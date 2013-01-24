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Philips Sonicare ProResults

Стандартні насадки для звукової зубної щітки

HX6012/07
Sonicare
Загальна оцінка / 5
Sonicare
  • Бездоганна ефективність.* Гарантована якість. Бездоганна ефективність.* Гарантована якість. Бездоганна ефективність.* Гарантована якість.
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    Philips Sonicare ProResults Стандартні насадки для звукової зубної щітки

    HX6012/07
    Загальна оцінка / 5

    Бездоганна ефективність.* Гарантована якість.

    Будучи одними з наших найкращих насадок для щітки, Philips Sonicare ProResults – це ідеальне рішення для усіх користувачів Sonicare, яким просто потрібне справжнє чищення Sonicare за неймовірною ціною. Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare ProResults Стандартні насадки для звукової зубної щітки

    Бездоганна ефективність.* Гарантована якість.

    Будучи одними з наших найкращих насадок для щітки, Philips Sonicare ProResults – це ідеальне рішення для усіх користувачів Sonicare, яким просто потрібне справжнє чищення Sonicare за неймовірною ціною. Переглянути усі переваги

    Бездоганна ефективність.* Гарантована якість.

    Будучи одними з наших найкращих насадок для щітки, Philips Sonicare ProResults – це ідеальне рішення для усіх користувачів Sonicare, яким просто потрібне справжнє чищення Sonicare за неймовірною ціною. Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare ProResults Стандартні насадки для звукової зубної щітки

    Бездоганна ефективність.* Гарантована якість.

    Будучи одними з наших найкращих насадок для щітки, Philips Sonicare ProResults – це ідеальне рішення для усіх користувачів Sonicare, яким просто потрібне справжнє чищення Sonicare за неймовірною ціною. Переглянути усі переваги

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      Бездоганна ефективність.* Гарантована якість.

      Бездоганна ефективність за чудовою ціною

      • 2 шт. в упаковці
      • Стандартний розмір
      • Знімні
      • Комплексне чищення
      Оптимізована ефективність Philips Sonicare

      Оптимізована ефективність Philips Sonicare

      Ця насадка для зубної щітки Philips Sonicare повторює форму зубів і чистить важкодоступні місця.

      Усуває до 2 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

      Усуває до 2 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

      Ця насадка для щітки усуває до 2 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

      Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

      Підходить для будь-якої зубної щітки із знімною насадкою Philips Sonicare

      Підходить для будь-якої зубної щітки із знімною насадкою Philips Sonicare

      Ця насадка для щітки встановлюється на ручку щітки для безпечної фіксації та легкого догляду й чищення. Вона підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence.

      Складова кращого догляду за ротовою порожниною

      Складова кращого догляду за ротовою порожниною

      Як і всі оригінальні насадки для щіток Philips Sonicare, ця насадка для щітки безпечна для зубів та ясен. Перевірено якість кожної насадки для щітки для виняткової роботи та надійності.

      Щетинки-індикатори забезпечують найефективніше чищення

      Щетинки-індикатори забезпечують найефективніше чищення

      Не завжди помітно, але насадки для щітки втрачають жорсткість і поступово зношуються. Наші блакитні щетинки-індикатори стають білими, повідомляючи про необхідність заміни. Для забезпечення оптимальних результатів заміняйте насадку для щітки кожні три місяці.

      Технічні характеристики

      • Елементи в комплекті

        Насадки для щітки
        2 стандартні ProResults

      • Сумісність

        Система насадок для щітки
        Знімні
        Підходять для цих моделей
        • HealthyWhite+
        • 2 Series plaque control
        • 3 Series gum health
        • DiamondClean
        • EasyClean
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare+
        • for Kids
        • HealthyWhite

      • Конструкція та покриття

        Жорсткість щетинок
        Середній
        Колір
        Білий
        Щетинки-індикатори
        Блакитний колір щетинок зникає
        Розмір
        Стандартний

      • Переваги для здоров’я

        Видалення нальоту
        Усуває до 2 разів більше нальоту*

      • Якість та функціональність

        Заміна
        Кожні 3 місяці
        Перевірено
        для оптимального використання

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