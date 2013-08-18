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Більше не доступний
4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Forsus
18/08/2013
Česká republika
Tento produkt, je spolehlivý a kvalitní
S touto značkou jsem spokojen až hodně dlouho, vidím to na mini věži co jsem zakoupil před 10 lety, a do tet je bez chyby a bez jakého poškození, tak pevně věřím že bude kvalitní a spolehlivý tento produkt podstatě všechny výrobky co mám zakoupené od firmy PHILIPS
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HTS3510 Domácí kino 5.1
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HTS3510 Domácí kino 5.1
sebek79
15/05/2012
Polska
małe a cieszy
jakosc dzwieku bardzo dobra w stosunku do wielkosci głosnikow.prostota obslugi
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1