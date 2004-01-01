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      Sonicare W DiamondClean HX6062/65 Standard sonic toothbrush heads

      HX6063/87

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Sonicare W DiamondClean HX6062/65 Standard sonic toothbrush heads

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      W DiamondClean HX6062/65 Standard sonic toothbrush heads
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      W DiamondClean HX6062/65 Standard sonic toothbrush heads

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      Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за один тиждень*

      Усунення до 100% більше пігментації зубів лише за один тиждень*

      Спеціальна ромбоподібна ділянка з густих щетинок на насадці W2 Optimal White усуває поверхневі плями від їжі та напоїв. Ви помітите до 100%* білішу усмішку лише за 7 днів.

      До 7 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

      До 7 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

      Наша відбілююча насадка використовує густо розташовані щетинки, щоб видалити до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка, забезпечуючи свіжість усього рота.

      Ефективна технологія Sonicare

      Ефективна технологія Sonicare

      Відчуйте чистоту, яку обирають мільйони. Зубні щітки Philips Sonicare чистять делікатно, але ефективно, доглядаючи за вашими зубами та яснами, виконуючи до 62 000 рухів щетинок в хвилину. Динамічний потік рідини сприяє проникненню міжзубних проміжків і вздовж лінії ясен.

      Доведена ефективність у догляді за порожниною рота

      Доведена ефективність у догляді за порожниною рота

      Усі насадки Philips Sonicare ретельно розробляються та проходять клінічне тестування. Ви можете бути впевнені, що вони відповідають найвищим стандартам якості, безпеки та ефективності.

      Нагадування BrushSync допоможуть вам завжди чистити зуби якнайкраще

      Нагадування BrushSync допоможуть вам завжди чистити зуби якнайкраще

      Чи знали ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно заміняти насадку, тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені технологією BrushSync. Вона відстежує, як часто і з якою силою ви чистите зуби, а потім нагадує вам про необхідність замінити насадку, коли настане час.

      Сумісна з усіма знімними ручками Philips Sonicare

      Сумісна з усіма знімними ручками Philips Sonicare

      Ця насадка сумісна з усіма електричними зубними щітками Philips Sonicare.***Просто натисніть для кріплення або зняття, щоб легко замінити чи очистити насадку

      Виготовлено на 70% з біопластику**

      Виготовлено на 70% з біопластику**

      Ми працюємо над зменшенням використання пластику на основі викопного палива в наших продуктах. Тому 70% пластику в цій насадці є біоосновою.**

      Паперова упаковка, придатна для переробки

      Паперова упаковка, придатна для переробки

      Усі наші насадки постачаються в упаковці на паперовій основі, яку можна переробити за наявності відповідних можливостей.

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      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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