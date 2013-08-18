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HTS3510 5.1 Home theater

HTS3510/12

4.5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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Відгуки

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4.5

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt, je spolehlivý a kvalitní

S touto značkou jsem spokojen až hodně dlouho, vidím to na mini věži co jsem zakoupil před 10 lety, a do tet je bez chyby a bez jakého poškození, tak pevně věřím že bude kvalitní a spolehlivý tento produkt podstatě všechny výrobky co mám zakoupené od firmy PHILIPS

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HTS3510 Domácí kino 5.1

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HTS3510 Domácí kino 5.1

15/05/2012

Polska

Polska

małe a cieszy

jakosc dzwieku bardzo dobra w stosunku do wielkosci głosnikow.prostota obslugi

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1

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