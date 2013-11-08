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Більше не доступний

HTS5220 2.1 Home theater

HTS5220/12

4

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

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4.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

08/11/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt

Minusy urządzenia: trzeba włączyć tv, żeby zobaczyć co znajduje się na dysku i je uruchomić

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HTS5220 Zestaw kina domowego 2.1

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HTS5220 Zestaw kina domowego 2.1

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