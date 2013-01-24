Бачте чітко, їдьте безпечніше
Порівняно з іншими комплектами, для яких потрібні електроінструменти, наша прогресивна технологія забезпечує вражаючі результати з мінімумом зусиль та є простою в користуванні. Виконавши чотири прості дії, користувачі можуть отримати професійні результати без електроінструментів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте чітко, їдьте безпечніше
Порівняно з іншими комплектами, для яких потрібні електроінструменти, наша прогресивна технологія забезпечує вражаючі результати з мінімумом зусиль та є простою в користуванні. Виконавши чотири прості дії, користувачі можуть отримати професійні результати без електроінструментів. Переглянути усі переваги
Бачте чітко, їдьте безпечніше
Порівняно з іншими комплектами, для яких потрібні електроінструменти, наша прогресивна технологія забезпечує вражаючі результати з мінімумом зусиль та є простою в користуванні. Виконавши чотири прості дії, користувачі можуть отримати професійні результати без електроінструментів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бачте чітко, їдьте безпечніше
Порівняно з іншими комплектами, для яких потрібні електроінструменти, наша прогресивна технологія забезпечує вражаючі результати з мінімумом зусиль та є простою в користуванні. Виконавши чотири прості дії, користувачі можуть отримати професійні результати без електроінструментів. Переглянути усі переваги
Економте кошти, відновлюючи автомобільні фари, а не купуючи нові
Технологія покриття для захисту від УФ променів дає змогу відновити, а не заміняти. Чистіші фари забезпечують безпечнішу їзду в нічний час.
Цей набір забезпечить Вас усім необхідним для очищення обох автомобільних фар: - 1 пляшка засобу для попередньої обробки на водній основі (29,5 мл) - 1 пляшка засобу для очищення/полірування (29,5 мл) - 1 пляшка засобу для відновлення/збереження блиску (29,5 мл) - 1 шматок наждачного паперу 600 (грубий) - 1 шматок наждачного паперу 1500 (середній) - 1 шматок наждачного паперу 2000 (дрібний) - 10 паперових рушників - 1 пара рукавичок (універсального розміру)
Набір для відновлення фар Philips дає змогу усувати мутні плями та пожовтіння і відновлювати фари до нового стану.
"Із часом фари зношуються, на них з’являються подряпини через удари та загальне псування. Пластмасові фари виготовляються із зовнішнім покриттям, яке захищає від ультрафіолетових (УФ) променів. Це покриття зношується через вплив погодних факторів, унаслідок чого воно тьмяніє, жовтіє, окислюється, а це може призвести до зменшення видимості вночі на 40%"
Дані упаковки