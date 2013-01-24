Чистить удвічі ефективніше
Підтверджено, що електрична зубна щітка з акумуляторним живленням Philips Sensiflex 1610 краще чистить зуби, ніж звичайна щітка, і забезпечує вдвічі ефективніше чищення, яке знімає зубний наліт на поверхні зубів та у важкодоступних місцях між зубами. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чистить удвічі ефективніше
Підтверджено, що електрична зубна щітка з акумуляторним живленням Philips Sensiflex 1610 краще чистить зуби, ніж звичайна щітка, і забезпечує вдвічі ефективніше чищення, яке знімає зубний наліт на поверхні зубів та у важкодоступних місцях між зубами. Переглянути усі переваги
Чистить удвічі ефективніше
Підтверджено, що електрична зубна щітка з акумуляторним живленням Philips Sensiflex 1610 краще чистить зуби, ніж звичайна щітка, і забезпечує вдвічі ефективніше чищення, яке знімає зубний наліт на поверхні зубів та у важкодоступних місцях між зубами. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чистить удвічі ефективніше
Підтверджено, що електрична зубна щітка з акумуляторним живленням Philips Sensiflex 1610 краще чистить зуби, ніж звичайна щітка, і забезпечує вдвічі ефективніше чищення, яке знімає зубний наліт на поверхні зубів та у важкодоступних місцях між зубами. Переглянути усі переваги
Технічні характеристики
Елементи в комплекті
Ефективність чищення