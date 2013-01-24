Бездоганна ефективність.* Гарантована якість.
Будучи одними з наших найкращих насадок для щітки, Philips Sonicare ProResults – це ідеальне рішення для усіх користувачів Sonicare, яким просто потрібне справжнє чищення Sonicare за неймовірною ціною. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бездоганна ефективність.* Гарантована якість.
Будучи одними з наших найкращих насадок для щітки, Philips Sonicare ProResults – це ідеальне рішення для усіх користувачів Sonicare, яким просто потрібне справжнє чищення Sonicare за неймовірною ціною. Переглянути усі переваги
Ця насадка для зубної щітки Philips Sonicare повторює форму зубів і чистить важкодоступні місця.
Ця насадка для щітки усуває до 2 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка
Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.
Ця насадка для щітки встановлюється на ручку щітки для безпечної фіксації та легкого догляду й чищення. Вона підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence.
Як і всі оригінальні насадки для щіток Philips Sonicare, ця насадка для щітки безпечна для зубів та ясен. Перевірено якість кожної насадки для щітки для виняткової роботи та надійності.
Не завжди помітно, але насадки для щітки втрачають жорсткість і поступово зношуються. Наші блакитні щетинки-індикатори стають білими, повідомляючи про необхідність заміни. Для забезпечення оптимальних результатів заміняйте насадку для щітки кожні три місяці.
Елементи в комплекті
Сумісність
Конструкція та покриття
Переваги для здоров’я
Якість та функціональність