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Зубна щітка з акумуляторним живленням

HX1622
Загальна оцінка / 5
  • Природно біліші зуби Природно біліші зуби Природно біліші зуби
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    Зубна щітка з акумуляторним живленням

    HX1622
    Загальна оцінка / 5

    Природно біліші зуби

    Ваша посмішка говорить усе за Вас. Немає кращого способу отримати природно біліші зуби, як використовуючи зубну щітку з акумуляторним живленням Philips HX1622. Крім цього, бритвена головка з можливістю вдвічі ефективнішого чищення забезпечує клінічно краще чищення, ніж звичайна щітка.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Зубна щітка з акумуляторним живленням

    Природно біліші зуби

    Ваша посмішка говорить усе за Вас. Немає кращого способу отримати природно біліші зуби, як використовуючи зубну щітку з акумуляторним живленням Philips HX1622. Крім цього, бритвена головка з можливістю вдвічі ефективнішого чищення забезпечує клінічно краще чищення, ніж звичайна щітка.

    Природно біліші зуби

    Ваша посмішка говорить усе за Вас. Немає кращого способу отримати природно біліші зуби, як використовуючи зубну щітку з акумуляторним живленням Philips HX1622. Крім цього, бритвена головка з можливістю вдвічі ефективнішого чищення забезпечує клінічно краще чищення, ніж звичайна щітка.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Зубна щітка з акумуляторним живленням

    Природно біліші зуби

    Ваша посмішка говорить усе за Вас. Немає кращого способу отримати природно біліші зуби, як використовуючи зубну щітку з акумуляторним живленням Philips HX1622. Крім цього, бритвена головка з можливістю вдвічі ефективнішого чищення забезпечує клінічно краще чищення, ніж звичайна щітка.

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      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        25  хвилин(-и)
        Час зарядження
        16  година (-н)
        Акумуляторна батарея
        NiCd
        Напруга
        220 - 240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Споживання енергії
        2,9  Вт
        Подвійна головка щітки
        Комплексна дія головки щітки: 15 000 рухів за хвилину
        Довжина шнура
        1,16  хв.

      • Аксесуари в комплекті

        1 головка щітки у комплекті
        Зарядна платформа з тримачами для зберігання головок щітки

      • Вага та розміри

        Розміри коробки F
        117 x 82 x 225  мм
        Вага коробки
        339
        Вага коробки
        2354  г
        Розміри коробки A
        261 x 247 x 247  мм
        Кількість виробів у коробці A
        6

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