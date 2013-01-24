Природно біліші зуби
Ваша посмішка говорить усе за Вас. Немає кращого способу отримати природно біліші зуби, як використовуючи зубну щітку з акумуляторним живленням Philips HX1622. Крім цього, бритвена головка з можливістю вдвічі ефективнішого чищення забезпечує клінічно краще чищення, ніж звичайна щітка.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Природно біліші зуби
Ваша посмішка говорить усе за Вас. Немає кращого способу отримати природно біліші зуби, як використовуючи зубну щітку з акумуляторним живленням Philips HX1622. Крім цього, бритвена головка з можливістю вдвічі ефективнішого чищення забезпечує клінічно краще чищення, ніж звичайна щітка.
Природно біліші зуби
Ваша посмішка говорить усе за Вас. Немає кращого способу отримати природно біліші зуби, як використовуючи зубну щітку з акумуляторним живленням Philips HX1622. Крім цього, бритвена головка з можливістю вдвічі ефективнішого чищення забезпечує клінічно краще чищення, ніж звичайна щітка.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Природно біліші зуби
Ваша посмішка говорить усе за Вас. Немає кращого способу отримати природно біліші зуби, як використовуючи зубну щітку з акумуляторним живленням Philips HX1622. Крім цього, бритвена головка з можливістю вдвічі ефективнішого чищення забезпечує клінічно краще чищення, ніж звичайна щітка.
Чистить видиму поверхню зубів, а рухомий кінчик Active Tip знімає наліт у важкодоступних місцях між зубами
Запатентована система захисту ясен допомагає забезпечити оптимальний тиск на щітку
Технічні характеристики
Аксесуари в комплекті
Вага та розміри