

    Порівняно з іншими комплектами, для яких потрібні електроінструменти, наша прогресивна технологія забезпечує вражаючі результати з мінімумом зусиль та є простою в користуванні. Виконавши чотири прості дії, користувачі можуть отримати професійні результати без електроінструментів. Переглянути усі переваги

    Набір для відновлення фар

    Бачте чітко, їдьте безпечніше

    Порівняно з іншими комплектами, для яких потрібні електроінструменти, наша прогресивна технологія забезпечує вражаючі результати з мінімумом зусиль та є простою в користуванні. Виконавши чотири прості дії, користувачі можуть отримати професійні результати без електроінструментів. Переглянути усі переваги

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      Бачте чітко, їдьте безпечніше

      Із захистом від УФ променів

      • Із захистом від УФ променів
      Відновлюйте, а не заміняйте

      Відновлюйте, а не заміняйте

      Економте кошти, відновлюючи автомобільні фари, а не купуючи нові

      Забезпечує безпечнішу їзду в нічний час

      Забезпечує безпечнішу їзду в нічний час

       Технологія покриття для захисту від УФ променів дає змогу відновити, а не заміняти. Чистіші фари забезпечують безпечнішу їзду в нічний час.

      Висока якість і рентабельність

      Висока якість і рентабельність

      Очищення обох фар

      Цей набір забезпечить Вас усім необхідним для очищення обох автомобільних фар: - 1 пляшка засобу для попередньої обробки на водній основі (29,5 мл) - 1 пляшка засобу для очищення/полірування (29,5 мл) - 1 пляшка засобу для відновлення/збереження блиску (29,5 мл) - 1 шматок наждачного паперу 600 (грубий) - 1 шматок наждачного паперу 1500 (середній) - 1 шматок наждачного паперу 2000 (дрібний) - 10 паперових рушників - 1 пара рукавичок (універсального розміру)

      Усуває мутні плями та пожовтіння від сонця та бруду

      Набір для відновлення фар Philips дає змогу усувати мутні плями та пожовтіння і відновлювати фари до нового стану.

      Краще освітлення рятує життя

      "Із часом фари зношуються, на них з’являються подряпини через удари та загальне псування. Пластмасові фари виготовляються із зовнішнім покриттям, яке захищає від ультрафіолетових (УФ) променів. Це покриття зношується через вплив погодних факторів, унаслідок чого воно тьмяніє, жовтіє, окислюється, а це може призвести до зменшення видимості вночі на 40%"

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        Спеціальна упаковка
        EAN1
        8727900399769
        EAN3
        8727900399776

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