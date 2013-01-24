Чудове чищення за лічені секунди.*
Насадка для зубної щітки Sonicare For Kids ідеально підходить для маленьких ротиків із зубами, що ростуть. Вона працює виключно із зубною щіткою For Kids з акумуляторним живленням, гарантуючи безпечне та приємніше використання, яке подобається дітям і допомагає виробити звичку. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудове чищення за лічені секунди.*
Насадка для зубної щітки Sonicare For Kids ідеально підходить для маленьких ротиків із зубами, що ростуть. Вона працює виключно із зубною щіткою For Kids з акумуляторним живленням, гарантуючи безпечне та приємніше використання, яке подобається дітям і допомагає виробити звичку. Переглянути усі переваги
Чудове чищення за лічені секунди.*
Насадка для зубної щітки Sonicare For Kids ідеально підходить для маленьких ротиків із зубами, що ростуть. Вона працює виключно із зубною щіткою For Kids з акумуляторним живленням, гарантуючи безпечне та приємніше використання, яке подобається дітям і допомагає виробити звичку. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудове чищення за лічені секунди.*
Насадка для зубної щітки Sonicare For Kids ідеально підходить для маленьких ротиків із зубами, що ростуть. Вона працює виключно із зубною щіткою For Kids з акумуляторним живленням, гарантуючи безпечне та приємніше використання, яке подобається дітям і допомагає виробити звичку. Переглянути усі переваги
Стандартна насадка для зубної щітки Philips Sonicare For Kids повторює форму зубів дитини віком від 7 років і має м’які щетинки для лагідного чищення. На задній частині насадки для щітки знаходиться гумова накладка для більш безпечного, приємного чищення. Також доступний менший, компактний розмір для дітей віком від 4 років.
Клінічно доведено, що насадка для щітки Philips Sonicare For Kids забезпечує чудове усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою. Подбайте про кращий захист зубів дитини від псування, і відвідування стоматолога стане приємнішим. Кращий результат гарантовано – або ми повернемо гроші.
Наша звукова сила забезпечує максимальну ефективність за короткий проміжок часу, протягом якого дитина чистить зуби. Вона допомагає виробити здорові звички та вдосконалити техніку чищення зубів.
Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.
Насадки для щітки Philips Sonicare For Kids можна встановлювати на ручку щітки і знімати для надійної фіксації та легкого догляду й чищення.
Як і всі оригінальні насадки для щіток Philips Sonicare, ця насадка для щітки безпечна для зубів та ясен. Перевірено якість кожної насадки для щітки для виняткової роботи та надійності.
Елементи в комплекті
Сумісність
Конструкція та покриття
Переваги для здоров’я
Якість та функціональність