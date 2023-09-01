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    Philips Sonicare Philips Sonicare S2 Sensitive

    Насадки для щітки для чутливих зубів та ясен

    HX6052/10
    Sonicare
    Загальна оцінка / 5
    Sonicare
    • Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м’якість. Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м’якість. Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м’якість.
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      Philips Sonicare Philips Sonicare S2 Sensitive Насадки для щітки для чутливих зубів та ясен

      HX6052/10
      Загальна оцінка / 5

      Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м’якість.

      Насадка для зубної щітки Philips Sonicare S2 Sensitive розроблена спеціально для чутливих зубів і ясен. Надтонкі щетинки забезпечують дбайливе й ефективне чищення. 70% пластику, який використовувався для виготовлення цієї насадки, є біопластиком* Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare Philips Sonicare S2 Sensitive Насадки для щітки для чутливих зубів та ясен

      Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м’якість.

      Насадка для зубної щітки Philips Sonicare S2 Sensitive розроблена спеціально для чутливих зубів і ясен. Надтонкі щетинки забезпечують дбайливе й ефективне чищення. 70% пластику, який використовувався для виготовлення цієї насадки, є біопластиком* Переглянути усі переваги

      Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м’якість.

      Насадка для зубної щітки Philips Sonicare S2 Sensitive розроблена спеціально для чутливих зубів і ясен. Надтонкі щетинки забезпечують дбайливе й ефективне чищення. 70% пластику, який використовувався для виготовлення цієї насадки, є біопластиком* Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare Philips Sonicare S2 Sensitive Насадки для щітки для чутливих зубів та ясен

      Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м’якість.

      Насадка для зубної щітки Philips Sonicare S2 Sensitive розроблена спеціально для чутливих зубів і ясен. Надтонкі щетинки забезпечують дбайливе й ефективне чищення. 70% пластику, який використовувався для виготовлення цієї насадки, є біопластиком* Переглянути усі переваги

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        Philips Sonicare S2 Sensitive

        Philips Sonicare S2 Sensitive

        Насадки для щітки для чутливих зубів та ясен

        - {discount-value}

        Усього:

        Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м’якість.

        Досконале чищення чутливих зубів та ясен

        • 2 шт. в упаковці
        • Стандартний розмір
        • Знімні
        • Синхронізація з режимом BrushSync
        • 70% біопластику*
        Ніжніша турбота про зуби та ясна

        Ніжніша турбота про зуби та ясна

        Завдяки найтоншим щетинкам з усіх насадок Sonicare (0,1 мм) S2 Sensitive забезпечує ніжне, але ефективне чищення.

        Видалення в 10 разів більше нальоту у важкодоступних місцях**

        Видалення в 10 разів більше нальоту у важкодоступних місцях**

        Насадка має понад 2000 надтонких щетинок і розроблена для надзвичайно м’якого, але ефективного чищення, усуваючи в 17 разів більше нальоту.**

        До 5 разів здоровіші ясна лише за 6 тижнів***

        До 5 разів здоровіші ясна лише за 6 тижнів***

        Коли ви чистите зуби, надзвичайно м’які щетинки також обережно чиститимуть уздовж лінії ясен, покращуючи їхній стан уже через шість тижнів.

        70% біопластику*

        70% біопластику*

        Ми працюємо над зменшенням використання пластику на основі викопного палива в наших продуктах. Ось чому 70% пластику, який використовується для виробництва цієї насадки, є біопластиком.*

        Доведена ефективність і додаткова м’якість

        Доведена ефективність і додаткова м’якість

        Завжди досягайте найвищої ефективності чищення завдяки вдосконаленій звуковій технології Philips Sonicare. Клінічно доведено, що завдяки надзвичайно м’якій щетинці насадка S2 Sensitive ефективно видаляє наліт, при цьому ніжно дбаючи про ясна.

        Завжди знайте, коли потрібно змінити насадку

        Завжди знайте, коли потрібно змінити насадку

        Насадки для щітки стають менш ефективними після трьох місяців використання. Завдяки нагадуванням BrushSync ви будете точно знати, коли потрібно замінити насадку відповідно до того, як саме ви чистите зуби.

        Сумісність зі щіткою Philips Sonicare

        Сумісність зі щіткою Philips Sonicare

        Ця насадка ідеально підходить до ручки Philips Sonicare (перегляньте список нижче). Знімна конструкція робить чищення та заміну насадки надзвичайно простим.

        Технічні характеристики

        • Конструкція та покриття

          Жорсткість щетинок
          Ультрам’які
          Колір
          Білий
          Щетинки-індикатори
          Блакитний колір щетинок зникає
          Розмір
          Стандартний
          Розумне розпізнавання насадки для щітки
          Так

        • Сумісність

          Система насадок для щітки
          Знімні
          Підходять для цих моделей
          • 2 Series plaque defense
          • 2 Series plaque control
          • 3 Series gum health
          • DiamondClean
          • DiamondClean 9000
          • DiamondClean Smart
          • EasyClean
          • Essence+
          • ExpertClean
          • ExpertResults
          • FlexCare
          • FlexCare Platinum
          • FlexCare Platinum Connected
          • FlexCare+
          • for Kids
          • HealthyWhite
          • HealthyWhite+
          • PowerUp
          • Prestige 9900
          • ProtectiveClean
          • Series 1100
          • Series 3100
          • Серія 2100
          Не підходить для
          • Philips One
          • Essence

        • Елементи в комплекті

          Насадки для щітки
          2 насадки для щітки S2 Sensitive

        • Якість та функціональність

          Заміна
          Кожні 3 місяці
          Перевірено
          для оптимального використання

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            • * На основі балансу маси
            • ** В порівнянні зі звичайною зубною щіткою за шість тижнів
            • *** В порівнянні зі звичайною зубною щіткою

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            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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