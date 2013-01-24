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Philips Sonicare 1600-Series

Зубна щітка з акумуляторним живленням

HX1630/02
Sonicare
Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • Обережна до ясен, ефективна у боротьбі із зубним нальотом Обережна до ясен, ефективна у боротьбі із зубним нальотом Обережна до ясен, ефективна у боротьбі із зубним нальотом
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    Philips Sonicare 1600-Series Зубна щітка з акумуляторним живленням

    HX1630/02
    Загальна оцінка / 5

    Обережна до ясен, ефективна у боротьбі із зубним нальотом

    Ясна – це важлива частина здоров’я ротової порожнини. Саме тому нова електрична зубна щітка з акумуляторним живленням Philips HX1630 містить запатентовану систему захисту ясен, яка допомагає забезпечити оптимальний тиск на щітку. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Sonicare 1600-Series Зубна щітка з акумуляторним живленням

    Обережна до ясен, ефективна у боротьбі із зубним нальотом

    Ясна – це важлива частина здоров’я ротової порожнини. Саме тому нова електрична зубна щітка з акумуляторним живленням Philips HX1630 містить запатентовану систему захисту ясен, яка допомагає забезпечити оптимальний тиск на щітку. Переглянути усі переваги

    Обережна до ясен, ефективна у боротьбі із зубним нальотом

    Ясна – це важлива частина здоров’я ротової порожнини. Саме тому нова електрична зубна щітка з акумуляторним живленням Philips HX1630 містить запатентовану систему захисту ясен, яка допомагає забезпечити оптимальний тиск на щітку. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Sonicare 1600-Series Зубна щітка з акумуляторним живленням

    Обережна до ясен, ефективна у боротьбі із зубним нальотом

    Ясна – це важлива частина здоров’я ротової порожнини. Саме тому нова електрична зубна щітка з акумуляторним живленням Philips HX1630 містить запатентовану систему захисту ясен, яка допомагає забезпечити оптимальний тиск на щітку. Переглянути усі переваги

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      Система захисту ясен

      Система захисту ясен

      Запатентована система захисту ясен Philips Sonicare допомагає забезпечити оптимальний тиск на щітку

      Чистить видиму поверхню зубів

      Чистить видиму поверхню зубів

      Чистить видиму поверхню зубів, а рухомий кінчик Active Tip знімає наліт у важкодоступних місцях між зубами.

      Таймер на 2 хвилини

      Таймер на 2 хвилини

      Стоматологи рекомендують чистити зуби протягом 2 хвилин.

      Індикатор заряду

      Індикатор заряду

      Засвічується під час підзарядки належним чином.

      Допомагає забезпечити оптимальний тиск щітки

      Допомагає забезпечити оптимальний тиск щітки

      Природно біліші зуби

      Природно біліші зуби

      Технічні характеристики

      • Додаткові функції

        1 додаткова насадка для щітки безкоштовно
        Так
        Таймер на дві хвилини
        Так
        Індикатор заряду
        Так

      • Технічні характеристики

        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        25  хвилин(-и)
        Час зарядження
        16  година (-н)
        Акумуляторна батарея
        NiCd
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Споживання енергії
        2,9  Вт
        Дві насадки для щітки
        Комплексна дія насадки для щітки: 15 000 рухів за хвилину
        Довжина шнура
        1,16  м

      • Аксесуари в комплекті

        Насадка для щітки
        1
        Зарядна платформа з тримачами для зберігання насадок для щітки
        Так

      • Вага та розміри

        Розміри зовнішньої коробки (Д x Ш x В)
        117 x 82 x 225  мм
        Вага коробки
        339
        Розміри тарної коробки
        261 x 247 x 247  мм
        Вага коробки
        2354  г
        Кількість виробів у тарній коробці
        6

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