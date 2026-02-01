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HTS7540 5.1 Home theater

HTS7540/12

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EasyLink для керування усіма пристроями HDMI CEC за допомогою одного пульта ДК

EasyLink для керування усіма пристроями HDMI CEC за допомогою одного пульта ДК

EasyLink дозволяє управляти кількома пристроями (наприклад, DVD-програвачами, програвачами дисків Blu-ray, звуковою панеллю, системою домашнього кінотеатру, телевізором тощо) за допомогою одного пульта дистанційного керування. Ця функція використовує стандартизований у галузі протокол HDMI CEC для забезпечення зв’язку між пристроями, з’єднаними через кабель HDMI. Одним натисненням кнопки можна одночасно керувати всіма під’єднаними пристроями, що підтримують стандарт HDMI CEC. Тепер без жодних проблем можна управляти такими функціями, як режим очікування і відтворення.

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