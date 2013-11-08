Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
ejot20
08/11/2013
Polska
Bardzo dobry produkt
Minusy urządzenia: trzeba włączyć tv, żeby zobaczyć co znajduje się na dysku i je uruchomić
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HTS5220 Zestaw kina domowego 2.1
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HTS5220 Zestaw kina domowego 2.1