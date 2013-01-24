Обережна до ясен, ефективна у боротьбі із зубним нальотом
Ясна – це важлива частина здоров’я ротової порожнини. Саме тому нова електрична зубна щітка з акумуляторним живленням Philips HX1630 містить запатентовану систему захисту ясен, яка допомагає забезпечити оптимальний тиск на щітку. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Обережна до ясен, ефективна у боротьбі із зубним нальотом
Ясна – це важлива частина здоров’я ротової порожнини. Саме тому нова електрична зубна щітка з акумуляторним живленням Philips HX1630 містить запатентовану систему захисту ясен, яка допомагає забезпечити оптимальний тиск на щітку. Переглянути усі переваги
Обережна до ясен, ефективна у боротьбі із зубним нальотом
Ясна – це важлива частина здоров’я ротової порожнини. Саме тому нова електрична зубна щітка з акумуляторним живленням Philips HX1630 містить запатентовану систему захисту ясен, яка допомагає забезпечити оптимальний тиск на щітку. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Обережна до ясен, ефективна у боротьбі із зубним нальотом
Ясна – це важлива частина здоров’я ротової порожнини. Саме тому нова електрична зубна щітка з акумуляторним живленням Philips HX1630 містить запатентовану систему захисту ясен, яка допомагає забезпечити оптимальний тиск на щітку. Переглянути усі переваги
Запатентована система захисту ясен Philips Sonicare допомагає забезпечити оптимальний тиск на щітку
Чистить видиму поверхню зубів, а рухомий кінчик Active Tip знімає наліт у важкодоступних місцях між зубами.
Стоматологи рекомендують чистити зуби протягом 2 хвилин.
Засвічується під час підзарядки належним чином.
Додаткові функції
Технічні характеристики
Аксесуари в комплекті
Вага та розміри