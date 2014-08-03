Кошик для покупок

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HTB7255D 2.1 3D Blu-ray Home theater

HTB7255D/12

1

| (1) Відгук

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Full HD 3D Blu-ray для перегляду 3D-фільмів з ефектом присутності

Full HD 3D Blu-ray для перегляду 3D-фільмів з ефектом присутності

Ви будете вражені якістю 3D-фільмів у власній вітальні завдяки 3D-телевізору Full HD. Система Active 3D використовує найновішу технологію швидкої зміни зображення для забезпечення правдивої глибини та реалізму за повної роздільної здатності HD 1080x1920. Під час перегляду такого зображення за допомогою спеціальних окулярів із правою та лівою лінзами, які в певний час закриваються і відкриваються відповідно до зміни зображення на екрані, створюється 3D-ефект Full HD. До Вашої уваги пропонується широкий вибір 3D-фільмів високої якості на першокласних дисках Blu-ray. Диски Blu-ray можуть також містити об’ємний звук без стиснення, забезпечуючи неймовірно реалістичне звучання.

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1.0

з 5

1

Відгук

5
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2

03/08/2014

Polska

Polska

Cena zdecydowanie nie idzie w parze z jakością

Produkt zakupiony w styczniu 2014 roku, a do czerwca był już dwa razy w serwisie. Przestał reagować, wyłączał się. Po pierwszej naprawie nic się nie zmieniło, dopiero druga pomogła. Produkt jest wykonany głównie z błyszczącego plastiku, co sprawia, że po wizytach w serwisie nie wygląda już tak pięknie. Głośniki satelitarne, jak na swoje gabaryty mogłyby grać lepiej, dźwięk jest nieco plastikowy, subwoofer bez większych zastrzeżeń. Aplikacja Smart TV bardzo okrojona, nie znajdziemy tam takich aplikacji, jak np. TVN Player, Ipla, czy TVP. Do tego sama aplikacja bardzo się zawiesza i poruszanie się po niej wymaga wiele cierpliwości. Liczyłem na dobry, niewielki zestaw do małego pomieszczenia, ale jestem raczej zawiedziony i nie kupiłbym drugi raz tego urządzenia.

Цей відгук про HTB7255D Zestaw kina domowego Blu-ray 3D 2.1

Цей відгук про HTB7255D Zestaw kina domowego Blu-ray 3D 2.1

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