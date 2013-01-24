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Philips Sonicare Sensiflex

Зубна щітка з акумуляторним живленням

HX1610/02
Sonicare
Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • Чистить удвічі ефективніше Чистить удвічі ефективніше Чистить удвічі ефективніше
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    Philips Sonicare Sensiflex Зубна щітка з акумуляторним живленням

    HX1610/02
    Загальна оцінка / 5

    Чистить удвічі ефективніше

    Підтверджено, що електрична зубна щітка з акумуляторним живленням Philips Sensiflex 1610 краще чистить зуби, ніж звичайна щітка, і забезпечує вдвічі ефективніше чищення, яке знімає зубний наліт на поверхні зубів та у важкодоступних місцях між зубами. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Sonicare Sensiflex Зубна щітка з акумуляторним живленням

    Чистить удвічі ефективніше

    Підтверджено, що електрична зубна щітка з акумуляторним живленням Philips Sensiflex 1610 краще чистить зуби, ніж звичайна щітка, і забезпечує вдвічі ефективніше чищення, яке знімає зубний наліт на поверхні зубів та у важкодоступних місцях між зубами. Переглянути усі переваги

    Чистить удвічі ефективніше

    Підтверджено, що електрична зубна щітка з акумуляторним живленням Philips Sensiflex 1610 краще чистить зуби, ніж звичайна щітка, і забезпечує вдвічі ефективніше чищення, яке знімає зубний наліт на поверхні зубів та у важкодоступних місцях між зубами. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Sonicare Sensiflex Зубна щітка з акумуляторним живленням

    Чистить удвічі ефективніше

    Підтверджено, що електрична зубна щітка з акумуляторним живленням Philips Sensiflex 1610 краще чистить зуби, ніж звичайна щітка, і забезпечує вдвічі ефективніше чищення, яке знімає зубний наліт на поверхні зубів та у важкодоступних місцях між зубами. Переглянути усі переваги

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      Чистить удвічі ефективніше

      Неперевершена електрична зубна щітка

      • 1 режим
      Чистить видиму поверхню зубів

      Чистить видиму поверхню зубів

      Чистить видиму поверхню зубів, а рухомий кінчик Active Tip знімає наліт у важкодоступних місцях між зубами.

      Природно біліші зуби

      Природно біліші зуби

      Допомагає забезпечити оптимальний тиск щітки

      Допомагає забезпечити оптимальний тиск щітки

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Акумуляторне живлення
        Час зарядження
        16  година (-н)
        Довжина шнура
        1,16  м
        Дві насадки для щітки
        Комплексна дія насадки для щітки: 15 000 рухів за хвилину
        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        25  хвилин(-и)
        Споживання енергії
        2,9  Вт

      • Елементи в комплекті

        Зарядна платформа з тримачами для зберігання насадок для щітки
        Так

      • Ефективність чищення

        Насадки для щітки
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